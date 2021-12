Imagen, otro debate, Milei y Máximo

Imagen

Pasada la sorpresa luego del desplante de Máximo Kirchner, se me vino a la cabeza una imagen de una rana y un escorpión.

Isidro Braun

Otro debate

Creo que nos debemos otro gran debate: la derogación de la ley por la cual un presupuesto no se aprueba y queda vigente el presupuesto del año anterior. Si el presupuesto 2022 era un mamarracho (sic), ¿por qué hay que seguir con un presupuesto que era tanto o más deplorable que el presentado actualmente?

Mónica T. Boggero Arauz

Milei y Máximo

Javier Milei defendió su argumento en contra de la ley del presupuesto con lo único que tiene: conocimientos académicos de economía y sentido de la realidad. Y brilló. Máximo Kirchner hizo lo mismo: recitó el cuento de la buena pipa y repartió culpas sin decir una palabra del proyecto de su ministro. Dio una lección magistral de filosofía socrática: solo sabemos que no sabe nada.

Gustavo Gil

Demencia colectiva

El 20 de noviembre próximo pasado, se publicó una carta de lectores con mi afirmación de que la vicepresidenta sufre demencia conductual. Hoy reafirmo mi aseveración, pero agrego que la mayoría de nuestro pueblo no tiene conciencia de la realidad, que es sinónimo de demencia colectiva.

¡Nos estamos suicidando! Para suicidarse hay que estar demente.

Juan Carlos Parodi

Poder Judicial

Días pasados detuvieron a 12 militares por la muerte de Victoria Walsh en un enfrentamiento hace 45 años. Su padre, el montonero Rodolfo Wash, afirmó por carta que su hija se suicidó de un disparo en la boca ese 29 de septiembre del 76. El juez Rafecas detuvo a militares sumándolos a los más de 2500 presos políticos, muchos sin condena firme ni juicio, llevando algunos más de 15 años presos. A veces me canso y pienso que seguir hablando de la guerra de los 70 no tiene sentido porque es pasado. Luego me respondo: el desastre jurídico y la inseguridad actual son consecuencia de la obstinada venganza que el kirchnerismo implementó, a costa de la destrucción de la Justicia. Hoy el Poder Judicial yace vaciado de derecho y es funcional a la delincuencia. Insiste en encarcelar sin pruebas o con falsos testimonios a “los milicos”, mientras suelta a ladrones, asesinos, políticos con causas de corrupción abiertas y cuanto delincuente exista.

Los tres poderes han olvidado la ley.

David San Román

A Martín Lousteau

Senador Martín Lousteau, como ciudadano argentino y padre de familia numerosa, estoy muy angustiado y preocupado por la situación del país y quiero pedirle que reflexione sobre los males que puede acarrear su actitud política. En mis muchos años de vida, (tengo 102), no he visto a la Argentina en una situación de tanto peligro. Lo sigo bastante cuando usted aparece en las entrevistas que le suelen hacer por televisión y en general me parecen sensatas y claras. Pero no son las palabras que se pronuncian las que importan, sino el impacto que hacen en el auditorio. Con su política usted ha dividido a la UCR en un momento en el que es esencial la unidad de todas las fuerzas opositoras al Gobierno. No necesito comentar cómo está el país, usted lo sabe muy bien. Una pobreza que avergüenza. Un solo dato, el 65% de nuestros chicos son pobres y el Gobierno mira para otro lado y sigue gastando millones en festejos, marchas y concentraciones. La economía, por el suelo, y la inseguridad y corrupción, en continuo aumento. No podemos seguir así. La oposición tiene que unirse ya y mostrarlo ahora, no esperar a las elecciones. Todos los dirigentes que aspiran a algún cargo deben tener un mínimo de patriotismo y ponerse en segunda fila y esperar a las elecciones, usted el primero. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que Cristina y el mal peronismo no vuelvan nunca más. A usted y a los candidatos que lleguen a ocupar cargos les recuerdo algo, que está un poco olvidado: al cargo se sube para servir a los demás y no para servirse de ellos. Espero que tome el camino correcto, de lo contrario la historia lo recordará como un traidor a la patria. Pídales a Jesús y la Virgen que lo aconsejen.

José A. Llorente

Falta de respeto

Las observaciones del editorial de la nacion del 12 del actual y de la carta de lectores del diputado Asseff se refieren a un tema que no requiere quizás de tantas palabras: esos “juramentos” no son más que groserías y faltas de respeto a la Nación Argentina, propias de miembros de una “casta política” que aumenta a medida que se multiplican las grandes falencias argentinas de todo orden, que nos han hecho uno de los peores y menos respetados países del mundo.

Jorge Joaquín Martínez

Kun Agüero

Recibió la peor zancadilla. El golpe más artero e inesperado. El Kun Agüero, ahora leyenda después de su anunciado retiro de las canchas, acostumbrado a afrontar las marcas más estrictas en las áreas –y a conjurarlas–, protagonizó la última jugada de su vida. El destino obró sobre él con alevosía y sin remordimiento. Agredió su corazón y dejó a sus hinchas sumidos en el desánimo. Quedarán en el recuerdo sus prodigiosas gambetas. La memoria de aquel chico que, con prometedores 15 años, debutó en Independiente y, ya con 18, comenzó a brillar en Europa. Los amantes del fútbol se verán privados de sus piques y frenos premonitorios de remates inatajables. En el vestuario de la selección argentina habrá , por siempre, una camiseta vacía. No estará el Kun para lucirla ni compañeros para estrujarla después de goles antológicos. En las tribunas, banderas plegadas y escalones desiertos más grises que nunca.

Alejandro De Muro

