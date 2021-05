Improvisación, deuda y promesas, trabajo agrícola

Improvisación

Dos situaciones que muestran una vez más las flagrantes contradicciones de este gobierno que a diario confunden a la población. Por un lado, mientras el Presidente en su gira europea se queda un día más para reunirse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, seguramente para manifestar la intención de la Argentina de pagar la deuda, el Senado de la Nación, con mayoría peronista, aprueba un proyecto de declaración para que el ministro Guzmán no use los derechos de giro del FMI para pagar deuda, sino para afrontar gastos de la pandemia. Por otro lado, el gobernador Kicillof le contesta, despectivamente como es su estilo, al exjugador de River Matías Almeyda, que luego de la muerte de su padre por Covid manifestó su voluntad de comprar vacunas para su pueblo, Azul, al sugerirle que vea las leyes en la Argentina. Pero sucede que fue el propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien en una entrevista del 8 de abril, al ser preguntado por un periodista, le contestó que “las provincias, el gobierno de la ciudad y los privados pueden comprar vacunas, no está prohibido en la Argentina”.

¿En qué quedamos? ¿Será solo una muestra de la permanente improvisación y descarada impunidad con la que se manejan, o nos quieren volver locos a los ciudadanos?

Carolina Arias



Esencial

Quisiera poder decirle por este medio al señor Zannini que yo también me considero esencial. Esencial para mi esposa, para mis hijos y para mis nietos; pero no por ello, aceptaría adelantarme en la fila, ni apelaría a atajos, mentiras o trampas para recibir la segunda dosis de la vacuna, que me prometieron para 21 días, luego para tres meses y que, a punto de vencer el plazo, seguiré esperando pacientemente a que llegue mi turno porque ser esencial no está reñido con ser honesto...

Carlos Alberto Blanco



Deuda y promesas

Al ver a nuestro presidente recorriendo países de Europa y entrevistándose con importantes líderes en busca de apoyo ante nuestros acreedores para saldar la impagable deuda, me pregunto: si nos aseguró a los argentinos que todos estaríamos vacunados, cuando menos del 4% lo está, ¿cómo lo hará? Si no repartió las pocas dosis recibidas en forma adecuada, decidiendo quién vive y quién no, ¿cómo lo hará? Si prometió cuidarnos y lo olvidó, ¿cómo lo hará?

Política es negociar y consensuar. La vida de los argentinos está dependiendo de unos pocos que la historia juzgará.

Miguel Fuks



Más idoneidad

En una interesante entrevista, el campeón de ajedrez Gary Kasparov señaló que los desafíos que afrontamos no pasan por falta de tecnología, sino que pasan “por la falta de voluntad política, por complacencia y por pereza”. Me gustaría agregar: también por ignorancia. Nuestros dirigentes se manejan con herramientas anticuadas y prepotencia. Carecen del conocimiento de los avances de la ciencia y la tecnología y por esa razón no pueden promoverlos ni aplicarlos. Simplemente no saben. Necesitamos menos politiquería y más idoneidad.

María Teresa Reynal



Trabajo agrícola

Es sumamente interesante el Rincón Gaucho del sábado 8 del actual. Para una porteña como yo, todo es aprendizaje. El campo es la riqueza de nuestro país. En estos días en que la magnífica cosecha de soja (ese yuyito que crecía solo) aportará en retenciones más de dos millones de dólares, debemos agradecer la labor del hombre que desde el amanecer dedica sus días a las tareas rurales. Los frutos de la tierra requieren del esfuerzo de esos argentinos que merecen nuestra admiración. No debemos olvidar la maldad sin tregua que hace unos meses sufrieron los silobolsas. ¿Quién puede ser tan salvaje? Por estas y muchas otras razones que desconozco, fue ejemplar el Código Rural sancionado en 1865. Lo debemos a la acción de quien fuera en dos oportunidades gobernador de la provincia de Buenos Aires, José Valentín Alsina. Enorgullece saber, como relata la nota, que la Argentina se adelantó a Francia, Bélgica España y aun a Estados Unidos en la reglamentación de todo lo relacionado con esta actividad primordial. Manuel Belgrano nos dejó al respecto estas palabras: “La agricultura es el verdadero destino del hombre”.

Rosa de la Fuente



Educación

Se escribe mucho sobre educación, pero hay condiciones para establecer este instrumento para perfeccionarnos y vivir dignamente que no se atienden debidamente. Sabemos que todos los hombres desean por naturaleza saber. Para lograr alcanzar la perfección de la ciencia hacen falta verdaderos maestros. Acudiendo al pensamiento de Aristóteles tenemos una guía formidable sobre calidad educativa. Afirmaba que “educar la mente sin educar el corazón, no es educar en absoluto”. Me viene al recuerdo una hermosa frase que escuché de un buen sacerdote católico: “Educás cuando con tu vida hacés presente a Dios”. Reflexionemos sobre las verdaderas fallas del sistema educativo.

Mario Dante Paolucci



Medios de pago

El presidente del Banco Central y los burócratas que lo acompañan y también la totalidad del sistema bancario nacional deberían comprender que también están al servicio del maltratado público no bancarizado. Han surgido empresas como Pago Fácil que le permite al contribuyente de a pie pagar sus cuentas eficientemente, pero algunos bancos las combaten bajando el monto máximo de los pagos aceptados, creando demoras e inconvenientes antes inexistentes. ¿Es acaso el objetivo del Banco Central la desaparición de instituciones como Pago Fácil, Pronto Pago, Pago Express, etcétera, en lugar de mejorar la vida del sufrido contribuyente?

Alfredo de Urquiza



En la Red Facebook

Comenzará la vacunación para personas entre 55 y 59 años en la ciudad de Buenos Aires

“¿Y las de 66 que todavía no recibimos la primera dosis?”- Isabel Cristina Schuchardt

“Ojalá que se cumpla con la segunda dosis de AstraZeneca”- Marta Romeo

“Eso está bien, ¿pero las segundas dosis rusas las darán en término?”- Jorge Luis González López

