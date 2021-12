Impuestazo, cordura, indignación

Impuestazo

El llamado Consenso Fiscal no es más que un impuestazo a la clase media, ya destrozada con el aumento de Bienes Personales y el impuesto a las ganancias. El Gobierno firma con los gobernadores a espaldas de lo que el pueblo votó el 14 de noviembre, cuando se expresó con un “no” rotundo al aumento de impuestos. Queda claro que los políticos nunca hacen el ajuste.

Mario A. Parafati

Cordura

Nosotros acabamos de votar y ellos, nuestros representantes, están empezando. Para eso los elegimos. Lo que esperamos es que voten lo que prometieron o que al menos la peleen, den el debate. Al mismo tiempo, nosotros, los ciudadanos, debemos estar atentos a los temas que se tratan, para apoyar o recordar a nuestros representantes que nos importa lo que votan. Es nuestro el futuro que está en juego. Nuestra forma de vivir y, sobre todo, de convivir. Porque de eso trata la democracia, la convivencia y el respeto a la alternancia. Ahora se habla de cargos “vitalicios” para los intendentes. De la posibilidad de que se postulen por más mandatos que los que la ley manda. Que ya piensen en los vericuetos legales de nuestra ley electoral (para que marido y mujer, por ejemplo, se pasen la posta del cargo, ya sea a nivel nacional o provincial) dice mucho de la laxitud ciudadana. A punto de iniciarse 2022 nos toca pensar el país que queremos conciliar entre todos.

Ya votamos, ahora no dejemos de pedir cordura y compromiso a nuestros representantes.

Dora Moneta

Indignación

Tengo una edad que me permitiría no votar; no obstante, en estas elecciones, tanto para las PASO como para las legislativas, fui fiscal, dos días, desde las 7 hasta las 21, para defender los votos de los futuros diputados. ¿Para qué?: se pelearon entre ellos, se dividieron en 10 bloques, se comprometieron a no votar más aumentos de impuestos y se fueron de viaje permitiendo que el oficialismo terminara aumentándolos. Entre un oficialismo lleno de ideología de falso progresismo y resentimiento, que lleva 14 años profundizando la decadencia en que la clase política ha sumido al país en los 38 años que llevamos de “democracia”, y una oposición desvertebrada, sin liderazgos, más preocupada por sus espacios de poder que por la patria, he perdido toda esperanza de llegar a ver a mi querida Argentina encarrilada en una senda de progreso. Fui convocado para la defensa de la patria en el conflicto con Chile, soy veterano de Malvinas en una guerra en la que me ofrecí como voluntario porque quiero a este país con toda mi alma, me indigna profundamente lo que los políticos han hecho y siguen haciendo. Claro que ya no juran para que Dios y la patria se lo demanden, lo hacen por motivos cada vez más estrafalarios. La Argentina está perdida.

Roberto Aróstegui

La letra de la ley

En la causa en que se investiga la corrupción en la obra pública, y en la que está procesada la señora Fernández de Kirchner, la defensa ha ofrecido algunos testimonios de personas muy vinculadas entre sí y con aquella. En este tiempo anormal que estamos viviendo, en que la verdad de hoy es la mentira de mañana y se ignora cómo se seguirán interpretando, negando o afirmando los mismos hechos, habrá que atender, a pesar del desprecio de muchos, a la letra de la ley. Concretamente, a los artículos 151 del Código Procesal Penal Federal y 275 del Código Penal Argentino. Establece el primero que “el testigo (...) tendrá la obligación de comparecer si fuere citado para declarar la verdad de cuanto conociere y le fuera preguntado; no podrá ocultar hechos o circunstancias que guarden relación con la investigación”. La excepción la constituye –y en este asunto es importante– que “el testigo no tendrá la obligación de declarar sobre hechos que le puedan acarrear responsabilidad penal”. En cuanto al Código Penal, el artículo citado dispone que “será reprimido con prisión de un mes a cuatro años el testigo (...) que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición (...) hecha ante la autoridad competente (...) En todos los casos se impondrá el reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena. (Según ley 23.077)”.

Todo lo transcripto, además de la inevitable pregunta de si están comprendidos los citados por las “generales de la ley”.

Veremos qué resulta de todo esto. Será muy interesante.

Juan Antonio Portesi

Ingreso a Chile

Quisiera expresar mi solidaridad con la señora Celia Elena Moulins, que envió una carta hace unos días narrando que no pudo viajar a Chile. Espero ser de ayuda para ella, si aún no solucionó el problema, y para otros viajeros. El 16 de noviembre viajé a ese país. Llegué con mucha anticipación al aeropuerto (tres horas), y ello ayudó a que pudiera viajar. La empresa Latam no embarca si no se presenta uno de los papeles con determinada leyenda. No importa que las disposiciones de ese país permitan llegar sin la validación de vacunas, con obligación de hacer cuarentena por 10 días, o, como en mi caso, con una leyenda que decía que había hecho la validación de vacunas, pero no se había podido corroborar online, y debía hacerse al arribo. La empresa aérea no quiere correr riesgos, por el miedo a posibles sanciones económicas (multas), prefiere no subir a los pasajeros. En mi caso, cuando solo faltaban 10 minutos pare el cierre del vuelo, mi hija a distancia (yo viajaba sola) confeccionó una vez más el papel de entrada con algo que notamos un poco por casualidad: que el número de documento (para las personas como yo y seguramente la señora Moulins, que teníamos originariamente libreta cívica) debe escribirse con la letra F que lo precede. En nuestro país nunca escribimos nuestro documento con la letra que indica el género: F, para las mujeres, y M, para los varones, todos nacidos antes de la implementación del DNI en nuestro país.

Susana Verde Ramallo

Se suicidó la víctima de una violación múltiple en Florencio Varela

“Justicia corrupta. Solo hay justicia para los delincuentes”- Danilo Sorga

“Un Estado ausente, un sistema judicial muy lento y una sociedad que no pudo ayudarla ni contenerla... Se deberían hacer públicas las caras de los acusados”- Víctor Romero