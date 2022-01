Impuesto a la herencia, Internet en la cárcel, el mundo del revés

Impuesto a la herencia

Entre los muchos cuestionamientos al impuesto a la herencia, recuerdo dos prácticos que determinaron su eliminación: su ínfima recaudación en relación con su compleja y costosa recaudación (cuando se lo eliminó en 2017 en la mala experiencia de Entre Ríos solo generaba el 0.09%) afectando la “economía de la recaudación”. Y complica extraordinariamente las sucesiones, con más trabajo de abogados. En verdad, es un impuesto que afecta a los sectores medios y bajos (muchas veces obligados a vender bienes heredados para pagar el impuesto), en tanto que los grandes patrimonios recurren a complejas planificaciones para compensarlo y simplificarlo.

Horacio M. Lynch

Internet en la cárcel

¿Mil millones de pesos para mejorar internet en las cárceles? ¿Quiénes son los presos? Los únicos presos son los chicos que no tienen acceso a internet en sus escuelas ni en sus casas. ¡Presos de las pésimas decisiones políticas y populistas de los últimos 20 años! Presos por no poder estudiar ni conectarse con el mundo de hoy. El resto son delincuentes con condena a los que no se les pueden dar elementos para seguir delinquiendo. ¿En qué país vive el Gobierno?

Hernán Martínez

El mundo del revés

El mundo del revés. Los que apadrinan a un mafioso como el Pata Medina califican de delincuente a un procurador ejemplar como el doctor Conte Grand. La Justicia les llegará tarde o temprano a los verdaderos delincuentes y a sus cómplices.

Jorge R. Enríquez

De eso no se habla

Mientras la política negociaba las vacunas para el Covid, descartaba, vaya a saber por qué, a laboratorios que ya la tenían. Mientras nos hicieron el verso de que los primeros en vacunarse iban a ser las personas de riesgo, ellos se vacunaban. Y Fernando se moría. ¿Es política? Y sí. Hasta ahora nadie dio una explicación clara del porqué de toda esa vergüenza. Ya ningún partido habla de eso. Quieren que pase sin pena ni gloria. Pero a todos los que se nos murió alguien tan querido como fue Fernando es difícil entender. Muy difícil porque mis hijos y yo seguimos recordando el día que lo intubaron y cada día que lo íbamos a ver a la terapia intensiva, escuchando los partes médicos desastrosos que no queríamos oír. Acá no pasó nada, parece… Un fiscal rechazó la querella… un juez finalmente la aceptó, pero como todo en este país pasará a formar parte de una historia que nadie va a querer recordar

Solo nosotros, solo las familias que quedamos sin la persona tan querida.

De eso no se habla. Es política…

Carmen Garzón Maceda

Incendios en Chubut

Hace más de 10 años que visito familiares directos en la Comarca Andina. En esta zona ocurren frecuentes incendios de bosques, ya sea naturales (rayos), accidentales (fogones, quemas, caída de postes de energía) o intencionales (motivaciones políticas, vandalismo, liberación de tierras para emprendimientos inmobiliarios). A fin de año había en la región varios focos de incendio activos y las brigadas lucharon con denodado empeño, pero con pocos medios adecuados, para dominarlos. La acción de aviones hidrantes es insuficiente y tardía. El 29 de diciembre murieron los dos tripulantes del único helicóptero hidrante que combatía un incendio en Aluminé-Neuquén. Sabemos que en la Patagonia abundan los vientos, por eso hay varios proyectos para generación de energía eólica. Pero aquí viene lo insólito: el mismo día en Lago Puelo y adyacencias cortaron la luz a las 10 y fue reconectada a medianoche, cuando cesó el “fuerte” viento de 26 km/h. El motivo alegado por las autoridades es la posible caída de postes de energía debido al viento, con el consecuente peligro de incendio de bosques. Cándidamente el gobierno, a través de Defensa Civil, avisa a la población para mantener los teléfonos celulares cargados, verificar que los grupos electrógenos privados funcionen y tengan suficiente combustible, etcétera.

¿No sería más conveniente y eficaz colocar postes de luz adecuados y hacer una manutención eficiente de la red eléctrica, sabiendo que vientos moderados (no fuertes como el alegado) de hasta 30 km/h son una constante? Sin energía la población queda también sin agua corriente, sin internet y los teléfonos celulares quedan casi sin señal. En el caso del último incendio grave, a comienzos de 2021, con pérdida de propiedades y vidas, los pobladores afectados aún no cuentan con el restablecimiento de la red eléctrica ni de agua potable, amén de que los subsidios prometidos por el gobierno nacional y provincial no llegaron en la forma anunciada. Por suerte el año nuevo comenzó con lluvias y gran parte del fuego se extinguió de forma natural.

Mientras la Patagonia se incendia, el Gobierno dilapida miles de millones para mantener Aerolíneas Argentinas, en lugar de equiparse con aviones hidrantes y elementos adecuados para prevenir y combatir incendios forestales.

Enrique Schwarck

Los Simpson

Nicolás Artusi dedica su primera columna del año a analizar episodios y personajes de Los Simpson desde el punto de vista de la filosofía. Podría hacerse un análisis similar desde el punto de vista de la ciencia. Desde su estreno en 1989 Los Simpson han citado, parodiado o aludido a cuestiones científicas tan complejas como el último teorema de Fermat, las leyes de la termodinámica, la paradoja de los gemelos de Einstein o el efecto Coriolis. Tan presente está la ciencia en los más de 700 episodios de la serie que uno pensaría que han sido escritos por científicos. Y no se equivocaría: muchos de los responsables de Los Simpson tienen títulos universitarios en física, matemática, computación e ingeniería.

Por sus contenidos científicos, el físico Stephen Hawking, frecuente “invitado” al programa, se refirió a Los Simpson como “uno de los shows más inteligentes de la televisión”.

Claudio H. Sánchez

