Incongruencia, padrón de extranjeros y actividad física

Incongruencia

Me sorprendió la noticia de que Cristina Kirchner y Sergio Massa dieran un aumento de un 40% al personal del Congreso. Mientras a miles de negocios y/o pymes los obligan a cerrar sus puertas o bajar sus persianas con las restricciones, ellos incrementan sus ingresos en un 40% con el menor esfuerzo. Otra incongruencia de la clase política, que demuestra no estar a la altura de las circunstancias.

Damián Pablo Martínez

Padrón de extranjeros

En medio de esta disputa por las vacunas, que revestiría el carácter de sainete si no fuera por lo dramático de sus consecuencias, el jefe de Gabinete acusa a la oposición de hacer de este hecho una cuestión electoral. Ahora bien, hace ya tiempo una medida contraria a la ley dispuso la prohibición de votar a los argentinos residentes en el exterior. Ayer nos enteramos de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires habilita a votar a extranjeros, aumentando el padrón en un 24,5%. Ya en las elecciones de 2019 Kicillof se impuso sobre Vidal en las mesas de extranjeros por 60.000 votos.Conclusión, ¿quiénes están más preocupados por la cuestión electoral que por la pandemia?

La inoperancia en el manejo de la actual emergencia sanitaria es de gravedad institucional; la proyección sobre el otro de los defectos propios es cuestión para la psicología. Pero la manifiesta obviedad de propósitos da vergüenza ajena. Hay argentinos que no podrán votar, mientras que los extranjeros sí.

Clara Alsina

Himno

Pena y vergüenza ajena sentí el jueves por la noche al ver el silencio de nuestros jugadores mientras sonaba el Himno Nacional. Evidentemente, el dinero los motiva más.

Juan Martín Molinari

Actividad física

Un año después de iniciada la pandemia, con secuelas inesperadas, cambios de hábitos y una “nueva normalidad” a la que intentamos adaptarnos, toma una relevancia aún mayor el desarrollo de la actividad física. En todo el mundo, muchas personas incorporaron el hábito del entrenamiento en sus hogares, de manera virtual y le dieron continuidad cuando las condiciones se fueron flexibilizando. Si tenemos la actitud y la voluntad necesaria para realizar ejercicios de forma planificada y metódica (caminatas, bicicleta, correr, gimnasia, etcétera) entre 40 minutos y 1 hora con una frecuencia de 3 o 4 veces por semana, nos permitirá bajar los niveles de glucosa, colesterol, presión arterial y el estrés que ha ido en aumento, teniendo en cuenta el escenario inédito que estamos viviendo. Al mismo tiempo, fortaleceremos el sistema cardiovascular; favoreceremos el descenso o podremos mantener el peso corporal, según la situación de cada uno; transformaremos grasa en músculo y generaremos endorfinas que nos permitirán mantener un óptimo estado de ánimo.

La actividad física, como vemos, genera solamente beneficios para nuestra salud. Estas prácticas nos darán una mejor calidad de vida, pero será necesario acompañar un buen entrenamiento con una alimentación saludable y una ingesta adecuada de agua.

¡No lo dudes! Ponete ropa deportiva y no dejes de entrenar.

Claudio Valentín Penna

Profesor nacional de Educación Física

Capacitación técnica

No puedo menos que coincidir con la carta del señor Ulrich Sante, publicada el domingo pasado. Ya en otra oportunidad me expresé respecto de la educación técnica y de la importancia que conlleva tanto para el desarrollo de nuestro país, así como para el desarrollo de cientos de jóvenes, por lo que espero que pronto se regularicen las clases presenciales, ya que, como es sabido, la educación técnica no solo requiere de aprendizaje teórico, sino también práctico en talleres diversos que complementan la formación integral de los jóvenes, que tanto necesitan nuestras pymes para su desarrollo.

Mucho recuerdo mi paso por la Escuela Técnica Nº 1 de San Isidro, pública y gratuita, donde abracé el amor por la electrónica y las comunicaciones, donde también conté con profesores de excelencia en todos los órdenes, no solo en lo técnico (armé mi primer transmisor y receptor de AM en tercer año), sino también en cuanto a la formación cultural en general. Vaya mi recuerdo y agradecimiento también a los profesores de castellano y literatura, por cuya labor hoy disfruto de la lectura. ¡Sor Juana Inés de la Cruz, Florencio Sánchez, Baldomero Fernández Moreno llegaron a mí gracias a ellos!

Finalmente, y sin el menor ánimo de polemizar, desearía que se vuelva al viejo Conet, que regía los planes de estudio e inspeccionaba la calidad docente en los establecimientos de todo el país, y volver al control nacional de dicha educación, la cual, como escuché decir por ahí, “se la tiraron a las provincias”.

Gustavo Salas

Medalla de oro

Respecto a la carta “Sin medalla de oro”, publicada el 2 del actual, quisiera aclarar que quien recibió esa distinción en la Escuela Argentina de Washington DC fue el alumno Matías, y no mi nieto Mark.

Mario L. Gospodinoff

Jerga inclusiva

Solemos ahora oír, más no escuchar, a políticos balbuceando la jerga inclusiva, con esfuerzo vano, pueril y tonto. Vano, porque el idioma es el castellano; pueril, ya que la jerga es cosa de adolescentes; y tonto, porque su práctica genera dudas sobre su equilibrio emocional. Sería muy conveniente que estudien y practiquen el idioma, cuya Academia “limpia, fija y da esplendor”. Amplíen su vocabulario y expresen sus ideas de manera clara y distinta (Descartes dixit) … si es que las tienen… quizás así, el pueblo sepa de qué se trata.

Carlos Lázaro Ballero

