Incumplimiento, patético, los alquileres

Incumplimiento

Interesante dato nos aporta la vicepresidenta en su video en Twitter. Resulta que mientras en el recinto los diputados de la Nación debatían, o sea trabajaban, su hijo, el diputado Máximo, estaba arriba con su mamá, en pleno incumplimiento de su deber. No olvide, diputado Kirchner, que ese magnífico sueldo que recibe cada mes es para presentar o debatir democráticamente en el recinto las leyes. Más seriedad, por favor.

Ana Astigueta

DNI 12.431.271

Patético

Tuve la ocurrencia de sintonizar por primera vez el canal de Diputados, para ver el tratamiento del proyecto de acuerdo con el FMI. Esperaba de los legisladores –que disponían de cinco minutos para expresarse– que cada uno dijera algo así como: “Voy a votar a favor –o en contra– porque…”.

Lamentablemente, me resultó una experiencia patética, de personas que divagaban yéndose por las ramas, unas con gritos estentóreos contra alguien, otras con cataratas de cifras y porcentajes que visiblemente les había escrito algún asesor, alguna confundiendo cifras en dólares con pesos, otra hablando coloquialmente como en una mesa de café… Solo me sirvió para entender el origen y la causa de por qué nuestras leyes son tan pobres que terminan siendo el refugio de tantos corruptos y delincuentes.

Carlos Alberto Blanco

Los alquileres

Entre los temas que comentaban los candidatos en las últimas elecciones, los alquileres ocupaban mucho tiempo y espacio. Y no hablamos de los candidatos de un partido determinado. Había coincidencia: el tema traería votos. Es poco habitual semejante situación. La ley 27.551 vigente perjudica a todas las partes. Se necesita mucha habilidad para lograr que un proyecto cumpla esa característica. Perspicaces, nuestros legisladores lo lograron. Sabían que ello sucedería. Y sucedió. Para un mercado de millones de interesados, demandantes y oferentes, la oferta no aparece por razones claras. “Contratos a tres años, ajuste anual, prefiero mantenerlo vacío”, afirman los propietarios. La ley anterior funcionó durante muchos años. Volvamos a ella y aparecerá la oferta. El Estado no tiene que hacer ningún aporte. ¿O será por eso que no hay interés en ocuparse sobre el tema?

Felipe Obschatko

Crisis emocionales

Vivimos un presente con angustia y no pocos con cuadros depresivos severos, producto de los efectos inciertos que nos ha dejado esta pandemia, hoy agudizados por una guerra asimétrica donde una potencia mundial como Rusia invade a otro menos poderoso como Ucrania, un país libre y soberano. Hoy este país se defiende con patriotismo y valentía dignos de un merecido elogio internacional. El bombardeo a la central nuclear más importante de Europa es un acto de locura; el ataque despiadado a una escuela, una metáfora de la destrucción de una cultura. Eso es grave, pero el último ataque a un hospital materno-infantil engloba estas agresiones como delitos de lesa humanidad, imperdonables para todo el mundo. Nuestro país tibiamente ha manifestado un rechazo a este gesto autoritario y expansionista del presidente Vladimir Putin, lo cual nos aparta de la verdad.

Los argentinos, todos unidos, debemos rescatar los principios de nuestros próceres y solo nos queda orar por la paz en esta región de Europa Oriental, para que en un futuro próximo los agresores nos muestren la cordura, el sentido común y el respeto por los valores que al parecer algunos han perdido en estos días.

Manuel Sarrabayrouse

Agua, política de estado

Soy arquitecto y productor agropecuario. He estudiado el tema hidráulico, forzado por las circunstancias, que son los perjuicios provocados por las canalizaciones clandestinas y/u oficiales, en áreas arriba de mi establecimiento, consentidas y alentadas por la Seccional Necochea de la Dirección Provincial de Hidráulica. En esta sección de la nacion, se publicaron al respecto cinco cartas de mi autoría desde el año 2017. También el diario El Día, de La Plata, publicó en sendas oportunidades extensas notas de mi autoría, explicando los fundamentos hidráulicos del científico Florentino Ameghino, expuestos en su libro Las secas y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, obras de retención y no de desagüe, publicado en el año 1884. Es de destacar que sus postulados coinciden con los del Código Civil argentino y con el Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires. Mientras aquel proponía reservorios al lento escurrimiento hacia el mar, nuestros funcionarios provinciales materializaron canalizaciones oficiales y consintieron otras clandestinas de particulares y/o municipios. Todo esto insólitamente sin la menor participación de Medio Ambiente.

Queda claro que los gobiernos pasan, pero los temibles burócratas autocráticos non sanctum quedan, con los consecuentes perjuicios. Creo que ha llegado el momento en que nuestros políticos con aspiraciones incorporen el agua y su manejo superficial y subterráneo, como política de Estado a largo plazo, a ser definida dentro del área del medio ambiente, dado el enorme potencial agroexportador de nuestro país y su capacidad de generar divisas.

Arq. Fernando Aftalión

Publicidad

En algún momento existió una ley que limitaba los minutos de publicidad en los programas de TV. Probablemente esa disposición no esté vigente, a juzgar por la interminable extensión de los avisos que se difunden actualmente a través de ese medio.

Juan Luis Gallardo

