Indefensión, la Constitución, injerencia perjudicial

Indefensión

Los ciudadanos de este país estamos en un estado de indefensión, pero no solo porque una jueza se haya tomado licencia por estrés, sino porque lo que algunos argentinos interpretan como un apriete de un legislador díscolo es en realidad una clara intromisión de un poder, el Legislativo, sobre otro, el Judicial. Que ese legislador pertenezca a la mayoría gobernante y presida la Comisión de Inteligencia no le da derecho a solicitar un expediente judicial al que solo tienen acceso los que se hallan registrados y vinculados a la causa. Pero además ese “apriete”, que algunos minimizan, fue reforzado con la realización en San Nicolás, donde se desarrolla la causa judicial, de un bloqueo en el ingreso a la ciudad de camioneros del señor Hugo Moyano, el mismo que fue elogiado como un “dirigente ejemplar” por nada más y nada menos que quien ejerce la primera magistratura del país, situación que puede interpretarse también como una intromisión del Ejecutivo. Por ello, ratifico: estamos en indefensión por nuestra mansedumbre ante tanto atropello y también por solo mirar el árbol, para criticarlo, y no ver el bosque, para exigir a quienes hemos elegido que trabajen respetando los valores y los principios de nuestra Constitución.

Silvia Gómez

DNI 11.644.108

La Constitución

El populismo es la antítesis del liberalismo. Alberto y quien eligió como su vice hablan a parte del país. Alvear, 1922/28, dejó el radicalismo para gobernar el 100% del país. El promedio de inflación 1890/1945 fue inferior al de Estados Unidos, donde aún hoy su moneda de un centavo es de uso corriente. Su Constitución fue casi copiada en 1853/60 (Sarmiento, Maestro de América, constructor de la Nación, Miguel Ángel De Marco, pág. 191). El 5 de marzo de 1860 se designó una comisión examinadora de la Constitución de 1853. Estuvo integrada por Mitre, Vélez Sarsfield, Antonio Cruz Obligado. Convencidos, señalaron que se debía seguir en su esencia el texto de la carta magna estadounidense.

Patricio Avellaneda

patoave48@gmail.com

Palabrotas en TV

La televisión, en líneas generales, parece un tacho de basura. Es lamentable escuchar a toda hora el vocabulario grosero con que se expresan desde el presidente de la Nación hasta ministros, profesionales, el común de la gente y, última y especialmente, también periodistas. Salvo honradas excepciones, la mayoría de ellos se han engolosinado con el uso de palabrotas. Paradójicamente, critican la pobreza educativa del país mientras ellos mismos dan un pésimo ejemplo con sus expresiones. Incluso los más serios e informados, los capaces de brindar información política chequeada y precisa, a veces nos desilusionan y, más aún, nos subestiman como audiencia. Espero que alguien recoja el guante y se anime a expresarse con un vocabulario variado, preciso, rico, que nos permita entender mejor la realidad, que nos dé ganas de mejorar nuestro lenguaje. Ojalá que esta decadencia verbal se retrotraiga y no tengamos que seguir rodeados de tanta chabacanería fuera de contexto.

Leonora A. de Randle

DNI 3.584.404

Injerencia perjudicial

La ley de alquileres es un claro ejemplo de la inoperancia del Estado. Me parece invasivo, y a todas luces contraproducente, que se pretenda regular un acuerdo entre privados, que funcionaría perfectamente sin su injerencia.

Ricardo Commenge

DNI 10.897.651

¿Arreglo? de veredas

El motivo de esta carta es acerca de la vereda de la calle José Cubas, entre Concordia y San Nicolás, Villa Devoto. Hace una semana comenzaron los obreros a romper la vereda, que está completamente sana. Me dijeron que era una orden del gobierno de la ciudad. Pregunté a alguien con contacto en la dirección encargada de las veredas y me manifestó que había sido pedido por la comuna porque tenía contrapiso y muchos parches, lo cual no es verdad. Hace diez años que vivo allí. Es verdad que alrededor de los árboles están algunos baldosones algo levantados, pero el resto de la vereda, dos cuadras continuas, está en perfecto estado. A algunos vecinos y a mí nos llama la atención. Es raro que se rompa una vereda completamente sana para reemplazar por un simple contrapiso de cemento. Esta vereda corresponde al Seminario Metropolitano –edificio histórico, una iglesia y un colegio secundario–. Por eso solicito al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que detenga esta rotura, supervise el lugar y dé alguna razón fundamentada para romper una vereda sana y reemplazar, repito, por un simple contrapiso de cemento.

Juan José Medina

DNI 12.173.863

Libertador

No me voy a referir a los cortes motivados por los piqueteros, porque parece evidente que son de muy difícil solución. Pero coincidiendo con la carta del lector Antonio Altieri, considero que hay que prestar un poco de atención a las dificultades que sufrimos los conductores originadas por el gobierno de la ciudad, tan elogiable en otros campos de su actividad. La dimensión de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores es demasiado grande para realizar en la manera que se lo hace la extensión de ciclovías. No todos, ni siempre, pueden circular en bicicleta en comparación con las familias que se transportan en vehículos, por los que se pagan patentes considerables. La solución sería invertir en la extensión de la red de subterráneos, como existe en las grandes ciudades del mundo. Lo que se está haciendo en la avenida Del Libertador en Núñez está provocando una mayor congestión aun en la autopista Cantilo y obstaculiza de manera importante la circulación en una avenida que era un desahogo para la vinculación con la zona norte. Para finalizar, los carriles que se han pintado desde la General Paz obligan imprevistamente a maniobras bruscas que pueden provocar lamentables accidentes.

Jorge Reynoso Naón

DNI 4.381.522

En la Red Facebook

Formosa, la provincia en la que los chicos pasan de grado sin aprender

“¿Formosa solamente? Creo que el país”- Loly Cantos

“Pueblo adoctrinado e ignorante. Tristeza”- Graciela Ruiz de Barbaglia

“¡Peronismo explícito!”- Aldo David Marín

“Cuanto más brutos, más fácil de convencer. Qué triste que siga pasando esto y nadie haga nada. País cordero”- Alicia Riffel