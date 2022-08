Indignación, perplejidad, la impunidad

Indignación

No sé si indigna más la corrupción que sostuvo Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita, el insólito apoyo que recibe de parte de su militancia cautiva o que nadie la defienda por inocente de cuanto se la acusa, pero sí se levanten contundentes aseveraciones de que es una perseguida del macrismo. Lo primero es un delito grave; lo segundo, una deplorable conducta de gente fanatizada, y lo tercero, una infame calumnia.

José Deym

Perplejidad

En relación con las últimas expresiones públicas del señor presidente de la Nación, pongo de manifiesto mi perplejidad al saber que quien ejerce la más alta magistratura del país haya podido traer a la memoria ciudadana aquel tristísimo episodio que puso fin a la vida del fiscal Alberto Nisman, para comparar esa situación con la del fiscal Diego Luciani, quien en este tiempo está cumpliendo sus funciones por imperio de la ley, en términos similares a los que debió asumir entonces el funcionario trágicamente desaparecido. Manifestaciones de ese calibre no solo revelan el supino desconocimiento de la tarea judicial, sino que también demuestran el peligroso desapego a las normas de pacífica convivencia vigente y la total ausencia de respeto a las instituciones de la república, basadas esencialmente en la división de los poderes que protege rigurosamente nuestra Constitución nacional.

Horacio Enrique Prack

Expresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional

DNI 7.791.015

La impunidad

A partir del esperado y necesario alegato del fiscal Luciani, en el que solicitó 12 años de prisión para Cristina Kirchner por corrupción han aparecido preocupantes señales de alarma que nos dicen que podría finalmente ganar la impunidad. Se ha querido disfrazar los delitos con cuestiones políticas, se han desatado movilizaciones y manifestaciones inquietantes. Es impactante ver gente de la cultura, actores y políticos desafiando a la Justicia y al resto de la sociedad, porque una señora psicótica no quiere rendir cuentas de su accionar, nada dice de las tres toneladas de pruebas colectadas que revelan sus delitos y por creerse la fundadora de la patria no se ajusta a derecho. Mientras tanto, Sergio Massa aprovecha esta distracción provocada por un grupo de fundamentalistas, cuasi talibanes, y ajusta más que De la Rúa. Teléfono para los “defensores” de la educación, señor Baradel. Ajusta en salud cuando los hospitales no tienen insumos, ajusta en vivienda cuando el déficit habitacional es gigante. En fin, no hay nada de este gobierno que vaya por buena senda.

Cuánto dolor para los argentinos de buena fe que, entre otras cosas, vemos cómo nuestros hijos emigran. La realidad es muy cruel, y como dijo Aristóteles: “La única verdad es la realidad”.

Carlos Mansur

Miembro Comité Provincia de Buenos Aires UCR

La Argentina rica

The Wall Street Journal publicó una dura crítica sobre la Argentina, escrita por Dave Seminara después de su reciente visita a nuestro país. Se trata de una valiosa panorámica que nos cuesta leer, pero que exhibe crudamente nuestra lamentable decadencia. Solo me interesa acá remarcar y revisar un detalle. Relata el autor de la nota que su guía turística local informó a los visitantes que “la Argentina había sido uno de los siete países más ricos del mundo en el siglo pasado, gracias a su abundancia agrícola”. En realidad, la Argentina llegó a esos niveles debido a otras razones: la seguridad jurídica, una moneda estable, la libertad de comercio y la integración con los países más desarrollados del planeta. Dadas esas cuestiones esenciales, fue posible la radicación en los campos, la introducción de maquinaria agrícola, los transportes, el ferrocarril, las plantas de silos, los puertos, las comunicaciones, los respaldos y las operaciones financieras relacionadas, los emprendimientos comerciales y las inversiones... todas variables esenciales que convergieron a dar fluidez y efectividad a las relaciones comerciales con el mundo. Por todo eso vino la “abundancia agrícola”. Fue la vigencia de la libertad. No fue magia.

Pablo F. Marchetti

DNI 6.002.426

Colección LGBTIQ+

El Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente de la vicejefatura de Gobierno, inauguró la “Colección LGBTIQ+ Carlos Jáuregui” en la Biblioteca Parque de la Estación. Entre otros fines, la resolución señala que brindará “bibliografía teórica y testimonial del colectivo LGBTIQ+, y que está destinada a familias diversas e infancias libres”. El gobierno de la ciudad está enrolado desde su inicio y en esto se da la mano con el kirchnerismo, en la “ideología de género”, proceso destructivo de la institución de la familia, fundada en el matrimonio de varón y mujer, basamento indispensable de una sociedad ordenada, que el Estado debería tutelar. Lejos de ello instrumentan programas de educación acordes con estos desvíos, instrumentos eficaces de corrupción de nuestra niñez y juventud, donde se imponen “aquellos modelos de familia” contrarios al orden natural y a la ley de Dios.

Alberto Solanet

Incendios

Ante la catástrofe socioambiental que afecta a la región del delta del río Paraná por los incendios forestales sin solución, se requieren medidas extraordinarias. Un ejemplo sería que el Poder Ejecutivo de la Nación dicte un decreto de necesidad y urgencia declarando parque nacional a toda la región de los humedales afectados por los incendios y el envío inmediato de fuerzas federales que protejan dicha zona. Sobran motivos para tomar medidas excepcionales y urgentes para resguardar esos territorios, dándoles la máxima protección legal. Y frenar las consecuencias de los incendios que ya afectan a poblaciones cercanas por la contaminación del aire.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

En la Red Facebook

Batalla campal entre estudiantes de la Facultad de Periodismo de La Plata

