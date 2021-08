Injusticia, queremos saber, vacunas sin aplicar

Injusticia

Hace 5 meses perdí a mi mama por Covid. Tenía 85 años, era una mujer fuerte, le gustaba salir, estar con sus amigas, ir al centro de jubilados, pero estuvo un año encerrada sin poder disfrutar de sus hijas, de sus nietos, bisnietos, eso fue poco a poco derrotándola, hasta que, en marzo de este año, sin que le llegara la vacuna, falleció. Ingresó al hospital con neumonía; no solo nos prohibieron verla y poder darle el último beso, sino que nos entregaron una urnita con sus restos. Y me entero de que para este gobierno era más importante vacunar a chicos de 17 años de La Cámpora que, con total impunidad, se regocijaban mostrando por las redes el certificado que mi mamá no pudo mostrar, que se merecía, y como ella, tantas personas de riesgo. Y no solo eso, sino que el señor Presidente se vacunó, festejó cumpleaños, reuniones sociales, fueron dentistas, camionetas de catering que muchos vecinos vimos. Hasta su perro Dylan tuvo más atención que ella. No creo en esta justicia, pero sí en la justicia divina, porque esto no puede quedar impune. Solo puedo decir que somos una de las más de 100.000 familias que perdimos a un ser querido por la negligencia e inoperancia de este gobierno.

Queremos saber

Sabemos lo que este gobierno está haciendo mal. Sabemos los errores que cometió el gobierno que lo precedió. Escuchamos de los precandidatos lo que ya sabemos, vivimos aquí como ellos. No queremos escuchar quejas y en algunos pocos, un diagnóstico. Queremos saber cómo van a mejorar desde el Congreso la pandemia, el sistema de salud, la educación, la economía, la seguridad. Qué leyes presentarán para que la pobreza decrezca, el empleo privado aumente, las empresas no se vayan y nuestros jóvenes no sueñen con dejar su país.

Queremos saber qué harán para dejar de ser una casta privilegiada y se ocuparán de lo que es su deber: trabajar por la recuperación de nuestra tan maltratada Argentina.

Argumento

El argumento de Santiago Cafiero de que como no hubo contagio en la fiesta de Fabiola Yañez no hubo delito equivale a sostener que si uno circula a 120 kilómetros por el centro de una ciudad y casualmente no mata, hiere ni choca a nadie, no hay delito. Este funcionario no solo muestra falta de sentido común y de conocimientos jurídico insólitos en un jefe de Gabinete, sino que así desprestigia una vez más al Presidente en este triste caso.

Vacunas sin aplicar

Según los medios, habría unos 5.000.000 millones de dosis de vacunas sin aplicar. No quiero ser mal pensado, pero conociendo los bueyes con que se ara, me llevan a pensar que esas vacunas podrían ser usadas con fines electorales.

Desaparecidos

Hace pocos días, en el programa Intratables, que se transmite por TV, el señor Luis Labraña, exmilitante de las organizaciones FAP, FAR y Montoneros, desmintió rotundamente el número de desaparecidos durante la última dictadura militar, al afirmar: “Lo que hicimos nosotros es aumentar las cifras, que no existían en ese momento. Nos juntamos y la inventamos, decidimos cómo podíamos levantar la cifra, se manejaron muchas y quedó esa… Se aprobó 30.000. Fui yo el que dijo la cifra. Pero, oficialmente, son alrededor de 8000 personas desaparecidas… La mentira era necesaria para conseguir ese dinero para las madres de los desaparecidos”, justificó el exmontonero.

Como conclusión, el único número hasta ahora válido y probable es el que surgió en su momento del informe de la Conadep, publicado en el libro Nunca más, que fue de 8960 personas desaparecidas. Me pregunto si en un país empobrecido como el nuestro algún fiscal probo de la Nación no debería recoger el caso e investigar la licitud de todas las indemnizaciones, pensiones y beneficios otorgados en virtud de las leyes 24.441, 24.043, 25.914 y 26.913 (entre otras nacionales y provinciales), a los familiares e hijos de detenidos y desaparecidos, toda vez que existe una diferencia muy grande entre ambas cifras y mucho dinero en juego. Recuérdese que cuando se comenzaron a pagar las primeras indemnizaciones, en la época del doctor Menem, se trataba de $220.000, que estando vigente el uno a uno eran equivalentes a 220.000 dólares.

Supongo que hoy en día, con los listados a mano, por un lado, de las personas que figuran en el informe de la Conadep, más el agregado de otros casos debidamente comprobados, y, por el otro, el listado de quienes han cobrado esas indemnizaciones o pensiones, es más que sencillo, con un programa Excel, determinar aquellas otorgadas sin justificación alguna y devolver a la sociedad empobrecida el dinero mal percibido. ¿Será posible? Solo es cuestión que se tomen este pequeño trabajo de investigación.

Gasista mujer

Las noticias muestran por TV el indignante caso de una gasista matriculada discriminada en su profesión… por ser mujer. Justo cuando más necesitamos gente que quiera trabajar bien. Y me pregunto si los recursos del Estado en estos rubros, con sus organismos y presupuestos, no podrían organizar que las dependencias y empresas del Estado, en todos sus niveles, den prioridad a las mujeres cuando necesiten proveedores. Se podría empezar en las áreas donde son más discriminadas: plomeras, mecánicas, pintoras, choferes… etc.

Claro que para implementar algo así se debe trabajar en serio, porque es mas mucho más fácil decir “todes”.

En la Red Facebook

Covid-19: enigma por el destino de más 5.000.000 de vacunas que figuran sin aplicar

“¿Y la Justicia no puede investigar? ¡Alguien tiene que rendir cuentas!”- María Susana Loxardo

“¿Dónde están?”- Elena Rodríguez

“Estamos en el lugar 98 de testeos, el peor panorama, ¿y hablan de que estamos saliendo? Solo el 28% está vacunado con las dos dosis?”- María Cristina Barreiro

