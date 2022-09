Instructivo, sin clases, Isabel II

Instructivo

Todos recordamos el vergonzoso instructivo de Ctera con el que se pretendió “lavar cerebros de niños” en las escuelas. En él se hacía tomar lista de asistencia en las aulas siendo el último de la lista siempre Santiago Maldonado. Obviamente, tal como se pretendía, la respuesta siempre era la misma, el silencio. Entonces venía la pregunta pretendida, “¿no está ? ¿está ausente?”, para que los alumnos, como maquinitas descerebradas, repitieran “no está” (y en algunos casos se les hacía decir… “se lo llevó la Gendarmería”. Qué forma particular de defender las instituciones, se preguntará usted, ¿no?).

Ahora el gobierno bonaerense pretende implementar un nuevo instructivo, este, alusivo al intento de magnicidio sufrido por Cristina, al que podríamos calificar de “canallesco”. El mensaje consiste en una forzada conjugación del verbo odiar: “Yo odio, tú odias, él odia, nosotros odiamos, vosotros odiáis, él gatilla”.

¿Se puede ser más perverso, primario e infame?

¿Qué es lo que pretende hacer en esas cabecitas el gobierno? ¿Así pretende promover el amor el gobernador Kicillof ?

Juan Manuel Irala

Odio

¿Odio? ¡Oh Dios!...

Francisco E. Cavallero

Sin clases

“El Gobierno no entiende que se hayan perdido horas de clases”, expresó la vocera presidencial. Nosotros ya lo sabíamos... el Gobierno no entiende eso y muchas otras cosas. A confesión de parte, relevo de prueba.

Fernando Braconi

Isabel II

Cuando Luis XIV se moría, un paje lloraba desconsoladamente a su lado. El rey lo miró y le dijo, con alguna ternura (se puede decir lo que se quiera de Luis, menos que expresó abierta ternura): “¿Por qué lloras, creías que era inmortal?”.

En cierta forma, nuestra generación percibió a la reina Isabel II como algo parecido a la inmortalidad. No de su persona, ya sabemos que eso sería insensato. Pero a esta mujer moderada, resistente y amable la asociamos a la conservación de modos y costumbres en extinción, a pesar de que creímos que iban a durar para siempre. No necesitó ser deshonesta para construir o sentir el placer del poder. No usó expresiones hirientes, arrogantes o –simplemente– vulgares para endiosarse. Eligió desde un comienzo y durante siete décadas ser respetada, pero nunca temida. Trabajó toda su vida, descansó en sus casas y entre los suyos; honró a su país, atemperó su decadencia sin empujarlo jamás al desastre. Fue compasiva con muchos, pero nunca con su propia persona. Supo distinguir el bien del mal y actuar como según ella percibía el bien. Supo enmendar sus errores y confiar en la comprensión del Señor. Ocupó el centro con una humildad que no se encuentra ni siquiera en la periferia de la vida pública. No compartió ni las ideas ni las maneras de muchos de sus ministros. Sin embargo, con el corazón en el bienestar de su pueblo, les fue honradamente fiel y sumamente útil a la hora de atemperar sus desatinos. Jamás atizó el disenso, siempre priorizó el conjunto a la fracción.

Significó la continuidad de la honestidad consigo misma y con su país, al que reconfortó en sus horas de incertidumbre y de dolor. No es poco, es muchísimo.

Por eso sentimos su partida; de algún modo, nos recuerda que sus virtudes no son intocables ni viven tampoco para siempre.

Qué lástima.

Martín Francisco Elizalde

Repudio

La Asociación Amigos de la Recoleta y la Junta de Estudios Históricos de la Basílica del Pilar de Recoleta expresan su repudio al atentado contra la vicepresidente de la Nación en su domicilio. También solicitamos a todos los involucrados la búsqueda de la paz y tranquilidad de nuestro querido barrio.

Carlos Gutiérrez

Presidente Asociación Amigos de la Recoleta

Fernando Ferreyra

Presidente Juntas de Estudios Históricos de la Basílica del Pilar

A lo campero

“Algún campero diría que la cosa está que arde, cambiemos aunque sea tarde, antes de que acabe el día. Perdonemos a D’Elía, por ser algo mal llevado, la huella lo ha maltratado, busquemos otro camino, mi pesar como argentino, qué macana el atentado.

“Llama l’atención la treta, de un sector que’s algo raro, el silencio de un disparo, bien al lado de la jeta. Todo dentro de la grieta que con saña se ha sembrao, un hombre mal entrasao, yo más vale que me vaya, de haber dejado la valla, pues nada hubiera pasao”.

Francisco García Santillán

Aval político

No fui un devoto de Martín Guzmán, pero pregunto: ¿qué habría hecho si le hubieran dado un aval político para hacer un ajuste como le han dado a Sergio Massa? Y contesto: lo hubiera hecho mejor.

José Brunetta

Ajuste al más vulnerable

Resulta inexplicable e indignante que el Gobierno subsidie a la gente que tiene posibilidades de viajar con el Previaje y, al mismo tiempo, recorte los gastos por discapacidad.

Los profesionales cobran con dos o tres meses de retraso un importe muy inferior a su valor real, conforme el nomenclador de las prepagas u obras sociales. Todo ello en un contexto inflacionario inaguantable. Maestras/os integradoras, fonoaudiólogas/os, psicopedagogas/os, psicólogas/os, terapistas ocupacionales son profesionales de singular importancia que ayudan de forma invalorable a nuestros hijos e hijas en sus procesos de aprendizaje. Quienes tenemos que lidiar cotidianamente con esta problemática no vamos a parar hasta tener una solución. Están incumpliendo la ley. Están ajustando a los más vulnerables, y eso es imperdonable.

Federico Ramos

