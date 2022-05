Interrogantes, demandas, banderas

Interrogantes

Cientos de personas (familiares, amigos, miembros de grupos en las redes) informaron que no fueron censadas el miércoles pasado. Una vergüenza. Máxime si se tiene en cuenta, como me dijo el censista, que se les pagaban $6000 por el día de trabajo a cada uno. O fue muy mal planificado, o muchos de los censistas no cumplieron con su trabajo o fue –podría llegar a pensarse– algo planificado con el fin de alterar luego por completo los resultados. Estos interrogantes son válidos porque el resultado del censo puede afectar varias cosas, entre ellas: el número de legisladores nacionales, provinciales y municipales, ya sea por provincia o distrito; la eventual manipulación de los padrones electorales para futuras elecciones, así como la justificación del reparto de un sistema de coparticipación federal nunca concluido y que es también una vergüenza. La idea de agregar más días para seguir censando a quienes no lo fueron podría llegar a interpretarse como otra manera de continuar con la burda y posible alteración de datos de todo tipo.

Jesús María Silveyra

Demandas

El presidente Fernández va a arreglar el Olivosgate por 1.600.000 pesos, pero por desagravio pide 100 millones a Patricia Bullrich. No hay relación entre una y otra demanda. Me pregunto cuánto pedirá por la demanda que le hará a la diputada Vallejos por todos los adjetivos que usó describiendo sus cualidades personales. Parece que Fernández se ajusta a las palabras de Perón: “Al amigo, todo; a los enemigos, ni justicia”.

Roberto Jorge Billinghurst

Bandera

Estoy llegando a los 90 años. Formo parte de una familia feliz, trabajadora. En 2001 falleció un hijo. Un duelo que nunca acabó. El 11 de junio de 2020 falleció mi esposo, no por Covid. Faltaban dos días para que cumpliéramos 64 años de casados. Lo llevaron de casa el 3 de mayo y no pude verlo nunca más. Entre todo lo que sucede en mi país, veo que el Presidente y su pareja van a tapar con dinero la terrible falta que cometieron.

El 25 de Mayo desplegaré mi bandera tan querida, como lo hago siempre, pero esta vez con un crespón negro.

Edith Mabel Gilligan

Excesos de velocidad

Los excesos de velocidad, por parte de automovilistas irresponsables, siguen produciendo estragos. Uno de los últimos incidentes registrados, frente al Hipódromo de Palermo, constituye una inequívoca muestra de ello. La calificación de incidente (y no de accidente) responde a que el suceso acaecido no obedeció a causas fortuitas, sino a propósitos deliberados. Los altos índices de alcoholemia del autor, más los 150 km/h que llevaba al impactar con su vehículo, explican el lamentable saldo de víctimas: dos fallecidos y varios heridos graves. A ciertos infractores las multas onerosas no los amedrentan. El Estado, a su vez, no logra imponer ejemplaridad con el cuadro tarifario vigente. Lo oportuno sería monitorear el curso de las infracciones más severas, disponer los apercibimientos que correspondan y, eventualmente, decidir la quita de licencias en forma definitiva o provisoria. Mantener el statu quo en asuntos tan sensibles para la comunidad implica poner en riesgo la seguridad y los bienes de quienes la integran.

Alejandro De Muro

Taiwán en la OMS

El mundo de hoy continúa haciendo frente a los desafíos de la pandemia, al suministro de vacunas y a la recuperación pospandémica, lo que evidencia la importancia y la necesidad de la cooperación internacional para enfrentar los desafíos de la salud mundial. En este contexto, Taiwán siempre ha mostrado su predisposición y capacidad de cooperar y ayudar.

Al iniciarse la 75ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS), que se celebrará hasta el 28 de mayo en Ginebra, una vez más instamos a la OMS y a las partes implicadas a que apoyen la inclusión de Taiwán en la OMS y le permitan participar plenamente en las reuniones, mecanismos y actividades de tal organismo para garantizar que todos disfruten del derecho humano fundamental a la salud, según lo estipulado en la Constitución de la OMS. Siguiendo el espíritu de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, nadie debe quedarse atrás.

Chen Ya fen

Prensa y Cultura, Oficina Comercial y Cultural de Taipéi en Argentina

Prepagas

Es evidente que la atención médica es otro de los

factores que no funcionan en nuestro país. No me refiero a la atención de los profesionales, sino a las instituciones que ofrecen servicios (prepagas) que dicen ser mejores que los hospitales públicos, cosa que hoy me permito poner en duda. Estoy afiliada a una prepaga de primera línea, y días atrás, al pedir una consulta con un médico especialista en otorrinolaringología, me dieron turno para dentro de 60 días. También me ocurrió que al pedir turno con varios médicos de la cartilla me informaran que no atienden más en esa prepaga. No sé cuál es el problema, pero pienso que es económico y que a los médicos, por un tema de honorarios, no les interesa más esa prepaga. Pero, por otro lado, estamos los pacientes, con problemas que no pueden esperar tanto tiempo, y que pagamos mensualmente a la prepaga una suma muy importante para que nos brinde una atención que hoy no tenemos.

Pilar Nélida Flores

Billetes

Una nueva emisión de billetes, diseño, papel moneda, tinta y mano de obra, etc. para que el de mayor denominación sea equivalente a... ¡cinco dólares!

Otra vez mal uso de fondos públicos!

Si ni el de mil sirve para nada, ¿qué se puede decir de los demás?

Teófilo Jaralambides

