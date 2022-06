Intoxicados, piso de Ganancias, guantes

Intoxicados

El presidente Alberto Fernández acusó recientemente a los medios de “intoxicar la cabeza de la gente”. Es el peronismo que ha intoxicado, y lo sigue haciendo, las cabezas de millones de personas que creen estar votando una solución para nuestro país cuando, habiendo sido gobierno más de 37 años, la realidad demuestra lo contrario.

Luciano Carou

DNI 14.062.373

Piso de Ganancias

Los últimos días, con bombos y platillos, desde la actual administración se anuncia que los salarios inferiores a $280.000 brutos quedarán exentos de la retención del impuesto a las ganancias. Se estima que el beneficio alcanzará aproximadamente a 1.250.000 asalariados y jubilados a través de la presentación de un proyecto de ley que será seguramente aprobado rápidamente en el Congreso a instancias del Frente de Todos, con apoyo, seguramente, de todos los sectores políticos. Esto, que a todas luces es una buena noticia, tiene un costado agridulce, que tiene que ver con dónde ha quedado el poder adquisitivo de los argentinos y lo que han realizado las sucesivas administraciones (de 2001 al presente) en materia impositiva sobre los trabajadores en relación de dependencia, tomando como punto de partida la “tablita de Machinea” (escala original implementada por el entonces ministro de Economía de Fernando de la Rúa). La famosa fórmula según la cual los salarios inferiores a $4575,90 pesos/dólares no tenían retención de tributos sería al equivalente a salarios actuales de $573.018 al dólar oficial y $960.750 al dólar paralelo, sin tomar en cuenta la eventual inflación en dólares que ha sucedido en estas dos décadas. Claramente, de haberse actualizado de manera permanente, como debería contemplar el proyecto de ley que se envíe al Congreso, al día de hoy solo estarían alcanzados por este tributo menos del 1% de los empleados en relación de dependencia, exclusivamente de posiciones directivas y gerenciales, lo que realmente le daba sustento y sentido a esta imposición. Una mezcla de voracidad recaudatoria del Estado nacional y desprecio por los trabajadores en relación de dependencia que día a día construyen la grandeza de la Nación nos lleva a no creer en espejitos de colores: lo único que se hace es reparar muy parcialmente el saqueo millonario de los bolsillos de los asalariados del país. Un sistema de actualización automática por ley de las bases imponibles de los diferentes tributos brindaría un panorama cierto a futuro y lejos de la discrecionalidad política de los gobernantes de turno, que nos han empobrecido desde hace décadas.

Leonardo Gabriel Forgia

leoforgia@yahoo.com

Guantes

El Presidente está esperando que la Justicia se lleve a los ladrones de guante blanco. Yo estoy esperando que se lleve a los de guante negro.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

La selección

Nuestra selección de fútbol, a base de trabajo, esfuerzo, dedicación e inteligencia, no deja de dar alegrías al pueblo argentino. A diferencia de la clase dirigencial, que se pelea por televisión, se ha constituido un equipo que tiene como único símbolo de pertenencia la camiseta nacional, frente a una política que no es capaz siquiera de modificar nuestra infraestructura. Tomemos como ejemplo paradigmático el necesario gasoducto para nuestro autoabastecimiento, que tendría que estar terminado y ni siquiera está licitado.

Fernando Miranda

mirandafernando2@gmail.com

Chicos superdotados

Es una gran alegría que este primer sábado de junio se inicien los talleres de la Fundación para la Evolución del Talento y la Creatividad (FETC) y la Universidad de Flores (UFLO). Juntas, ambas entidades trabajaremos unidas en pos de la inteligencia en un momento como el presente, en que la educación reclama un salto al futuro. Simultáneamente se dictarán cursos para alumnos de la UFLO y todos los interesados en conocer cómo es el trabajo en esta área de la educación especial para chicos con muy alto coeficiente intelectual.

Desde hace 32 años, nuestro trabajo ha sido ininterrumpido, con excepción del paréntesis por la pandemia, y ahora reanudamos con el mismo entusiasmo y dedicación que nos han permitido ser reconocidos a lo largo de nuestro país y en el exterior. No permitamos que el talento argentino se vaya del país. Luchemos para que muchos posibles Steve Jobs ayuden a engrandecer nuestra patria y que vuelva a ser el foco de América.

María del Carmen Maggio

Presidenta, Fundación para la Evolución del Talento y la Creatividad

DNI 1.459.287

Rehenes de Edesur

Quienes firmamos esta carta nos identificamos como vecinos de la cuadra de Coronel Apolinario Figueroa al 1400, CABA, y nos definimos como rehenes maltratados por la empresa Edesur. Lo de rehenes es claro, porque no podemos cambiarnos a otra empresa que “suministre” energía. Lo de suministrar energía no es tan claro porque durante semanas nos vienen cortando el preciado insumo todos los días; a veces una fase, a veces dos fases, a veces a todos. En algunos momentos por minutos, en otros por algunas horas y en ocasiones por 12 o más horas, 20 horas en más de una ocasión y varias veces en el mismo día. La respuesta a los reiterados reclamos es nula. No hay explicaciones ni pronósticos ni razones ni información de ninguna especie. Solo se consiguen una respuesta automática y un número de reclamo. Y si se logra (algunos pudieron) hablar con un ser humano se consigue exactamente lo mismo: nada. Y en algún momento se repone el servicio, pero nunca se sabe si durará segundos o un poco más. Lo único seguro es que se volverá a cortar, dejando presos sin ascensor, gente sin calefacción, agua hasta que se acaba, personas sin trabajo por internet, etc.

¿Necesita Edesur que le expliquemos lo que significa maltrato? ¿Necesita que le expliquemos que la Constitución nacional establece en su artículo 42 que los consumidores tenemos derecho a un trato digno?

Alba Zaretzky

DNI 6.361.850

Acompañan 34 firmantes con sus respectivos DNI

En la Red Facebook

Huellas de la pandemia: en la ciudad, alarmantes resultados en los aprendizajes en matemática y lengua

“¡No solo de la pandemia! Hace años que nuestra educación viene cuesta abajo....”- Ivana Bossi

“La evaluación es eso. Evaluar en dónde estás y qué hay que hacer para superar lo que está mal. Eso sí, te enfrenta a la verdad”- Cristina Martinelli