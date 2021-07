Intromisión selectiva, mirar hacia adelante, libertad

Intromisión selectiva

Cuando, este mismo año, hubo protestas sociales en Colombia, el presidente Fernández publicó: “Con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia... Insto al gobierno de Duque, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”. Ahora, cuando hay protestas sociales en Cuba, barrunta: “No conozco exactamente la dimensión del problema de Cuba... No es Argentina ni ningún país del mundo el que deba decir qué es lo que tienen que hacer los cubanos”.

Alberto Fernández es coherente en ser incoherente.

Julio E. Chiappini

DNI 35.221.778

Mirar hacia adelante

Espero que nuestros políticos hayan visto la foto de estos dos cracks sentados en un simple escalón con el torso desnudo y la amistad a flor de piel. Circunstancialmente uno le había ganado al otro. Nadie les asegura que eso será definitivo. Solo había tiempo para la amistad, para demostrar que aun en el triunfo o en la derrota los valores se conservan. No había signos de revanchismo en dos personas que representaban países distintos.

Señores, hagan lo mismo. Tomen unas sillas de plástico cual símbolo de humildad, aléjense de esta ciudad, tomen aire contemplando nuestra cordillera, quizá la quebrada o las cataratas o nuestra pampa húmeda y piensen en el futuro. No miren para atrás por el pequeño espejo retrovisor de la historia. Miren por el amplio parabrisas del futuro para este país de 45 millones de personas que anhela una amistad constructiva de su clase política.

Juan José Garat

DNI 10.195.757

Libertad

El 9 de Julio, cuando fuimos a la quinta de Olivos, me impresionó la cantidad de gente mayor que había revestida con la bandera celeste y blanca, y pensaba qué importante es que sean justamente ellos los que aprecian la importancia de vivir en libertad. Esta libertad que está amenazada y que necesitamos defender entre todos los argentinos. Es tiempo de cuidarse, es tiempo de poner el hombro todos los días, pero no hay tiempo para perder la libertad. Nuestros mayores –a pesar de las restricciones– salieron una vez más para darnos el ejemplo.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Trabajo en equipo

Hemos comprobado que, después de muchos años, el trabajo en equipo rindió sus frutos. Nuestra selección de fútbol logró un triunfo inobjetable, pues tuvo como condición dejar de lado la individualidad en beneficio del conjunto. En política vemos que tanto en los dirigentes oficiales como en los opositores la individualidad del líder marca una constante falta de trabajo colectivo, y deja como consecuencia un perjuicio que se lamentará eternamente. No son los individuos que ocupan la presidencia del país los responsables absolutos de los éxitos o los fracasos. Es el conjunto de los poderes del Estado, con cada una de sus responsabilidades. Nos está faltando el deseo de trabajo colectivo. Basta de adalides irreemplazables. La falta de compañerismo y de fraternidad nos deja en un estado delicado. Y hace más difícil optar por a quién acompañar con el voto. Si el equipo trabaja como tal, es otro el resultado

Isaac Jacobo Cohen Falah

DNI 4.162.761

Cementerio y robos

Concurro al cementerio de San Justo, en La Matanza, con frecuencia semanal, ya que tengo allí a familiares muy queridos. En el transcurso de los años he tenido que acostumbrarme a ver actos vandálicos tales como el robo de crucifijos, floreros, marcos metálicos y bóvedas. Todo esto se ha incrementado desde el inicio de la pandemia y en este momento el 80% de las tumbas y nichos están vandalizados. En la primera ola, el cementerio permaneció cerrado por varios meses. Cuando habilitaron el ingreso, en el nicho de mi suegro ya no estaba la tapa original y por supuesto tampoco su foto, el crucifijo y el florero. Al concurrir a verificar los restos no he podido constatar fehacientemente si corresponde o no a mi suegro, ya que nada identifica la urna con el nicho y los huesos. El cementerio actualmente está abierto solamente de 8 a 13, pero no se permite el acceso vehicular, con la excusa de evitar actos vandálicos. Hasta ahora dejábamos el auto en un pequeño estacionamiento exterior, pero hace un par de semanas la municipalidad decidió pintar con color amarillo los cordones y los de las calles cercanas, haciendo imposible estacionar. Como tampoco es libre el uso del transporte público, es imposible concurrir. El Municipio de La Matanza gestiona prohibiendo y nadie se pone en el lugar de quienes queremos y necesitamos ir a visitar a nuestros familiares. Aclaro que ni el alambrado perimetral que colocaron ni la prohibición de ingresar con vehículos han hecho disminuir los hechos delictivos, sino que, por el contrario, la ausencia de visitantes implica más tiempo disponible para llevarse lo poco que queda.

Ana María Belic

nubelic@gmail.com

Ley en Chubut

En Chubut rige una ley que paga $5000 por la cabeza y piel del puma y $1000 por la piel del zorro colorado. Recientemente, en Bogotá, el Fondo Mundial para la Naturaleza convocó a 155 expertos mundiales en felinos, y señaló que no es posible erradicar por completo el conflicto entre seres humanos y la vida silvestre. Los enfoques integrales y bien planeados para manejarlo pueden contribuir a su reducción y conducir a una forma de coexistencia.

¿Será posible reformar la ley XVII número 52 con los aportes científicos debidos para evitar la extinción del puma y el zorro colorado en Chubut?

Marcelo Patricio Álvarez Capdevila

DNI 10.794.409

