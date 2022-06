Inventiva, duda, 100 años de YPF

Inventiva

Quisiera creer, pero... ¿y el plan económico plurianual o la guerra contra la inflación? La inventiva de impuestos es ilimitada. Scioli creó uno para el que tuviera más de una propiedad en la provincia de Buenos Aires. Así perdió contra Vidal. Alberto Fernández, a la riqueza, y ahora, a la ganancia impensada. Bajar el gasto para dar trabajo privado: cero.

Patricio Avellaneda

patoave48@gmail.com

Duda

“Primero la gente”, dice un nuevo slogan de lo que queda del gobierno.

¿Se refiere a los ciudadanos en general o a los vacunados vip?

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

100 años de YPF

Como hijo de padres que trabajaron en YPF y nacido en un yacimiento de esa empresa, me causó indignación y vergüenza el acto organizado con motivo de los 100 años de su creación, que contó con la presencia de las más importantes autoridades de la Nación. Ni una sola palabra de la Dirección de Minas, donde comenzó a forjarse esa institución. Ni una sola palabra de los miles de trabajadores argentinos y extranjeros que con sacrificio, esfuerzo y trabajo y en condiciones climáticas muy adversas hicieron posible la extracción y luego la producción de este oro líquido. Ni una sola palabra de Comodoro Rivadavia, Plaza Huincul, Mendoza y Salta, que fueron los pioneros de ese logro.

Si los argentinos no tenemos memoria de lo que hicieron nuestros padres, la Argentina no tiene futuro.

Daniel Badillo

DNI 7.713.813

.

Trigo argentino

El trigo argentino que se produjo en la campaña 2021 ascendió a 25 millones de toneladas. Las retenciones a las exportaciones, que al no tener ley de presupuesto se tornan ilegales, son del 12%, razón por la cual el Gobierno se queda con 3 de los 25 millones de toneladas que se producen. Ahora bien, nuestro país consume entre 6 y 7 millones de toneladas por año, lo que significa que la mitad de lo que consumimos lo ponen los productores y exportadores.

Si tenemos en cuenta la diferencia en el tipo de cambio ($205 vs. $125) más los impuestos, que también es más para el Estado, nos damos cuenta de que prácticamente todo el trigo que se consume en la Argentina lo pagan los productores y exportadores. Considerando nuestras experiencias en cuanto a subsidios o compensaciones, el Gobierno esta vez insistió en el “fondo estabilizador” para el trigo, pero no tuvo eco en la industria, porque saben que es pan para hoy y hambre para mañana, y los consumidores sabemos que esas políticas fueron un descomunal despilfarro de dinero que no sirvió para “estabilizar” los precios.

Lo que verdaderamente va a estabilizar los precios es dejar de emitir moneda, por ende, controlar los gastos del Estado y de echarle la culpa al campo o a la industria. Todo recurso que pase por manos de funcionarios es susceptible de caer en favoritismos y corrupción, para confirmar esto, solo debemos ver los diarios desde 2008 hasta 2012.

Rafael Manuel Soler

rafaelmanuelsoler@gmail.com

Competencia

Es probable que con la nueva incorporación en el gabinete se establezca una ardua competencia entre Scioli y Alberto Fernández para dirimir quién complace más y mejor a Cristina.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Tribunal de honor

En esta sección un lector pretendió desacreditar los documentos publicados por el doctor Silvano Santander, en su momento diputado nacional perteneciente a la UCR y embajador, exiliado en tierras uruguayas debido a la política persecutoria de Perón. Tal como cité en mi columna sobre el peronismo en este medio, el documento en cuestión allí transcripto figura en fotocopia mecanografiada tomada del libro de Santander Técnica de una traición. Juan D. Perón y Eva Duarte, agentes del nazismo en la Argentina, simpatías con el régimen nazi confirmadas por otros autores que también cito en mi texto de referencia. Pero como el lector alude al tribunal de honor, aprovecho la oportunidad para consignar lo escrito por ese tribunal, lo cual recuerda datos adicionales sobre Perón que por falta de espacio por tanto estropicio no me explayé en mi nota periodística de marras. Así, los tenientes generales Carlos von der Becke, Juan Carlos Bassi, Víctor Jaime Majó, Juan Carlos Sanguinetti y Basilo D. Pertiné formulan graves imputaciones a Perón, cuyos subtítulos de un fallo extenso impreso en tipografía reducida son: “Corrupción generalizada en todos los niveles de gobierno, sembrar el odio en la familia argentina e incitar a la violencia y el crimen, incendio de iglesias, quema de la bandera, incumplimiento del juramento de respetar la Constitución, deslealtad con la institución castrense, adoctrinamiento, homenajes lesivos de la dignidad, menosprecio del pasado histórico, fastuosidad en el vivir y relaciones sexuales con una menor” (Buenos Aires, Libro Negro de la Segunda Tiranía, 1958, pp.214-223). También es del caso tener presente en la misma obra las detalladas consideraciones del procurador general de la Nación Dr. Sebastián Soler sobre “bienes mal habidos del dictador Juan Domingo Perón”.

Alberto Benegas Lynch (h.)

DNI 4.315.986

Donación de órganos

Más que horrorizarme, las declaraciones de Javier Milei acerca de la posibilidad de la venta de órganos me han causado un profundo dolor, además de indignación. Cualquiera que ha tenido cerca a familiares que han donado órganos de sus seres queridos sabemos de la pena inmensa que atravesaban al momento de tomar la decisión. Pero también sabemos que el gesto brinda un poco de consuelo y esperanza, al saber que sus seres amados continúan viviendo en otros.

No cesan las lágrimas, pero se alivia un poco el dolor.

Denise N. de Gallagher

denisepgallagher@ hotmail.com

En la Red Facebook

Proyecto para gravar la “renta inesperada”

“De nuevo sopa, todo impuesto termina en el consumidor final, o sea, los ciudadanos de a pie”- Raúl Beltrán

“Ya no saben de dónde sacar plata al que trabaja, solo para aumentar las ayudas a los vagos”- Miriam Noemí Parada Varando

“Más impuestos. ¡Hasta yo podría dirigir el país así!”- Susana Feiguin