Irresponsabilidad, presidente part time, cantos de sirena

Que te llamo, que no te llamo. Que me reúno, que no me reúno. Me pregunto: ¿quiénes se creen que son? Sí, ustedes. Mientras, cada vez más pobreza, menos clase media, más profesionales que se van al exterior, menos inversiones. Cuánta irresponsabilidad en todos ustedes. Cuánto sufrimiento gratuito y cuánta sed de poder.

Clara Díaz Bobillo

Presidente part time

El presidente de la Nación nos obligaba a quedarnos encerrados en casa, en tiempos de pandemia, cuando él participaba de fiestas de cumpleaños en la quinta de Olivos, alegando que en dicho horario ya no ejercía funciones como tal. Ahora, lo vimos trabajando a destajo un domingo, día feriado. Vaya paradoja.

Julio Vicente Uriburu

Cantos de sirena

Les pido a los políticos de la oposición, más específicamente a Juntos por el Cambio, que no cedan al canto de sirena que algunos oficialistas susurrarán a sus oídos. El gobierno de “Alberto y Cristina” es el único responsable de la catástrofe actual y por ese motivo debe hacerse cargo y buscar las correspondientes soluciones. Nosotros, el resto, no pondremos palos en la rueda y esperaremos pacientemente a las próximas elecciones, con la ilusión de que quienes erraron tan feo en 2019 sean más cuidadosos a la hora de acudir a las urnas.

María Laura Piola

Pueblos originarios

No tiene desperdicio la columna de opinión de Carlos Manfroni del 23 de junio, titulada “¿Originarios de dónde?”. Tal como señala el autor, existe una arraigada tendencia a pensar que lo que hoy es el territorio americano representaba una especie de paraíso terrenal antes de la llegada de los españoles, y que los llamados “pueblos originarios” poseían el mismo espíritu de conquista respecto de otras comunidades americanas. Los incas, por ejemplo, sojuzgaron al resto de pueblos aborígenes desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile. Y ellos, a pesar de su bravura, se asombraron de la crueldad y la falta de reglas de los mapuches, de quienes sostenían que no respetaban autoridad, ni siquiera la paterna. Les pusieron freno por eso a los incas para invadir el norte de Chile. El hecho de que los mapuches hayan realizado innumerables incursiones hacia este lado de la Cordillera, atacado y a veces dominado a otras poblaciones aborígenes no los convierte en pueblos originarios. Por ejemplo, en 1830, las encabezadas por el carnicero cacique Juan Calfucurá, eliminando a los verdaderos pueblos originarios: tehuelches, puelches, ranqueles, pampas y guenekes. Hoy, con la historia de la autodeterminación, reclaman territorios que nunca les pertenecieron y buscan instalar “otra nación” con una justicia y legislación comunitaria, y con la ayuda de detractores del gobierno y de la Justicia pretenden usurpar nuestras tierras en Mascardi, Bariloche, etc. No se puede invocar la condición de nativo cuando pasaron generaciones de indisoluble y beneficiosa mezcla, porque, en todo caso, son tan originarios como los criollos, que después lucharon contra ellos.

Por favor, a todos los argentinos, a defender lo nuestro contra los usurpadores que se autoperciben y se autodeterminan en un territorio que no es el suyo. Muchos de nuestros antepasados lucharon por eso. ¡No los defraudemos!

Patricia Peyregne

Las manos de Perón

En la nacion se publicó recientemente una nota muy interesante referida al enigma vinculado con las manos de Perón, que fueron cercenadas sin que nunca se aclarara por qué ni por quién. Es mi propósito aportar datos poco conocidos sobre el caso. Por esos años los Estados Unidos forzaron a las naciones sudamericanas para que firmaran el Pacto de Chapultepec, mediante el cual se obligarían a aliarse con los norteamericanos en caso de guerra con otros países. Perón manifestó que se cortaría las manos antes que firmar. Pero luego lo hizo. Y, curiosamente, a su cadáver le fueron amputadas las manos.

Juan Luis Gallardo

Comercio en Flores

El sábado 25 de junio el suplemento Sábado publicó un extenso artículo dedicado a la zona comercial Avellaneda del barrio de Flores, nota que describe las bondades de ese mercado, con una mirada extremadamente mercantilista y naíf sobre lo que viene ocurriendo en la “Nueva Salada” de CABA. La instalación de este mercado de ropas ha producido un daño tal vez irreparable en una zona residencial de clase media de la ciudad de Buenos Aires, que se extiende en los barrios de Flores y Floresta. La zona mencionada se ha transformado en tierra de nadie, no se respetan los espacios públicos, las leyes de tránsito ni las normas mínimas de higiene. Las calles se han transformado en baños públicos a la intemperie, no hay control bromatológico de los alimentos que se venden, a diario hay desde arrebatos hasta robos de viviendas y transeúntes. El suministro eléctrico está saturado y desbordado. Los pasos a nivel están desbordados por la permisividad e ignorancia de las leyes de tránsito, camiones y micros de gran porte circulan a toda hora produciendo grave daño ambiental, polución y la destrucción de calles y veredas a su paso. La instalación de talleres clandestinos, viviendas ocupadas, manteros e indocumentados, a lo que se suma la venta de estupefacientes, está a la orden del día. ¿La AFIP, la policía y el gobierno de la ciudad? Bien, gracias.

Desde Aníbal Ibarra hasta Rodríguez Larreta, pasando por Macri, han tenido responsabilidad en la destrucción de dos barrios emblemáticos e históricos de la Capital. Alguien debe asumir la responsabilidad de reconstruir el dañado tejido social y ordenar el caos de la zona.

Lucía B. Arslanian

Julia Caiafa

María Magdalena Ángel

Fabián Guillermo López

