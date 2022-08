La Argentina fue rica, la puerta de Narnia, los 500

La carta de la semana

La Argentina fue rica

En su elocuente exposición, Sergio Massa, el empoderado ministro de Economía, afirmó que la Argentina no era un país rico, sino un país con recursos potenciales para aspirar al desarrollo. Habría que recordar al locuaz funcionario, que un reciente artículo de The New York Times le confiere a nuestro país un triste privilegio: la Argentina es la única nación en el mundo que siendo rica en el siglo pasado hoy tiene a la mitad de su población sumergida en la pobreza. Es sabido que Canadá y Australia, en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tenían un PBI por debajo del nuestro, son hoy países desarrollados, cuya población tiene un ingreso promedio seis veces mayor al de nuestros compatriotas, víctimas de un sistema perverso cuya justicia social solo saca de la pobreza a aquellos gobernantes que hacen de la política su mejor negocio.

Luis E. Luchía-Puig



La puerta de Narnia

El secretario De Mendiguren, en sus primeras declaraciones, nos dice: “La macroeconomía de la Argentina es casi mejor que la de Estados Unidos”.

A esta altura, ya creo que el kirchnerismo es como aquel ropero de la película Narnia, que con solo trasponer su puerta sumergía a quien lo hacía en un mundo de fantasía, sin relación alguna con la realidad.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Los 500

El país tiene una inflación histórica para los últimos 30 años. La pobreza alcanza números escandalosos. La desnutrición infantil es denunciada por organismos internacionales. La educación es de baja calidad. La impunidad por corrupción es vergonzosa. La violencia se lleva por día muchas vidas. El narcotráfico posee territorios propios. La deuda exterior e interior ya hipotecó a varias generaciones. El trabajo informal es altísimo. El sur se incendia por reclamos de dudosa legitimidad, avalados por el gobierno nacional. Pero la política organiza una fiesta cuasi presidencial para 500 invitados, que son parte de los que viven con privilegios a costa de todos nosotros. Irritan a millones que ya están reaccionando. ¿Se entiende que la solución es política pero no pasa por estos políticos?

¡Argentinos, a las cosas!

Fernando Pietrobelli



La casa y el ejemplo de Illia

El pueblo de Pergamino nos ha dado la alegría de inaugurar la reconstrucción de la casa donde Arturo Illia creció desde su niñez y juventud, hasta que realizó su pasión para recibirse de médico. Pasado poco tiempo fue designado para encargarse de la salud de obreros empleados de los talleres ferroviarios en Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Fue Illia todo un símbolo de un país con crecimiento social, y allí comenzó su militancia política en la UCR. En estos momentos, intoxicado el clima por la incapacidad y la irresponsabilidad, nos vemos corroídos por la corrupción, al tiempo en que se abre el juicio de los más altos miembros del poder durante la mayor parte de las últimas dos décadas.

Con asombro vemos que el funcionamiento del Poder Judicial se ve agraviado y descalificado por integrantes de los otros poderes, y por figuras allegadas al kirchnerismo. Empezaron hablando de nulidades, de desconocer las sentencias, de proscripciones inexistentes y sin sustento. Y más aún, ha pasado desapercibido que un custodio del fiscal a cargo de la acusación fue tiroteado hace pocas noches. El presidente Illia representó con ejemplos el contraespejo de esta Argentina que vivimos en la actualidad. A días de asumir, un amigo le manifestó la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia lo fuera a saludar. Su respuesta fue: “No es necesario. Mejor es que ambos cumplamos con nuestro deber”. Nunca de su boca salió un agravio, una palabra referida a que corra sangre, a descalificar a un adversario. Quizás con la intención de desacreditarlo fue retratado en una conocida revista de humor de la época con una paloma de la paz en la cabeza. Se destacó como hombre de paz, pero de firmeza absoluta en defensa de los intereses de la Nación. A los pocos días de un conflicto con muertos en los límites argentino-chilenos estaba reuniéndose con el presidente del hermano país, firmando el tratado que terminaba fijando la divisoria de aguas como criterio a aplicar.

Para finalizar, y prueba definitiva de su honradez, su declaración jurada al asumir incluía la casa-consultorio donada por el pueblo de Cruz del Eje, un automóvil y un depósito bancario. Al dejar el poder solo quedaba a su nombre el primer bien. Derrocado en forma infame, ante el ingreso de un general a su despacho intimándolo en nombre del Ejército argentino a retirarse, Illia le contestó: “Usted no es un general, es un asaltante nocturno. El futuro se lo recriminará por siempre”. Lo acompañamos un grupo de simpatizantes y amigos, y en la esquina de Rivadavia y Reconquista se tomó un taxi rumbo a la casa de uno de sus hermanos. El gran cambio que la Argentina necesita tiene que inspirarse en estos ejemplos.

José María García Arecha

Exsenador de la Nación (UCR-CABA)

Libertad de asociación

El editorial “El menosprecio por el principio de libertad”, del 17 de julio último, informó que la Inspección General de Justicia (IGJ) intimó al Jockey Club de Buenos Aires, fundado en 1882, a “respetar la diversidad de género” y, en consecuencia, a que los órganos de conducción de la entidad estén integrados “por la misma cantidad de miembros femeninos como masculinos”. Me pregunto qué pasaría si se intentara aplicar un criterio similar a entidades de conocida trayectoria constituidas por mujeres, en ejercicio de su libertad de asociación. ¿Deberá imponérseles a las integrantes que obligatoriamente incorporen a varones a sus organismos directivos? Solamente a título de ejemplo, se me ocurre mencionar a la Asociación de Guías Argentinas (iniciada en la Argentina en 1915), la Asociación Cristiana Femenina Argentina (YWCA), presente en Buenos Aires desde 1890 e integrada a un movimiento internacional de mujeres, jóvenes y niñas voluntarias; la Unión de Mujeres Argentinas (vinculada desde su origen en 1947 al Partido Comunista); la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (iniciada en 1993 y cuya primera presidenta fue la doctora Carmen Argibay); el Consejo Argentino de Mujeres Israelitas, (CAMI), que este año celebra su 85° aniversario, afiliado al International Council of Jewish Women; Conciencia; la Federación Argentina de Mujeres de Negocios y Profesionales, integrada en Business & Professional Women (BPW) International; la Liga de Madres de Familia, fundada en 1961 y extendida por todo el país; Madres de Plaza de Mayo; Mujeres en Acción; Mujeres Bautistas Argentinas; Unión de Mujeres Prosvita (ucranianas); la Federación de Asociaciones de Damas Ítalo-Argentinas, con su comisión de Mujeres Profesionales Ítalo-Argentinas; la Asociación Femenina Metropolitana de Básquetbol (AFMB); la Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas (FACE), fundada en 1922; la Mesa Argentina de Organizaciones de Mujeres, etcétera.

Jorge Rouillon



Así murió mi padre

Lo que no sabe Alberto Fernández es que mientras él hacía las fiestitas en Olivos, mi padre, Alfredo, y miles de enfermos de Covid más morían en los sanatorios atados con correas con velcro a la estructura de sus camas. Así encontré a mí padre no bien pude visitarlo en la habitación donde pudimos internarlo. Sedado y atado a la cama por su propio bien, ya que por protocolo de Covid no se permitía que familiares los acompañaran y no había disponibilidad de enfermeros que estuvieran las 24 horas con ellos, como sí lo podrían haber hecho sus familiares. Los mantenían atados ya que en su estado de sedación podían intentar sacarse las mascarillas de oxígeno y morir en minutos. Mi hermano y yo tuvimos la suerte de acompañar a nuestro padre las 24 horas de los 11 días de agonía, hasta su muerte. Debido a que tenía un certificado de discapacidad por el Alzheimer que padecía, la ley nos lo permitía. Otros no tuvieron esa posibilidad.

Este mensaje viene al caso ya que Alberto nunca tomó conciencia de su error de la fiestita de Olivos. Nos tomó el pelo y no le importaron todas esas muertes de personas que se merecían una muerte digna. La gente ignora todo esto, porque nadie pudo verlos, como tampoco pudo velarlos ni enterrarlos. Con mi hermano lo vimos y despedimos en la vereda por la buena voluntad del chofer del furgón de la funeraria, que abrió la puerta corrediza y el cierre de la bolsa plástica negra en la que era transportado su cuerpo. Por eso me indigna tanto la hipocresía e indiferencia del Presidente, soplando las velitas de cumpleaños de su mujer en la fiestita de Olivos... Y además, tuvieron el descaro de retirar las piedras con el nombre y la fecha de muerte escritos en ellas de cada familiar muerto por Covid, llevadas por sus familias, con el mayor de los respetos, a la quinta de Olivos y a la Plaza de Mayo. Esas piedras de alguna manera representaban la lápida de cada muerto. Las retiraron con bronca, y como si retiraran escombros de una obra en construcción. Vaya a saber cuál habrá sido el paradero de esos volquetes con ese gran tesoro de tantos argentinos.

Mi padre fue médico oncólogo y dedicó su vida a tratar el cáncer y salvar la vida de miles de pacientes, y terminó muriendo de una manera espantosa. No se merecía eso y menos que el Presidente se burle de él y de tantísimos argentinos más. Ojalá que esto que he narrado sirva para que ese delito no quede impune o archivado por el pago de monedas...

Alfredo Caubarrere

