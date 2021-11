La hora de la reconstrucción, pensamiento mágico, medidas “impopulares”

Carta de la semana

La hora de la reconstrucción

Es muy gracioso ver y escuchar cómo opinan los políticos sobre nuestro voto cada vez que terminan las elecciones. Parece que les cuesta entender el mensaje que transmitimos. No estamos bien, no somos el paraíso ni los mejores del mundo. Acá no hay voto castigo ni voto odio, sino un pedido claro de salir del barro de una vez. Estamos en graves problemas económicos y de pobreza no por culpa de uno u otro, sino de todos. Ni hablar del tema de seguridad, inversiones y fuentes de trabajo. Los resultados electorales a nivel país dicen claramente que la gente quiere trabajar, vivir en paz y que sus chicos vayan al colegio. Quieren vivir en una calle asfaltada y con agua, luz y gas, que es lo básico. No quieren ideología, militancia salvaje, piedras , cortes o ver quién controla una plaza emblemática. La gente se cansó de ese sistema que nos atrasa año tras año. Estoy muy seguro de que si los trabajadores entendieran que con reglas claras podrían entrar al circuito laboral más hermanos, familiares e hijos, dejarían de defender un sistema que a la fecha solo privilegió a muy pocos. Más allá de a quién votó cada uno, los argentinos están pidiendo cambios profundos. Dejen de seguir opinando sobre nuestro voto y debatiendo quién ganó o quién perdió.

El mensaje es más que claro: así no va más. Es hora de la reconstrucción. Ocultar este proceso y este mensaje será cada vez más duro para los que no se preparen para ser en el futuro dirigentes de verdad.

Patricio Luis Campbell

DNI 11.650.509

Pensamiento mágico

Al observar con alarma a un gobierno que agota un discurso agresivo y desaforado para disimular su reciente derrota electoral, hemos recordado una frase de Fernando Savater que les calza como anillo al dedo a “los Fernández” y a su tropa variopinta: “Defender formas de vida o tradiciones que a muchos agradan y a nadie esclavizan es cosa muy legítima; convertirlas por decreto en unidad de destino en lo universal es tiranía”. Parece que al gobierno actual solo le importa recrear el pensamiento mágico que acompañó al movimiento peronista durante muchos años y hoy ya no le sirve. Quienes discrepamos totalmente sobre su modo de hacer política deberíamos evitar que su imaginación se nos contagie sin que lo advirtamos. De tal modo, evitaremos caer en una suerte de “patriotismo constitucional vociferante alternativo”, marchando junto a ellos hacia un “dead end”. Sería la mejor manera de demostrar que hay otro modo de hacer las cosas, recordándoles que pensar bien consiste en reconocer la realidad, único camino para llegar a la verdad. Esto nos convertiría, automáticamente, en cultores de la esencia de una auténtica democracia constitucional.

Carlos Berro Madero

carlosberro24@gmail.com

Medidas “impopulares”

He leído en la nacion que el intendente de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, Javier Iguacel, obtuvo en la última elección el 61 por ciento de los votos solo con medidas “impopulares”: la reducción a la mitad del personal con “curro político”, la supresión de los privilegios personales: chofer, secretario, etc., que llevó a reducir un 28% el déficit; la eliminación de ¡109 tasas! que pesaban sobre los ciudadanos, y que en lugar de disminuir el ingreso del municipio lo llevó a un aumento del 40% de la recaudación. En la larga lista se incluye la eliminación del cobro por surtidor y litro vendido en las estaciones de servicio, 48 tasas por “derechos de oficina” y 25 por “servicios sanitarios”. También, durante la pandemia, se crearon 160 negocios para un municipio que no llegaba a 500 negocios habilitados. Y otras medidas más, como la pavimentación con “asfalto ecológico”, sin contar con la ayuda del gobierno provincial.

Señor Presidente: ¿no serán estas las medidas –políticas de Estado– que hay que promover en todos los municipios, empezando por el gobierno nacional, para sacar adelante el país?

José Antonio Llorente

DNI 411.673

Policía sin uniforme

La triste muerte de Lucas González me trajo a la memoria una vivencia mía, año 1967. Era administrador agropecuario y viajaba mucho. Habitualmente estacionaba el auto en la banquina para dormir un rato. Fue en la ruta 7 altura caminera de San Andrés de Giles. De pronto, de mi lado una luz de linterna me despierta, veo un hombre vestido de civil que intentaba abrir la puerta de mi auto. Asalto, pensé. Sin dudar arranqué, puse primera y frené bruscamente pues adelante un policía uniformado me apuntaba. Bajé del auto muy enojado: “Lo podría haber pisado”, a lo que me contestan: “Lo hubiéramos matado”. Los ciudadanos no podemos adivinar que un policía de civil sea un policía. En mi caso, el que me despertó de mi lado debiera haber sido el uniformado, así no habría reaccionado como lo hice. Deberían entrenarlos mejor pues los ciudadanos vivimos atemorizados por los asaltos. Solo el uniforme puede diferenciarlos, entiéndanlo los policías vestidos de civil.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Ley de empleo

En 1991 se dictó la ley de empleo (24.013), que es el abrazo de la muerte para todos los empleadores. Castiga el empleo no registrado o mal registrado con multas tan caras que logran la añoranza de las indemnizaciones tradicionales de la ley de contrato de trabajo.

En una economía donde la mitad de los empleos son en negro y la otra mitad tiene algún defecto de registración, la ley de empleo es el verdadero enemigo de las relaciones laborales, la que genera las mayores contingencias a los empleadores y la que da mayores incentivos a la industria del juicio.

Es más que usual ver reclamos fundados en la ley de empleo en el ocaso de una relación laboral, como si fuera parte del rito de la conclusión. Allí, de golpe, se cierra el cielo con nubes negras para el balance del empleador, nubes que estaban allí latentes, debajo del horizonte. Por la ley de empleo, las pymes no quieren contratar. Por eso solamente toman familiares, y prefieren que su negocio no crezca, con tal de no ir alimentando el juicio que inevitablemente las terminará por hundir.

El Poder Judicial no ha moderado esta norma en su aplicación. Al contrario, la ha interpretado de la forma más cruel, beneficiando a los reclamantes con multas que a veces exceden todos los salarios cobrados durante sus empleos, sin prescripción alguna. Tal es el abuso sin freno. Por eso, cuando se habla de la reforma laboral no hay que perder tiempo buscando sofisticaciones ni cambios tan drásticos en la legislación tradicional del trabajo. Ya con derogar esta norma, que incita al reclamo y al abuso, habríamos dado un paso gigantesco. No haría falta, para ello, tocar la sagrada ley de contrato de trabajo, que está culturalmente tan arraigada. Se trata solo de borrar una norma agregada, que no ha hecho más que generar litigios e injusticias a todos los que osaron dar trabajo. Por eso hay que bajarle el tono dramático y solemne a la reforma laboral en la discusión política. Solo con derogar la ley de empleo se alejaría el temor fundado a las contingencias infinitas. Se volvería a una indemnización tarifada previsible, que no sería ya un obstáculo insalvable para generar el esperado empleo.

Mariano F. Grondona

DNI 12.946.521

Extraño fenómeno

Días pasados, desde el jardín de casa, observé un extraño fenómeno: una enorme aureola color azul oscuro, con su borde irisado, rodeó el sol durante aproximadamente una hora. Después desapareció. Como los medios no se enteraron del caso, me valgo de esta carta para hacerlo conocer.

Juan Luis Gallardo

DNI 4,150.383

Todos con Bauti

Somos Augusto y Gabriela, papá y mamá de Juan Bautista Aguirre. Bauti tiene 8 meses y recientemente le diagnosticaron AME (atrofia muscular espinal) tipo 1. Es una enfermedad de origen genético que afecta la estructura de las neuronas del sistema nervioso periférico. La consecuencia del deterioro neuronal es la hipotonía muscular, que ante su avance determina parálisis completa de los sistemas musculares. El único tratamiento genético en el mundo que aporta el gen faltante (SMN1) es Zolgensma, conocido como “el medicamento más caro del mundo”, con un valor de dos millones cien mil dólares (US$2.100.000). Esta medicación consiste en una única aplicación a lo largo de toda la vida, la cual debe aplicarse antes de los 2 años de edad. Es por ello que, junto a nuestras familias, amigas y amigos, iniciamos la campaña #todosconbauti (@todosconbauti), con el objetivo de recaudar los fondos necesarios para obtener la medicación Zolgensma, que es, ni más ni menos, la llave que abre la puerta a la posibilidad de ver crecer sano a nuestro hijo Juan Bautista.

¡Muchísimas gracias!

Augusto Aguirre y Gabriela Trofimovih

aguaguirree@gmail.com/gabytrofimovih@gmail.com