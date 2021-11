La impunidad impulsa al criminal, leyes necesarias, controles

Carta de la semana

La impunidad impulsa al criminal

El asesinato del kiosquero de Ramos Mejía ha puesto por demás en evidencia la falta de ocupación del Gobierno en tratar leyes que intenten contener la creciente inseguridad producto de la impunidad; esta va alentada por el hecho de que la sociedad no deja traslucir el castigo de los crímenes como próximos y ciertos. La escalada del delincuente comienza con un simple hurto, siempre impune, luego un robo; la policía lo detiene y la Justicia solo lo advierte. El delincuente se toma el hábito de obtener dinero sin trabajar, y lo hace “a como dé lugar”, sin respetar vida alguna; total, nada grave le ha de pasar. La dimisión de las autoridades, la liviandad de las sanciones y, sobre todo, el retraso con que se aplican crean un clima propicio al contagio de la delincuencia. ¿Para qué trabajar por un salario modesto, si hasta muchos de quienes nos han gobernado o nos gobiernan nos roban y son impunes? Es necesario que se promuevan leyes que impidan discrecionalidad a los jueces, de cumplimiento efectivo para todos los que delincan de acuerdo con el nivel del crimen cometido sin considerar la edad de los actores; a un asesino le debe caber la misma pena, sea este menor o mayor de edad. No habiendo cárceles, se debería dejar de tener como museo a la de Ushuaia y reabrirla. No habrá sociedad vivible si no se cumplen las leyes.

Jorge Augusto Cardoso

Leyes necesarias

A partir del 10 de diciembre ingresará aire fresco a la Cámara de Diputados, y la esperanza de muchísima gente es que se puedan aprobar leyes importantísimas, que hasta ahora no han sido tenidas en cuenta por el oficialismo. Son muchas, pero asignando un orden de prioridades propongo a los nuevos legisladores que impulsen las que considero más importantes para el funcionamiento de la República y para que se haga justicia con bienes mal habidos. Son las siguientes: 1. Boleta única de papel: se utiliza con mucho éxito en Santa Fe, Córdoba y San Luis, evitando el fraude con el “voto cadena” y ahorrando $3000 millones de impresión en cada elección. Ya hay una petición de change.org firmada por más de 140.000 personas. 2. Ficha limpia: fue sancionada en Chubut y Mendoza, evitando que las personas condenadas por delitos de corrupción puedan ser candidatas en elecciones generales. 3. Extinción de dominio: es un instrumento que permite al Estado tomar la propiedad de bienes provenientes de actividades ilícitas, haciendo justicia con los corruptos que robaron al pueblo.

Ricardo E. Frías

Controles

Aun cuando casi todas las encuestas vaticinan para hoy unas elecciones con diferencias significativas que podrían despojar del control de las cámaras parlamentarias al oficialismo, preocupa a muchos ciudadanos la alineación que el Presidente ha hecho de funcionarios de baja confiabilidad y escasa reputación en puestos claves directamente vinculados al control del sufragio, que está a merced de una parcialidad militante de dudosos escrúpulos. Apenas unos mínimos porcentajes en zonas determinantes pueden alterar la voluntad social y la distribución de bancas. Muchos tememos que hoy la democracia no se encuentre adecuadamente resguardada.

Alberto G. Otamendi

Paradoja

Resulta paradójica la conducta de las fuerzas de seguridad reprimiendo con gases, escudos, barreras y bastones una marcha de protesta pacífica cuyo objetivo era justamente reclamar seguridad frente a las autoridades policiales de Ramos Mejía, impidiendo el acceso a una calle, cuando periódicamente asistimos a cortes, organizados o espontáneos; o piquetes de sindicatos y organizaciones diversas, protegidos por las fuerzas policiales. Durante esos cortes los manifestantes se adueñan de la calle e impiden la libre circulación con reclamos auténticos o endebles, sin reparar en el daño ocasionado al resto de la población. Una extraña forma de impartir seguridad tiene nuestro ministerio. ¿Será un enfoque político sectorial o simplemente ineptitud?

Guillermo Beccari

Exportación de carne

No debe haber más kirchneristas que Luis Lacalle Pou y Jair Bolsonaro. Las necesidades de carne por parte de China fueron incrementadas por la ROU del 11% al 13% y Brasil, del 40% al 46%, mientras que la Argentina bajó del 23% al 11%. ¿Será que el BCRA tiene sus arcas repletas de reservas y ya no entra nada más? De otra manera no se entiende.

Juan Bautista Garona

Abandono de pacientes

El artículo 106 del Código Penal Argentino (CPA) establece que “el que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años”. Es el propósito de esta carta advertir sobre un hecho de salud pública que he venido notando últimamente en mi práctica médica hospitalaria. Como neurólogo de un hospital de esta ciudad donde se atienden e internan personas con cobertura de obra social, he sido testigo en los últimos cuarenta años del aumento de la expectativa de vida de la población asistida gracias al mejor control de los factores de riesgo vascular (FR) atribuible a la mayor conciencia de los médicos y de los pacientes. Sin embargo, en los últimos meses, un claro indicador de esa variable ha cambiado su tendencia. Me refiero a la edad de los pacientes que sufren un ataque cerebrovascular isquémico agudo (ACVI). Acostumbrado a ver en la sala y en el consultorio (generalmente hombres) con ACVI cuyas edades entran en la octava y la novena década de la vida, me he alertado por la baja en la edad de quienes sufren esta grave complicación. Se ha hecho frecuente ver pacientes de entre 50 y 65 años con ACVI típicos de la enfermedad arterial asociada a la hipertensión, la diabetes y las alteraciones metabólicas propias de malos hábitos alimentarios y físicos. Este dato observacional, no corroborado aún por la estadística, pero que no debe ser ignorado, so pena de dejar pasar por alto un hecho grave cuyas consecuencias deben ser advertidas y corregidas, encuentra su explicación en la comprobación de que todos estos pacientes no se han atendido regularmente en sus sistemas de salud desde el comienzo de la cuarentena, en marzo de 2020. La gran mayoría abandonó sus tratamientos habituales o los cumplió irregularmente y sin controles. A esto se sumaron el sedentarismo, la mala alimentación, el estrés, el miedo, la angustia y muchos otros factores concurrentes durante la pandemia. El resultado es que vemos ACVI en gente cada vez más joven. Esto es la crónica de una enfermedad anunciada. Nunca se debió dejar de atender lo prevalente para atender lo incidente, si no, lo prevalente de hoy se convierte en lo incidente de mañana. Y esto también se mide en vidas, secuelas y enormes costos de salud pública. Me pregunto, entonces, qué pasó con los ACVI en personas de más de 70 años que poblaban nuestras camas, que ahora no son tantos. Y la respuesta es que tal vez muchos de ellos murieron por Covid-19 o por las complicaciones cardio y cerebrovasculares del mal control de sus FR. Ojalá me equivoque, pero mi propósito es estimular a mis colegas y a las sociedades médicas a examinar estas variables y, muy especialmente, alentar a la población para que retome cuanto antes los controles de su salud. Y el artículo 106 del CPA debería incluir un inciso según el cual serán exculpados los médicos que, en caso de pandemia, dejaren de atender a aquellos pacientes que no hubiesen enfermado por el agente infeccioso que la estuviere causando.

Pablo Eugenio Balcarce

Jefe de División Neurología del Hospital Naval Pedro Mallo

Descentralizar el país

Al ver al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires intercambiando ideas sobre los problemas de la inseguridad con Viviana Canosa surgió el tema del “plan” y/o su carencia. Ahora bien, yo me pregunto: ¿nadie recuerda la propuesta de Raúl Alfonsín sobre la descentralización del país a partir del traslado de la capital a Viedma-Carmen de Patagones? Es evidente que la aglomeración y el amontonamiento irracional de cada vez más gente sobre el AMBA torna y tornará cada vez más difícil implementar soluciones de convivencia. Mientras tanto el país sigue parcialmente vacío respecto de las posibilidades de crecimiento de las provincias porque, entre otras cosas, nuestra juventud, al no ver soluciones ni estímulos, mira hacia “afuera” en lugar de mirar hacia “adentro” de nuestra patria. Es doloroso, pero es así. ¿Y por qué?

Herbert Simon nos dice que administrar es prever, planificar, dirigir, coordinar y finalmente controlar para verificar si se alcanzaron los objetivos previstos. Siguiendo dicho razonamiento el plan de largo plazo solo debería ser el producto de una previsión macro de descentralización que paulatinamente desarmara el magnetismo del AMBA en todo tipo de actividades creando lenta pero automáticamente puntos de desarrollo que absorbieran inversiones donde ahora no las hay, y la mano de obra que hoy no tiene trabajo, además de la infraestructura necesaria.

Armando Julio Loureiro

