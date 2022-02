La ofensiva rusa, llaves, campos quemados

La ofensiva rusa

“La pandemia nos va a hacer mejores” fue una frase muy escuchada y leída desde comienzos de 2020. Los hechos de estos días están demostrando lo contrario, lamentablemente. Occidente y los organismos multinacionales han reaccionado lentamente, y pese a todos los dichos y promesas de Putin la guerra ya es una triste realidad, con los ataques de tropas rusas sobre Ucrania. El mundo llora... la historia enseña que cada tanto se generan dirigentes belicistas y con ansias expansionistas. Que triunfe la justicia de los pueblos libres.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Llaves

El presidente Alberto Fernández ofreció a su par ruso que nuestro país sea la puerta de entrada de Rusia a la región, ofrecimiento inconsulto irresponsable de consecuencias imprevisibles dadas las circunstancias actuales. Alguien debe quitarle las llaves de la puerta antes de que sea demasiado tarde.

Teófilo Jaralambides

DNI 4.599.763

“Quemar los campos”

En 2019, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, dijo: “Hay que quemar los campos. Cuando estén por sacar la soja que se los quemen, que no puedan recoger nada, que recojan cenizas”. Ante la tragedia nacional de Corrientes, hay que recordar estos dichos de una persona que ocupa un lugar muy representativo en la composición ideológica del actual gobierno. La imprevisión y la debilidad del Gobierno ante la catástrofe podrían tener alguna explicación derivada de su propia ideología.

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Falta de memoria

“¿Están todos ubicaditos? “Hay que hacer todo rapidito por si viene la próxima formación y nos lleva puestos”. ¿Recuerdan estas palabras de la entonces presidenta y hoy vicepresidenta? Fue en 2014, durante la presentación de nuevas formaciones en el tren Sarmiento. Todo dicho en tono risueño con una falta total y absoluta de respeto por la vida de los 52 fallecidos en la tragedia de Once, de la que se cumplieron ahora 10 años. No obstante, volvió a ser gobierno. Me asusta y sorprende la carencia de memoria del pueblo argentino, que vuelve una y otra vez a someterse a estos personajes, y me asusta aún más que un partido con tanta historia y experiencia como el justicialista siga cuadrándose y manteniendo estos dirigentes tan nocivos para la salud de la república. Los simples ciudadanos –más allá de que muchos deban hacer un sincero mea culpa sobre su parte de responsabilidad– seguimos en una navegación interminable por la superficie de las cosas sin conocer las razones profundas que seguramente explicarían estos sinsentidos. ¿Quién o quiénes son los grandes titiriteros en esta historia que nos toca vivir a los argentinos?

María de los Milagros Borgogno

DNI 11.761.372

Defraudado

Señor gobernador Gustavo Valdés: me atrevo a escribirle por este medio porque me siento defraudado. Tanto usted como los radicales que lo antecedieron siempre apoyaron al campo y se llenaron la boca diciendo que el campo y la producción eran lo único que nos podía sacar del lugar donde estamos; triste lugar que ocupamos teniendo en cuenta la desocupación, la corrupción, el tamaño del Estado... Su provincia lo necesita, se están quemando todos los departamentos, se incendia la fuente de trabajo genuina que Corrientes tiene, y usted no fue capaz de aparecer, lo mismo que sus ministros de Producción, Hacienda y Finanzas, Coordinación y Planificación, Desarrollo Social y Turismo. El jefe de gobierno porteño lo invitó a recorrer los lugares afectados y ahora sí se va a subir a un avión, avión que tomó la semana pasada para ir a inaugurar una cancha de fútbol 5 en la ciudad de Alvear y para estar presente en la fiesta de este pueblo; avión al que habrá subido para estar hace 15 días en un acto de la UCR en Entre Ríos; avión que tendría que haber usado el 11 de enero para ponerse al frente de la lucha contra el fuego en nuestro departamento, que luego se extendió al resto de la provincia. Como ciudadano correntino que lo votó y que paga sus impuestos exijo explicaciones sobre estos temas y sobre los bomberos que ofrecieron su ayuda en enero, ayuda que fue denegada por su gobierno.

No sé qué es lo que me extraña: me reuní una sola vez con usted para tratar un tema de abigeato y me dijo que la culpa era mía por trabajar en un lugar reconocido por este tipo de problemas.

Carlos R. Roldán

Médico veterinario

DNI 30.694.216

Presos

He leído varias cartas donde se comenta el tema de nuestros presos políticos, de las FF.AA. y de seguridad, donde se trata este tema con diversos matices. Me gustaría tratar esta misma injusticia, pero sin ahondar en lo político, sino en lo emocional. A nuestros combatientes los han olvidado injustamente detrás de las rejas, algunos por más de 18 años. Tantos años sin poder compartir casamientos de sus hijos, más triste asistir a funerales de sus seres queridos, o simplemente reunirse con amigos, mujeres, hijos, en una simple reunión. Perdieron la vida encerrados. ¿Cuál fue su culpa? Liberar a nuestro país del asecho terrorista comunista que asoló al país. Un día, visitando a nuestros familiares a los diversas penitenciarías, observé a uno de ellos que era visitado por su pequeño nieto. Este preso trató de todas las maneras posibles de que este no se diera cuenta de su situación y poder disfrutar mutuamente del poco tiempo disponible que tenían.

Una vez afuera escuché al niño preguntar a su madre: “Mamá, ¿cuándo le vamos a decir al abuelo que está preso?”.

Muy triste.

Lucrecia G. Astiz

DNI 10.768.628

En la Red Facebook

“Qué panorama tan negro”- Ana Cristina Pertossi

“Los hombres hablando se entienden. No al derrame de sangre inocente de los dos”- Raquel Durán

“Ucrania no es rusa, nunca lo fue”- Jonathan Rolón

“China y Rusia juntos, esto ya estaba planeado y Ucrania es solo una pantalla para demostrar su poderío”-

Vanesa Olazábal