La receta de Heller, estudiar en Finlandia, la ayuda de Cristina

La receta de Heller

El diputado Heller afirmó: “Los que ganan mucho tienen que ganar un poco menos”. Me pregunto, ¿por qué en vez de apostar a empobrecer a algunos no nos proponemos generar más riqueza para que todos estemos mejor? Sería un desafío más constructivo y redituable.

Horacio Nieco

Estudiar en Finlandia

Excelente el reportaje de Luciana Vázquez titulado “En Finlandia, hay exámenes para entrar a la secundaria y a la universidad”. Después de leerlo, pregunto: ¿los profesores argentinos son rehenes de Roberto Baradel y se ven impedidos de plantear nuevas ideas? Sería bueno que en la próxima elección del sindicato que preside ese señor los maestros asuman su responsabilidad y actúen en consecuencia, con independencia de criterio. Tal vez así se podría salir del actual laberinto en que se encuentra la educación argentina, donde nadie asume su responsabilidad de haber dirigido una organización, empezando por el propio elector que lo votó.

Renata Vieira

La ayuda de Cristina

Dijo Máximo Kirchner: “Se abrazaron a Guzmán y los dejó tirados, y ahí está Cristina otra vez para sacarlos adelante”.

Le diría a Máximo que le pida a su madre que deje de colaborar, porque hasta ahora lo único que sacó adelante es el dólar a 300 pesos, si sigue haciéndolo lo llevará a 1000, que le agradecemos lo hecho, pero que ya está bien.

Julio César de la Barrera

Reflejo del país

El Club Atlético Independiente, otrora orgullo nacional y rey de copas internacionales, hoy es un club que da lástima: hace 20 años que no gana un campeonato local; está dirigido por incapaces y mafiosos que no dan un paso al costado ni permiten que haya elecciones; está endeudado a más no poder, lo que le impide desde hace años formar equipos competitivos y, como si esto fuera poco, hace más de un año que no luce su tradicional camiseta roja.

Conclusión, si no es un reflejo de la decadencia del país le pega en el poste, y para nosotros, los simpatizantes de toda una vida, verlo así nos llena de bronca y pesar. Por eso debemos exigirle por todos los medios al señor Hugo Moyano que se vaya de una vez y nos deje volver a la grandeza que supimos conseguir.

Jesús María Silveyra

Paradoja

Extraña paradoja la de los movimientos sociales oficialistas: protestan por los resultados que obtiene el gobierno con políticas que apoyan.

Eduardo Rigo

Jockey Club

Suscribo con puntos y comas el editorial del 17 de julio con motivo de la absurda resolución de un organismo estatal de control que obliga al Jockey Club a designar la misma cantidad de hombres y mujeres en su órgano de dirección. Esa nota editorial, plena de sindéresis y sentido común, debería ser leída con atención por los distintos burócratas, para evitar inequidades fundadas en la ideología y el resentimiento.

Eduardo P. Ayerra

Asignación vitalicia

“Magistral”. Ese es el calificativo que le cabe a la nota del doctor Luis René Herrero, exjuez de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, publicada el 23 de junio, respecto de las asignaciones vitalicias que cobra la señora vicepresidenta, en violación expresa del art. 5 de la ley 24.018. Sorprende que la Anses haya dejado firme la sentencia de primera instancia por falta de apelación, mientras recurre en todas las instancias los legítimos reclamos de cientos de miles de jubilados, que solicitan la aplicación de los fallos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó reconociendo sus legítimos reclamos. Siendo un sistema solidario, los casi $4.000.000 que cobra la vicepresidenta privan a los millones de jubilados que cobran $37.000 de una mejora en su haber o del pago de las sentencias judiciales firmes tramitadas durante años ante los tribunales respectivos, y que se encuentran a la espera de su presunto turno. Otra flagrante injusticia que espera reparación.

María Cristina Berberián

Colectivos

La noticia dice que en un año se han aumentado los subsidios a los colectivos en un ciento por ciento. Eso de por sí es de extrema gravedad, pero más grave es que el subsidio se entregue a las empresas por la cantidad de unidades que registran sin que nadie controle que efectivamente circulen. Muchas líneas de colectivos registran una cantidad de unidades que es mayor a la que efectivamente circula, pero el subsidio se cobra por todas. Todo esto con la complicidad o negligencia de la Secretaría de Transporte, que no controla que las unidades que reciben subsidios realmente estén circulando. Una caja más y van...

Francisco E. Cavallero

Subsidios

El Gobierno ha decidido disminuir el monto de subsidios a los servicios, para lo cual exige a la ciudadanía que se inscriba manifestando su deseo o necesidad de seguir recibiendo ese beneficio. Tras este trámite burocrático, se supone que las autoridades verificarán si el pedido es procedente o no. ¿Cómo lo harán? No se informó, pero se supone que con datos de catastro y averiguación de su situación laboral y su sueldo.La pregunta es ¿para qué la inscripción? ¿No dispone ya el Estado de los elementos para establecer cuándo corresponde el subsidio y cuándo no? En qué cambia que alguien lo manifieste explícitamente o no. Seguramente el Gobierno especula con que varios no se inscribirán por desconocimiento, por no acceder a computadoras, por olvido o lo que sea. Una burda trampa cazabobos para seguir burlándose del ciudadano de a pie. Parecido análisis merece la prohibición de pagar en cuotas en los free shops. En cuántos centavos beneficia al Estado esta regulación. Seguramente la gente gastará lo mismo en un solo pago. Pero el Gobierno tiene un solo objetivo, fastidiar a la población.

Oscar Samoilovich

