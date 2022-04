La renta inesperada, poder, primera guerra global

La renta inesperada

El ministro Martín Guzmán anunció su propuesta de gravar la renta inesperada. Después de cursar la materia Economía 101, Guzmán debería saber que ninguna planificación económica que lleven adelante las personas o las empresas resulta –salvo excepciones– con una renta esperada. Los buenos o malos resultados no son casi nunca los esperados. Si no fuera así, no hablaríamos de mercados, sino de un rígido sistema pergeñado por una central estatal privilegiada... y conviene recordar cómo esto falló estrepitosamente cuando implosionaron las economías de China y de Rusia. Pero la terquedad puede ser infinita. No sorprendería que Guzmán y su equipo pretendieran calcular e imaginar cuál debería ser la renta esperada y cuál la renta inesperada de todas y cada una de las empresas de la Argentina. ¡Buena suerte!

Pablo F. Marchetti

Poder

El vergonzoso discurso de la vicepresidenta ante la EuroLat dejó en claro, una vez más, que gobiernan por y para ellos mismos. La banda y el bastón no otorgan el poder. Lo han tenido durante más de 9 años y no solucionaron ningún problema.

Gustavo Gil

Primera guerra global

La invasión de Rusia a Ucrania ha provocado la primera guerra global, y esto exige nuevas reglas de gobernanza global. Es una guerra global por su grave impacto pandémico en la escasez y precios de alimentos y energía, además de ser de máxima crueldad por combinar tecnología sofisticada con guerra sanguinaria casa por casa. La nueva gobernanza debería permitir que el Consejo de Seguridad de la ONU suspenda temporariamente al miembro (temporal o permanente) que viole las reglas de convivencia internacional pacífica. Esto es aplicable al caso de la invasión rusa de Ucrania, así como a los conflictos bélicos actuales y futuros en que un país con ejércitos regulares o irregulares viole la solución pacífica de controversias. El Consejo de Seguridad podría habilitar un nuevo rol ejecutivo al director general de la ONU para que actúe como “mediador y garante de última instancia de la paz global”, exigiendo a los jefes de Estado Putin y Zelensky que negocien y firmen un tratado de paz con cinco pasos mandatorios: 1) alto el fuego inmediato y obligatorio; 2) referéndum popular en Ucrania sobre la voluntad de anexión a Rusia, con decisión vinculante para la región donde obtiene mayoría agravada (66% o más); 3) las provincias donde el voto popular alcanza el 50% podrán ofrecer doble nacionalidad optativa; 4) reparación de daños materiales causados por las invasiones de territorio extranjero; 5) (lo más difícil pero necesario), juzgamiento de los crímenes de guerra y humanitarios por la Corte Penal Internacional con aplicación de sanciones políticas (inhabilitación temporal o definitiva para el ejercicio de cargos públicos) y pena de privación de libertad para sus ejecutores. Nuevas reglas de gobernanza global son necesarias ya.

Fernando Brom

Diferencias con Perú

En Perú, varios presidentes han sido destituidos, algunos terminaron presos o exiliados (excluyo el triste caso de Alan García, quien se suicidó). Y es posible que esto mismo suceda con el actual, ya que en estos momentos el presidente Pedro Castillo afronta mociones de vacancia en el Congreso, acusado de actos irregulares tras haber recibido a empresarios en una sede semiclandestina en la casa de la Breña; además está acusado por el procurador de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Mientras tanto, en la Argentina, una vicepresidenta tiene innumerables causas, la mayoría de ellas con pruebas más que suficientes, y sigue como si nada, definiendo las políticas del Gobierno y marcando la agenda con sus silencios, cartas o exposiciones.

De no creer.

María Griselda Serrudo

Renovar el registro

El trámite de reimpresión o renovación del registro de conductor en la CABA es un vía crucis inexplicable.

Por la pandemia, muchos registros vencieron en 2020 y no pudieron renovarse con trámite presencial, como era habitual. Ya pasaron 2 años, un mínimo orden municipal sería permitir sacar turnos web y volver al CGP a hacer el trámite presencial. Pero no, primero se debe elegir entre tres opciones contradictorias, según la fecha de vencimiento y/o emisión de la licencia de registro vencido. Y después seguir en una peregrinación virtual confusa, hermética, inexplicable, molesta. Finalmente, cuando se pide el turno web, se pide inscribirse con el mail y una clave, y luego… un bloqueo absoluto del sitio web municipal.

Es preciso preguntarse si un jefe de gobierno de la ciudad que aspira a progresar en su carrera pública y no puede administrar esto, qué puede hacer en otro ámbito de mayores responsabilidades.

Alberto Gesualdi

Bus turístico

Lamentablemente se reitera lo que me pasó hace unos años con el recorrido en el bus turístico, antes fue el amarillo, ahora el rojo: el audio no coincidía con lo que se veía o la explicación se oía cuando ya los lugares los habíamos dejado atrás; por ejemplo, el audio indicaba el Planetario a la izquierda, y se encontraba a la derecha. La explicación fue que antes se tomaba otra calle para transitar, por eso la desactualización. Pensé: “¡Pobres los turistas que me acompañan! (había de diferentes países)... ¿qué pueden conocer de Buenos Aires si la información está equivocada?”. No sé cómo se podría solucionar el tema, pero tal vez sería mejor que un guía turístico fuera informando lo que se va viendo, ya que se dejan de lado varios sitios importantes y se destacan otros que no tienen relevancia. Fue una experiencia que, pudiendo ser enriquecedora, dejó un saldo lamentable, ya que no se pudo ni afirmar ni ampliar conocimientos sobre una ciudad tan bella para visitar. Creo que con poco se pueden hacer las cosas bien.

Graciela de Gogeascoechea

