La república atacada, crisis ética, otro hito

La república, atacada

Una de las características esenciales de la república –nuestra forma de gobierno– es la división de poderes, independientes y equilibrados conforme a la Constitución nacional, que regula la vida de los ciudadanos y garantiza la vigencia de las instituciones. La marcha del 1-F para pedir la renuncia de la Corte Suprema, so pretexto de un reclamo ciudadano, es un atentado a la república, ya que la Constitución nacional prevé el mecanismo legal para su relevo si existieran motivos fundados –y juzgados– para ello. Agrava esta violación el hecho de que algunos de los organizadores tienen cargos públicos con relación directa con la Justicia o se encuentran inhibidos por sus funciones y responsabilidades oficiales. Por otro lado, el reemplazo del presidente del bloque de diputados del FDT es responsabilidad de los integrantes del bloque, quienes deben elegir al sucesor. ¿Por qué interviene el presidente de la Nación? Vulnera, de alguna manera, la voluntad de los integrantes del espacio legislativo.

Defendamos la república; cada violación a sus instituciones es un paso más hacia el totalitarismo.

José Mancera

josefmancera@hotmail.com

Crisis ética

Anteayer, no la ciudadanía por iniciativa propia –como dijo el señor presidente de la Nación–, sino actores, actrices, sindicalistas y demás personajes procesados por actos delictivos, convocados por el mismo Gobierno, se congregaron frente al Palacio de los Tribunales para pedir la destitución de la Corte Suprema, la cabeza de uno de los poderes del Estado, en un acto francamente antidemocrático. Peor aún: uno de los jueces que forman parte de dicho poder, cuyo rol es impartir justicia de manera ecuánime y equilibrada, el señor Ramos Padilla, abiertamente se expresó en tal sentido. Ya no hay normas ni valores que rijan nuestra sociedad. Ya no hay respeto alguno por las instituciones de nuestro país. La Argentina atraviesa desde hace mucho tiempo una gravísima crisis ética y un proceso de creciente degradación que la fueron minando de a poco.

Aquella Argentina de la que nuestros antepasados se sentían orgullosos ya no existe, se perdió en los últimos años. Hoy es una Argentina que llora, que duele, que se esfuma y se convierte en vergüenza.

Una verdadera lástima.

Cynthia Acher

DNI 16.977.474

Otro hito

Hoy se cumplen 170 años de la Batalla de Caseros, verdadero hito en la historia del país, que permitió abrazar la institucionalidad dejando atrás décadas de desencuentros. Hoy necesitamos otro hito que supere sostenidamente la decadencia que hace tanto tiempo sufrimos los argentinos. Que la ciudadanía no sea rebaño. Que se rechace la demagogia. Que no se tema al sacrificio cuando de recuperar el país se trate. Y que no se agreda desde la cúspide del poder, porque no se piensa en el progreso firme y la grandeza de la Argentina en su conjunto.

Ana Maria Contin

DNI 10.279.534

Olvido

En el país de Nomeacuerdo. En eso estamos, parece, en la Argentina. Muchos ya no se acuerdan de los primeros muertos por Covid y menos del porqué. Se murieron y ya, cosas de la pandemia. Ya no se acuerdan de que los que debían cuidarnos hicieron desastres con ese tema. Ya no se toca el tema de los vacunados vip, de los que se vacunaron antes que nadie, de las fiestas en Olivos y de los manejos poco claros del Gobierno en la compra de vacunas. Y lo que es peor, ni siquiera nos explican nada. Nosotros, la familia de Fernando, por lo pronto, seguimos esperando una explicación, un perdón. No podemos cerrar los ojos como “ellos” quieren. Este dolor de vivir en una sociedad del silencio se junta con la tristeza que tenemos desde el 18 mayo, cuando murió mi marido. Que coincidencia, es el día en que nos van a censar este año… y sí, va a haber varios menos.

En palabras del presidente de la Nación, sin memoria no hay verdad ni justicia. ¿En qué quedamos? Porque parece que quieren que nos olvidemos.

“En el país de Nomeacuerdo… doy tres pasitos y me pierdo” (María Elena Walsh).

Carmen Garzón Maceda

DNI 13.735.648

Brevedad

Muy interesante la nota de LA NACION del lunes pasado (31/1/2022), en la que se hace referencia a Mark Twain, mencionando que él, con fina ironía y para referirse a la delicia de la brevedad, alguna vez dijo: “Si tuviera más tiempo, habría escrito una carta más corta”.

Ello me recuerda también a don Ángel Ossorio y Gallardo, que en su Alma de la toga grafica las cualidades de la oratoria forense y el modo sencillo con el cual deberían manejarse los abogados en sus exposiciones. Con delicada simpatía reprodujo el siguiente diálogo: “Sé breve –aconsejaba un magistrado viejo a un abogado joven–, que la brevedad es el manjar predilecto de los jueces. Si hablas poco, te darán la razón aunque no la tengas… Y a veces, aunque la tengas”.

Si bien el autor se estaba refiriendo a los abogados en general, ello, hoy día, se debería aplicar a los jueces, en especial a los del fuero federal, que para intentar justificar lo injustificable escriben resoluciones de cientos y hasta miles de páginas, mediante el poco académico método del “copia y pega”, y logran lo que seguramente persiguen, esto es, que el común de la gente “no entienda un pimiento” de lo que quieren decir. Así, por un lado, mantienen detenidos a cientos de militares por hechos supuestamente acaecidos hace cincuenta años, con respecto a los cuales nada se ha probado, que mueren inexorablemente en las mazmorras de la injusticia y, por el otro, “liberan de culpas” a funcionarios políticos corruptos que con sus conductas han saqueado a nuestro pobre país y, con ello, a no dudarlo, han provocado muchas más muertes que las que les achacan a los primeros.

¡Al que le quepa el sayo pues que se lo ponga!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

En la Red Facebook

La marcha contra la Corte Suprema

“Siguen sin encontrar una salida legal para salir del embrollo en que están metidos”- Juan Di Salvi

“No es el pensar de todos los ciudadanos”- Juan Alberto Furlano

“No les basta con hacernos pobres, desempleados, que también nos quieren dejar sin Justicia”- Andrés Verdejo Núñez

“¿Cuántos micros pagaron para llevar gente?”- Mirta Mercado