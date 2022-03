La soledad del paria, Bielsa y Ucrania, admiración

La soledad del paria

Cuando arreciaba la pandemia, la aparición de las vacunas significó un alivio porque disminuían substancialmente las probabilidades de morir asfixiado en soledad y de que nuestros restos mortales fueran tratados como peligrosos desechos sanitarios. En Occidente, vacunas producidas y distribuidas por laboratorios medicinales privados parecían las más apropiadas.La línea del Frente para la Victoria que lidera la señora Kirchner repudió entonces las vacunas provenientes del esfuerzo privado y las industrias farmacéuticas no estatales y se echó en brazos de Rusia y de la vacuna estatal Sputnik. Ese gesto de la señora de Kirchner y su familiaridad con Putin, que el gobierno acompañó, son prueba evidente de que el peronismo en el poder no le hace asco a nada, ni siquiera a los muertos que produjo la tardía llegada de las vacunas no estatales. Y refuerzan la convicción de que esa vertiente patagónica del Frente de Todos, entre alguien como Merkel y alguien como Putin elige al asesino, quizás por semejanza. El caso Nisman apoya esta visión. El poderoso mundo que condena y castiga a Rusia, sus líderes y oligarcas no será indiferente con los simpatizantes de Moscú. En circunstancias históricas como la que hoy vivimos, se repetirá lo que ya ha ocurrido en el pasado: la tibieza equivaldrá a hostilidad y la ambigüedad a traición. Llegado el momento, cuando se le agote la paciencia, a los tibios el mundo libre no les comprará ni venderá bienes y servicios, ni les prestará dinero, ni les transferirá conocimiento. Lo hará sin decir una palabra. No es aventurado pensar que a los países tibios los aturdirá el silencio, a los ambiguos los rodeará la soledad del paria, y a quienes en ellos viven los abatirá la adversidad creciente.

Juan E. Cambiaso

DNI 4.435.122

Bielsa y Ucrania

La prensa argentina da cuenta de declaraciones de nuestro embajador en Chile, el excanciller Rafael Bielsa, quien dice que para la Argentina sería mejor “no meterse” en la invasión de Rusia a Ucrania. Una cosa es la no injerencia en los asuntos internos del otro. Algo muy diferente es la actitud a adoptar ante un acto de agresión premeditada en violación de la Carta de las Naciones Unidas. La invasión a sangre y fuego de Ucrania, un país amigo de la Argentina, es una violación flagrante del derecho internacional y no puede ser cohonestada por el silencio y la indiferencia. Nada tiene que ver esto con pretensiones de liderazgo. Más bien habría que analizar si se trata de una actitud motivada por la incompetencia, la ignorancia, la ideología, el afán por complacer a la más poderosa de las partes, algún interés oculto o quién sabe qué otra causa. No se trata de quedar bien o quedar mal . La cuestión es hacer o no lo que es debido, más allá de la eficacia del gesto. Como miembros responsables de la comunidad internacional, es nuestro deber asumir actitudes que contribuyan a consolidar las reglas de juego de justicia y paz en las relaciones internacionales. Está en nuestro interés nacional que la invasión y la agresión sean condenadas cada vez que ello ocurra, así sea moralmente, y aunque no tengamos medios para impedirlas, haya o no intereses directos que nos afecten. Lo sabemos además por experiencia propia, siendo como somos víctimas de la ocupación de parte de nuestro territorio por parte de un país más poderoso que nosotros. Cuando se comete una injusticia, lo mismo que ocurre cuando se propala una mentira en perjuicio de un inocente para obtener un rédito político, no alcanza con decir: “que se ocupe el afectado”.

Vicente Espeche Gil

Embajador (J)

Admiración

Cristina Kirchner y Alberto Fernández sienten una admiración que deviene en pleitesía por Putin. Hace 22 años que Putin gobierna con mano de hierro Rusia, donde domina la Justicia y el Parlamento, eliminó o puso presos a sus opositores, impuso el pensamiento único y en lo económico impera el capitalismo de amigos. Esto que todavía no han podido lograr en nuestro país es lo que les causa tanta admiración. Lamentable.

Horacio Raúl Peluffo

DNI 4.425.292

Violación en Palermo

A partir de las declaraciones de la ministra Gómez Alcorta sobre el demencial caso de violación en Palermo, es difícil entender con que parámetros morales se manejan tanto la funcionaria como su ministerio. Por eso quisiera consultarle cuál hubiera sido su comentario en caso de que la víctima –si es que así la considera– hubiera sido su hermana, su vecina, su mamá, su hija, su amiga, su compañera de trabajo...

Carlos Alberto Blanco

DNI 4.313.685

Estilo adolescente

Informó la nacion que el procurador interino Casal no asistió a la sesión de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso ofendido porque el oficialismo, que lo ataca por razones tan conocidas como inconfesables, había decidido sentarlo en un sitio distinto del que indica la tradición. Del mismo acto los legisladores de Pro se fueron ofendidos por el reproche que el Presidente hizo a la gestión del expresidente Macri. Mandar al doctor Casal a un balcón es una agresión si, como parece, solían sentarlo en otro lado. Pero una agresión tan vulgar como inocua. Ningún invitado es menos digno porque un anfitrión maleducado lo acomode en el banquito del rincón. En lugar de acusar el impacto, el procurador debería haber demostrado que le importa un rábano dónde aparece en un acto y que nada de eso altera su estado de ánimo ni el modo correcto como viene ejerciendo su relevante cargo. Como ocurre con los jueces, su trabajo consiste en soportar presiones, que las debe de tener mucho más serias que esa cuestión ceremonial. Y los legisladores tienen la oportunidad de expresar su indignación a la hora de hablar en el recinto y de votar proyectos de leyes, o cuando utilizan las abundantes vías de comunicación de que disponen. Parte de su trabajo es también escuchar tonterías. Toda esta gente (los organizadores de la sesión, el doctor Casal y sus fiscales, los legisladores) está muy bien paga para solucionar problemas delicadísimos, no para ejercer ese estilo algo adolescente de liderazgo. El mismo día, con motivo del discurso presidencial en EE.UU., todos los legisladores norteamericanos aplaudieron el ingreso de los jueces de la Corte Suprema, que vestían su toga, como para que los políticos no olvidaran ni un instante de quiénes se trataba.

Marcelo Gobbi

DNI 14.541.133

