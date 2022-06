La tragedia argentina, cuando se juega una vida, de la pujanza a la pobreza

Carta de la semana

La tragedia argentina

El presidente de la Nación se preguntaba en su discurso en la Cumbre de las Américas cómo es posible que, teniendo todo en nuestro país, tantos recursos alimentarios y energéticos, estemos como estamos. Por supuesto que encontró la respuesta en la culpa y la responsabilidad global. Como siempre, la culpa es de otro. ¿Acaso no se da cuenta de que semejante pobreza y desigualdad en nuestra tierra se deben a la descomunal estructura de un Estado elefantiásico y a una casta gobernante tremendamente corrupta? Pero eso parece ser ignorado por el Presidente. También parece ignorar Alberto Fernández que si somos un país defensor de los derechos humanos deberíamos estar del lado de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y no de sus gobiernos dictatoriales, que reprimen y sojuzgan a los ciudadanos. Y mientras el Presidente hablaba en Los Ángeles, la capital de su país estaba colapsada por piquetes de organizaciones sociales que hicieron un paro (cuando en realidad no trabajan) que impidió a miles de argentinos que sí trabajan llegar a destino.

Vivimos en un país que tiene Vaca Muerta, pero no tiene gasoil para que sus camiones transiten. Un país exportador de soja pero con gente muriéndose de hambre. La eterna tragedia argentina.

Cynthia Acher Masri

DNI 16.977.474

Cuando se juega una vida

Es jueves y el Florida Garden está lleno. Elijo arriba porque quería comer algo y apenas me siento se escucha un estruendo raro, seco, seguido de gritos ahogados. Una mujer acaba de caerse por la escalera, quedó trabada y entre los hierros de la baranda. Todos reaccionan bien, un encargado y un mozo hacen lo que tienen que hacer, la inmovilizan, le hacen las preguntas de rigor para que la señora hable, piden que se llame a una ambulancia. Llegan policías de la Ciudad, todo se organiza, pero la ambulancia no llega. Ese jueves la ciudad estuvo una vez más cortada, partida, invadida. Otro día así. Pero acá se juega todo en minutos. Y por esos cortes, esos reclamos que pueden ser muy justos pero son ilógicos, desmedidos, indolentes, la ambulancia tarda demasiado en llegar. Lo hace al cabo de un rato. La señora está bien. Perdió el conocimiento una fracción de segundo. Suficiente como para provocar la caída. Se la llevan.

La historia termina bien, pero la ciudad así no se aguanta más, no nos lo merecemos. A veces puede costar una vida.

Gustavo Adrián Pedace

DNI 17.709.897

De la pujanza a la pobreza

Tengo 58 años. Nací y me crié en un barrio del conurbano bonaerense. Mis amiguitos de la infancia eran hijos o nietos de europeos. La cuadra de mi casa estaba poblada de inmigrantes: la polaca de al lado... la checoslovaca del otro lado... los tanos de enfrente... los gallegos de la esquina... los húngaros de la vuelta... los alemanes de la otra cuadra... y así. Todos mis vecinos habían venido a la Argentina escapando de la hambruna y de las guerras. Y ahora sus nietos y sus bisnietos vuelven a Europa en busca de oportunidades y de futuro. Algo hicimos mal para haber convertido en dos o tres generaciones un país pujante y un crisol de nacionalidades en una nación muy pobre y en un caldero de injusticia social.

César Monicat

DNI 16.844.933

¿A quién le creemos?

El exministro de Producción, Matías Kulfas, manifestó en su renuncia al cargo: “Si algo cabe reprocharse respecto del contenido nacional de los insumos del gasoducto Néstor Kirchner, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa Ieasa, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la señora vicepresidenta de la Nacion”.

El viernes pasado, ante el juez Rafecas y el fiscal Stornelli, declarando como testigo del caso , manifestó que “todo fue un error de comunicación”.

¡Cuántos errores, señor Kulfas! ¿A quién le creemos, al Kulfas que renuncia como ministro o al Kulfas que declara en Tribunales?

El ciudadano común tiene todo el derecho a pensar que si lo obligaron a renunciar también lo obligaron a declarar lo que declaró.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2004@yahoo.com.ar

Renta inesperada

Los que verdaderamente gozan de una renta inesperada (tanto como inmerecida) son los que integran la muchedumbre de militantes que sin títulos ni antecedentes legitimantes están ingresando a la administración pública con emolumentos bien considerables. En fin.

Juan Carlos Sorondo

jcsoro@yahoo.com.ar

“Plan canje” del populismo

Patricia Bullrich señaló que, según un estudio reciente, solo el 0,5% de las personas que cobraron un plan social en los últimos 20 años “tuvieron algún tipo de reinserción”. La realidad demuestra que ha sido un sistema perverso que desalienta la actividad productiva y favorece el empobrecimiento cultural y educativo de nuestra población. El “plan canje” consiste en cambiar planes sociales por votos. Cada vez son más los mantenidos que reciben los planes de ayuda social, y menos los que están dispuestos a trabajar duro y parejo para poder pagar los impuestos necesarios para mantenerlos. Los que hicieron grande a la Argentina “prepopulista” fueron los millones de inmigrantes que vinieron desde Europa a nuestro país, y nadie les dio planes. Pero con esfuerzo pudieron progresar, e hicieron que sus hijos ascendieran en la escala social. Ahora ven con tristeza que sus nietos deban buscar en el exterior la única salida para poder realizarse. Mientras no cambiemos las condiciones de empleabilidad y de las leyes laborales que impulsan el desempleo –concluyó la líder de Pro– nuestro país seguirá postergando el progreso que nos permitiría disfrutar del potencial de nuestros recursos naturales y el talento de la gente laboriosa que todavía nos queda.

Luis E. Luchía-Puig

Luisluchiapuig@gmail.com

Desigualdad

En un acto en Hurlingham presentando el proyecto de un nuevo hospital, entre diatribas al gobierno anterior y loas a la actual gestión, el diputado Máximo Kirchner dijo lo siguiente: “La pandemia ha dejado una profundización de la desigualdad entre los ciudadanos”. No me cabe duda de que se refería al vacunatorio vip.

Julio Devoto

DNI 8.249.633

Esperanza posible

Dos hechos para destacar en esta vorágine en la que vivimos los argentinos. La primera, la gira del equipo de rugby los Pumpas, el seleccionado argentino de personas con capacidades especiales, al Reino Unido, con un grupo de entrenadores y colaboradores y el apoyo de mucha gente de ese deporte que hizo posible un gran sueño para estos chicos. La segunda, la entrevista televisiva de Liliana Canosa a Esteban Bullrich, imperdible para no solo tomar conciencia de la enfermedad ELA, sino por su profundidad, su corazón, y por brindar un nuevo mensaje esperanzador para los argentinos de un hombre que no para de mostrarnos la salida a la grieta en la que estamos inmersos, a pesar de su grave enfermedad y con el apoyo y cariño de su familia.

Todavía hay esperanza, y somos millones de argentinos que queremos vivir en un país que nos dé oportunidades y en paz.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Desilusión

“Volvimos mejores”. Sonaba atractivo, y me ilusioné. No solo no volvieron mejores, sino que incrementaron las políticas equivocadas de sus gobiernos anteriores. Más impuestos, más cepo, más restricciones, más distorsiones en el mercado que disparan los precios o generan faltantes de productos. Mala praxis por todos lados, en lugar de liberar el mercado y permitir que las fuerzas productivas hagan impulsar al país hacia arriba, generando producción y divisas, atendiendo al mismo tiempo a los más desprotegidos con asistencia directa y transparente. Pero no salen de su lógica. Más trabas, más complicaciones, más corrupción.

Qué desilusión.

Víctor Daniel Marchesi

victordanielmarchesi@outlook.com

Salarios de las FF.AA.

Las FF.AA. constituyen el último recurso para la supervivencia del Estado, por ello sus integrantes deberían poseer una remuneración acorde con tan importante y trascendente misión; sin embargo, la política salarial que se ha estado llevando a cabo para con ellas ha contribuido a degradar su función y a provocar la pérdida del orgullo de pertenecer y el espíritu de defensa de sus integrantes que mudan de carrera para poder sostener su familia en el nivel medio de la sociedad. Urge tomar medidas para que se reafirme la especificidad de la función militar y una escala salarial que las equipare con otros funcionarios civiles cuyas remuneraciones aumentaron mucho más que la del militar, en quien la sujeción profesional es mayor, sus leyes particulares los constriñen. Un reciente estudio demuestra que los empleados del PAMI cobran cinco veces más que los del Ejército. Además, encuentro oportuno señalar que solo tres empleos del Estado requieren aprobación del Senado: los oficiales superiores, los embajadores y los jueces, y, sin embargo, las diferencias salariales de los últimos con los primeros son abismales.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561