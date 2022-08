Lagrimón, gesto, hartazgo

Lagrimón

Ayer a la mañana, delante de mí, en la fila en el banco para pagar un servicio, había varios turistas brasileños retirando plata. La cajera le advirtió a uno de ellos que le entregaría el dinero en billetes de $100. Se retiró entonces con varios fajos, provocando la risa de sus amigos, mientras trataba de ocultarlos entre su ropa. Uno de ellos cruzó su mirada divertida con la mía. Le dije en voz alta: “No es gracioso, es muy triste”. Mientras volvía a mi casa, a media cuadra de Juncal y Uruguay, se me piantó un lagrimón.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Gesto

Señora vicepresidenta, ¿no le parece que sería prudente de su parte salir al balcón y pedirle a toda su gente que regrese a su casa, y si es posible, a sus trabajos, pues no solo interfieren el tránsito? Yo tuve que dar una vuelta enorme con el taxi, al no poder pasar por Juncal. Esto no puede seguir por tiempo prolongado, los negocios tienen que abrir normalmente y la gente poder transitar libremente. Sería un buen gesto suyo.

Leticia Giffoni

DNI 5.078.266

Hartazgo

Los habitantes de CABA estamos hartos del patoterismo de los seguidores de la vicepresidenta. La señora Cristina Fernández de Kirchner, en lugar de seguir mirándose el ombligo y haciendo relato, debería pedirle a esa turba que no incomode a los porteños, que nos permitan transitar y descansar. En definitiva, somos los que mantenemos a esos parásitos.

Graciela Bruno

brunograciela@gmail.com

Desborde

El Club del Progreso, fundado en 1852, sigue sosteniendo sus principios rectores: diálogo y acuerdo político y social. Por ello lamenta que figuras públicas que están ejerciendo responsabilidades gubernamentales eviten el acuerdo y el diálogo y se expresen públicamente mancillando las instituciones de la república y sugiriendo el desborde popular, lo que puede ser la semilla del caos.

Guillermo Lascano Quintana

(Por la comisión directiva)

DNI 4.1415.520

Horas oscuras

Hace menos de una semana, dos fiscales pidieron una condena de 12 años para la vicepresidenta en la causa Vialidad. No ha sido condenada aún. Pero el solo pedido desató la furia de sus seguidores. Desde el Ejecutivo buscan un estallido. Han puesto en vilo la paz social. La república y las libertades están en peligro. Son tiempos difíciles, inciertos, que requieren mucha templanza por parte de los ciudadanos. Tiempos de mucha prudencia, valentía y coraje para poner al servicio de un presente y de un futuro mejor. Tiempos muy oscuros que buscan llevarnos a la confrontación. Tiempos violentos que necesitan de mucha fortaleza y sabiduría. Este puede ser un gran momento. Así como Churchill convocó a toda la comunidad británica en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, seamos los ciudadanos los que convoquemos a la oposición, a los medios, a la Iglesia, a los empresarios, en una palabra, a todos los argentinos a mantener la calma en la hora más oscura, que llegará a ser la mejor hora. ¡No titubeemos! Pese a la oscuridad en la que nos encontramos, ya se ve una luz de esperanza.

Mercedes Moreno Klappenbach

mercedes@designar.com.ar

Asociación ilícita

Doctor Pichetto, se equivoca cuando dice que probar la asociación ilícita en la causa Vialidad será difícil porque las estructuras del Estado no se constituyen para conformar una asociación ilícita. Esto último es cierto si esa estructura no se pone de acuerdo para delinquir. Pero si a esa estructura estatal se le suma uno o más contratistas del Estado (como Lázaro Báez) que trabaja en acuerdo y en forma sistemática con la estructura estatal para enriquecerse y enriquecer a funcionarios, entonces ese conjunto de personas –organigrama estatal más empresario– sí es una asociación ilícita. El 85% de las obras viales de una provincia es más que direccionamiento de obras públicas, más aún si muchas no se finalizan y se pagan sobreprecios por ellas.

Hubo acuerdo entre personas para realizar un ilícito. ¿Le suena la frase? Esto ocurrió durante más de una década.

Julio Torti

DNI 11.956.090

Goar Mestre

En la nota de la nacion del domingo pasado sobre el inolvidable Goar Mestre, se afirma que nunca recuperó Canal 13 y Proartel luego del despojo de que fue objeto por el gobierno de Isabel Perón. Pero debe aclararse que su patrimonio y el del grupo propietario quedaron intactos gracias a la defensa legal que sostuvimos, bajo la dirección del suscripto, desde Mayer, Lobos y Clusellas, prestigioso bufete de aquella época. Mediante los concursos preventivos de ambas empresas, y el juicio que iniciamos contra el Estado nacional, se llegó a un acuerdo por el que se les vendieron en 1978. La acción de confiscación promovida por el gobierno peronista primero y continuada durante el Proceso se tramitó ante el juzgado del valeroso juez federal Daniel C. Albornoz Suffern.

Horacio M. Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

Los Pumas

Cuántas alegrías nos da el deporte argentino. El último sábado el triunfo de los Pumas ante los All Blacks en su propia casa es un hecho histórico, pero producto de un proceso y un equipo comprometido. Los Pumas nos unen, así como también lo harán Scaloni y Messi en Qatar, Las Leonas, el básquet, el vóley, el tenis y muchos más. Todos estos deportistas van tras un sueño, defendiendo la camiseta argentina. Son nuestros mejores embajadores. Logran unir a las familias. Sentados juntos, en casa, nos generan un momento único de orgullo. Gracias Pumas y todos los deportistas argentinos porque nos dan esperanza de una Argentina con futuro. La política debería interpretar qué cosas nos unen en un país que quiere vivir en paz, y que está hoy plagado de egoísmo. Todos divididos, solo nos unimos cuando un conjunto celeste y blanco nos representa de la mejor manera.

Patrick Campbell

DINI 11.650.509

En la Red Facebook

Los fiscales pidieron la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para Cristina Kirchner y el resto de los acusados

“¡Así debe ser! Ninguna persona con causas judiciales tendría que acceder a un cargo público”- Marta Casellas

“Cárcel para todos los chorros y devolver lo robado. Alguna vez tiene que haber justicia en la Argentina”- Leslie Alamora