Las PASO, ministro de Defensa, contratos

Las PASO

Las PASO son un esfuerzo inútil, algo similar a una encuesta para que los políticos asuman nuevas estrategias. Y en este momento de pandemia, con clima invernal, más que un error, es un horror. ¿Qué más les van a pedir a los pobres ciudadanos para poder satisfacer sus insaciables ambiciones electorales? El Congreso debería reunirse en forma urgente para eliminarlas –si fuera posible– e ir directamente a las generales, y gestionar de una buena vez la tan ansiada boleta única. Aún estamos a tiempo... y para prepararnos adecuadamente para las elecciones de noviembre, con un mayor número de vacunados y casi llegando al verano. ¿Qué está esperando la clase política para tomar decisiones sabias que ayuden a amortiguar momentos tan difíciles?

Pedro Sylvester

Ministro de Defensa

Desde 1983, las Fuerzas Armadas vienen siendo menospreciadas, y con frecuencia los gobiernos generan situaciones que rozan la ofensa y el desprecio. Hace tiempo que el Ministerio de Defensa ha sido un puesto consuelo para colocar a políticos sin relevancia, cuando no a personas que por su historia han sido enemigas declaradas de las Fuerzas Armadas. El Gobierno ha anunciado que el nuevo ministro de Defensa será Jorge Taiana, un individuo que el 4 de junio de 1975, en pleno gobierno constitucional, colocó una bomba en el bar Ibérico, que provocó la muerte de dos personas. Por si este hecho no fuera suficiente para inhibirlo de ocupar cualquier cargo público, Taiana es uno de los funcionarios que integran el vacunatorio vip, lo que demuestra falta de ética e inmoralidad, a tal punto de que esto obligó al propio Presidente a excluirlo de su viaje oficial a México. El nuevo ministro de Defensa no reúne las condiciones que debe tener un jefe que comanda las Fuerzas Armadas, no es el ejemplo que deban imitar sus subalternos y carece de autoridad moral para encabezar las armas de la Nación.

Cnel. (R) Florencio Olmos

Curso de validación

De acuerdo con los comentarios realizados por varios directores de importantes empresas nacionales referidas a la imposibilidad de contratar jóvenes que terminaron la secundaria debido a sus limitaciones académicas, tal vez haya llegado la hora de establecer en todos los colegios públicos la obligatoriedad de realizar un curso anual de validación del título de egresado del secundario. Este simple pero efectivo paso colaboraría en ajustar las “tuercas flojas” que quedaron sin ser apretadas como es debido durante la cursada de los últimos cinco años. Tal vez así se logre equilibrar un poco el enorme desnivel que reciben hoy los colegios públicos en relación con los privados y colabore para que se puedan presentar en la UBA una mayor cantidad de candidatos a estudios de carrera universitaria, y no queden desalentados masivamente en sus frustrantes cursos de ingreso. Fácil de decir. Difícil de hacer. ¡Pero debe ser hecho!

Mauricio Maurette

Proteger el humedal

El humedal Laguna Mar Chiquita y Bañados del río Dulce, en Córdoba, es un ecosistema íntegro que es hogar de más de 400 especies animales, algunas de ellas en serio peligro de extinción, como el aguará guazú y el lobito de río. Pero, a pesar de que se dio el primer paso para avanzar en su protección nacional, aún quedan pendientes dos instancias (la ley provincial y la ley nacional) para que la creación de la zona como parque nacional sea efectiva y permita la protección real de ese rico ecosistema, uno de las más grandes del país. Es preciso que tanto los legisladores provinciales como los nacionales concluyan sus labores parlamentarias necesarias para la protección del humedal con la creación efectiva de una nueva Área Protegida Nacional (Parque y Reserva Nacional Ansenuza), allí en Córdoba. Miles de argentinos lo reclaman para resguardar esa porción de naturaleza y los bellos espacios naturales de nuestro país, que debemos cuidar entre todos.

Patricio Oschlies

Contratos

Muy ilustrativo el artículo de Mariano F. Grondona en el que describe ajustadamente el daño que le ha hecho a la sociedad toda la injerencia del Estado o, mejor dicho, los sucesivos gobiernos, en todo tipo de contratos, dejando a los ciudadanos a merced de múltiples arbitrariedades y degradaciones. Aquí conviene citar a lord Palmerston, primer ministro de la reina Victoria, cuyo programa de gobierno consistía en “garantizar los contratos y prevenir los delitos”, en apariencia escueto, pero… ¡qué tarea formidable para un estadista argentino que en verdad quisiera revertir nuestra interminable decadencia!

Daniel Gallotti

Barrio Chino

Durante 2019, los vecinos fuimos convocados por el gobierno de la ciudad a varias reuniones para consultarnos qué destino preferíamos para los terrenos que quedarían libres al elevar las vías del Belgrano. Se nos solicitó que en grupos heterogéneos manifestáramos en dos columnas qué queríamos y qué no. Las propuestas fueron variadas: espacios verdes, centros culturales, lugares de esparcimiento para niños y adultos mayores etc. En cambio, todos los grupos expresaron que no querían una prolongación del así llamado Barrio Chino. Las agrupaciones vecinales de Belgrano se pronunciaron de la misma forma esgrimiendo fuertes razones de daño ambiental. Ahora vemos con asombro en cartelería sobre Libertador y en la Estación Belgrano C que la obra ya ha sido adjudicada y de Monroe a Juramento será precisamente una prolongación del Barrio Chino. Evidentemente, a las autoridades les pesa más el beneficio económico que la opinión de los ciudadanos.

Quisiera ver los pliegos de la licitación y me pregunto para qué se gastaron tiempo y dinero de los contribuyentes si la decisión ya estaba tomada.

Ana Lidia Abalo

