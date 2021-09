Las piedras hablaron, a ponerse las pilas, queremos trabajo

Las piedras hablaron

El domingo los argentinos fuimos a votar y algunos pudimos fiscalizar. Fue un día largo y agotador. Pero valió la pena. Ejercimos nuestro derecho de elegir a nuestros representantes. Fuimos a votar con la esperanza puesta en que los valores y los principios triunfarían.

Estaba en juego el futuro de nuestro país. Estaba en juego la república. Nadie se imaginó lo que estaba por ocurrir. El Gobierno nunca entendió nada. Cero empatía con los familiares de los 113.000 muertos por Covid. Cero empatía con quienes perdieron sus fuentes de trabajo, con los chicos, con los más vulnerables, con el campo, con los empresarios, con los comerciantes. Cero empatía con el pueblo. Cercenaron nuestros derechos y nos quitaron muchas libertades. Vinieron por todo. Se robaron vacunas. Nos robaron vidas.

Nos quebraron y nos quisieron robar la esperanza.

Pero las piedras hablaron, gritaron. Y se hicieron escuchar. Y las urnas castigaron.

Los ciudadanos celebramos haber podido dar un mensaje claro y contundente.

Porque este fue el triunfo de la ciudadanía, no de los políticos.

Mercedes Moreno Klappenbach

mercedes@designar.com.ar

A ponerse las pilas

De ahora en más la oposición deberá hacerse cargo de la responsabilidad que gran parte de los votantes dejaron en sus manos. A ponerse las pilas para llegar a noviembre con propuestas concretas en disminuir la pobreza, afianzar la justicia y otorgar bienestar general, asegurando los beneficios de la libertad, haciendo honor al Preámbulo de nuestra Constitución nacional.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Queremos trabajo

Me gusta más pensar en estas PASO como una revolución del sector más vulnerable. Y los más vulnerables dijeron: no queremos más ayuda, no queremos una propina a cambio de votos, queremos la dignidad que da el trabajo. Ahora veremos quién toma este testimonio en su mano y logra llevarlo hasta la meta final.

Ana Astigueta

DNI 12.431.271

Conmovedor

Resultó conmovedor ver a muchas personas que por ley estaban eximidas de la obligación de votar y que cumplieron, no obstante, con su deber cívico. Léase personas muy mayores, con discapacidad motriz, gente acompañada de sus hijos discapacitados. La dignidad y el orgullo no tienen color político.

Arnoldo Krawicki

DNI 4.420.123

¿Fin del populismo?

Sin duda que las PASO han sido un golpe rotundo al oficialismo, pero sería un grave error creer que son la antesala de la muerte del populismo. Para no caer en este concepto erróneo hay que entender que el populismo no es una ideología, no es un partido, ni siquiera un movimiento político: es solo una manera de hacer política, una caja de herramientas que cualquier sector político puede tomar y usar a su antojo. Es como el carpintero que tiene su caja de herramientas y la deja en el fondo de su casa mientras no la necesita. Ante la primera oportunidad la saca a relucir y está preparada y vigente para ser usada. Para el populismo esa oportunidad es alguna necesidad social insatisfecha, la cual enarbolará como lucha propia. Esas necesidades insatisfechas no son más que los burdos errores de los otros, y la Argentina abunda en esto.

Argentinos todos: a ponernos las barbas en remojo y a hacerse cargo de lo que nos toca a cada uno.

Marcos A. Evans

DNI 14.062.331

Autocrítica

Que el Presidente haya reconocido la brutal derrota en estas PASO no está mal, pero decir que de acá a noviembre cambiará el rumbo para ganar es una verdadera barrabasada. Dos años decadentes en todo sentido, político, sanitario, económico, institucional, con actos de corrupción, liberando presos que hoy nos matan en las calles, etc., son imposibles de modificar en dos meses. La cicatriz es profunda y no se borra. Solo seguirán mintiendo y emitiendo más billetes, con consecuencias nefastas.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Cachetada

Así definió la candidata Victoria Tolosa Paz el resultado de la elección de ayer. Una cachetada es una acción violenta e inaceptable, especialmente en los delitos de género. No extraña la falta de tino en sus mensajes, pero sí reafirma que el relato populista a veces se ve traicionado por el subconsciente. Lo que las urnas expresaron fue una reacción educada y pacífica de civismo ante los abusos, los privilegios y las violaciones de las normas.

Guillermo Fasano

guillermofasano@gmail.com

Voto en el exterior

En las próximas elecciones de noviembre los argentinos residentes en el exterior podrán votar solo en forma presencial. La posibilidad de hacerlo por correo ha sido anulada (en las elecciones anteriores se podía), motivo por el cual muchos se encuentran en amplia desventaja debido a las enormes distancias existentes entre sus domicilios y los consulados habilitados.

Celina Fernández Llorente

DNI 12.045.320

Identidad

El domingo, luego del tan esperado discurso, el Presidente dijo: “Seguramente, algo hemos hecho mal”, lo cual no significa que corregirá sus errores, pues seguramente no significa que esté seguro (certeza) de que hizo muchas cosas mal. También dijo: “Debemos recuperar nuestra identidad”. Ahí se complicó más, porque si hay algo que su gobierno nunca tuvo fue identidad. Eso sí es seguro, ya quedó demostrado y lo sabe.

“Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras” (William Shakespeare).

H. Guillermo Vidal Albarracín

DNI 4.433.082

En la Red Facebook

Victoria Tolosa Paz: “Nos dieron una cachetada”

“No es una cachetada, es flor de paliza. La vulgaridad no te funcionó”- Emi Maciel

“El dolor de la sociedad no es gratis”- Claudia A. González

“¿Y qué esperaba? ¿No se lo imaginó? ¡No vio cómo estamos los argentinos, hartos de tanta humillación! ¡Basta!”- Silvia Lucci

“No fue cachetazo, el pueblo libremente eligió su camino”- Marta Díaz Fernández

