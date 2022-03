Lecciones no aprendidas, horrores evitables, ucranianos

Carta de la semana

Lecciones no aprendidas

Nos duele la guerra. Esa inadmisible invasión de Rusia a Ucrania. No podemos entender cómo en pleno siglo XXI, sabiendo por experiencia cuál es el enorme costo de un conflicto de esta naturaleza, no optemos por el diálogo en lugar de los misiles. Pero también nos duele la guerra en nuestro país, un país golpeado, con 50% de pobres, con carencias de todo tipo, con una inflación que nos devora el salario, un narcotráfico que avanza imparable. ¿Cómo es posible que el día en que los legisladores deben tratar el tema del acuerdo con el FMI, la violencia y el vandalismo vuelven a copar la escena, con manifestantes rompiendo las ventanas del Congreso, tirando piedras y bombas improvisadas, destruyendo todo a su paso? Así no se puede. Esta no es la manera de sacar el país adelante. Ya lo sabemos, hemos pasado por esto muchas veces en nuestra historia.

¿No aprendemos? De ser así, no hay salida, no hay futuro.

Irene Bianchi

Horrores evitables

Lo que está sucediendo por culpa de la ineptitud, imprevisión –o como se lo quiera llamar–, tendrá un costo terrible para el país. El problema de no tener medios por falta de gasoductos para sacar gas de Vaca Muerta va a representar un costo incalculable y serias consecuencias en especial para el próximo invierno. Me recuerda un caso ocurrido hace muchos años, cuando en Mendoza se construyeron diques y no se pudo aprovechar la energía hidráulica por carencia de líneas de transmisión, producto de la incapacidad de funcionarios que se “olvidaron de coordinar” esa parte imprescindible de la obra. En este caso, al no tener los gasoductos para sacar lo que tenemos bajo tierra, tendremos que importar pagando 55 dólares la unidad de lo que costaba 5, colapsando el presupuesto de divisas cuando hubiéramos podido beneficiarnos y acumular fortunas en dólares vendiendo al precio actual. Otro ejemplo de las “virtudes intelectuales del Gobierno” lo tenemos en la fallida compra de trenes eléctricos para un ramal que carece de las instalaciones necesarias.

¿Será posible que dependamos de las intervenciones fallidas de funcionarios ineptos que producen estos desastres, como la negligente campaña por las vacunas que fueron causa de 120.000 muertos? ¿Qué más tendremos que soportar de la burocracia de este maravilloso país que tiene todo y solo necesita capacidad en su dirigencia, que además solo se ocupa de generar gastos en lugar de crear fuentes sanas de riqueza?

Carlos Alberto Gietz

Ucranianos

Una cosa es la decisión de recibir refugiados de guerra, asilados, emigrantes y otra, distinguir esta situación específica de los ucranianos con eficacia. Estamos ante un caso distinto y distante de la Segunda Guerra Mundial, de las vicisitudes de la Guerra Fría y la Cortina de Hierro, que afectó a ucranianos que residían allá y aquí, indistintamente, a sus propiedades o salidas, o de la emigración por Chernobyl. El interés nacional y aun constitucional amerita máxima dedicación, priorización, seguimiento, planificación consensuada con la colectividad y provincias, y verificación diligente. No se sabe cómo será el proceso final multitudinario. Son prioridad los huérfanos, los niños solos o acompañados de madres o abuelos. Porque hay hogares argentino-ucranianos para dar la primera base del idioma, protección y continuidad idiosincrásica. El fin es que se queden en la Argentina, la elijan, se adapten y que no falte la continuidad del acompañamiento estatal, que con la última emigración de ucranianos de Chernobyl estuvo ausente, cuando no negativa y burocrática con los profesionales (médicos, por ejemplo), técnicos, ingenieros, sin omitir hasta detalles ideológicos no contemplados en el acercamiento, tutela y confraternización. La Argentina tiene realidades geográficas interesantes y oportunidades, pero esta es una recepción del siglo XXI de emigrantes tecnologizados, de niños que antes que la escuela hay que garantizarles atención médica en su lengua, alimentación sana, familia receptiva adecuada, que la colectividad, su iglesia y fundaciones laicas pueden aportar. Y aun otras colectividades, me consta, pueden colaborar. El segundo paso es el aprendizaje del idioma español y fortalecimiento al que trae el inglés (lengua franca para la ciencia hoy, que permite rendir exámenes de idoneidad o con traductor oficial del ucraniano en cualquier campo de técnicos y profesionales en la Argentina). La protección económica no puede faltar en toda radicación que supere un proceso de un año, tanto en becas como en créditos, radicación en el interior.

Este drama infame también debe ser una oportunidad como tuvieron nuestros bisabuelos y abuelos en las guerras regionales europeas y las dos mundiales, ahora para los ucranianos dolidos y los argentinos esperanzados.

Roberto Rodríguez Vagaría

Primer director general de Colectividades y Cultos de CABA 1996-2000

Ruta de la muerte

Leyendo la noticia sobre una tragedia en ruta nacional 34, conocida popularmente como “ruta de la muerte “, donde una familia ha dejado de existir y desconociendo los pormenores de dicho siniestro, con semejante apelativo no hace falta ser un sagaz deductivo para intuirlo. Dado el siniestro nombre de “ruta de la muerte” caigo en la cuenta de la cantidad de rutas, curvas, contracurvas, cruces, puentes, etcétera, que reciben esa denominación, lo cual revelan el abandono, la falta de inversión e infraestructura en las rutas argentinas. El costo de algunos peajes no hace más que confirmar que algo huele mal, ya que de cada pase abonado significa un monto que debe destinarse a los caminos, y ni siquiera son capaces de ofrecer servicios sanitarios utilizables.

Resulta evidente la deuda que se tiene en este tema, y que lamentablemente se está pagando con vidas.

Jorge Raúl García

Héroes, luego invisibles

El 15/11/21 cumplí 65 años y ese mismo día llegó al Hospital Durand la notificación sobre que debía iniciar mis trámites jubilatorios, luego de 41 años de trabajo como técnica de laboratorio en hospitales dependientes del GCBA. Por la relevancia de las tareas que desarrollo, mi compromiso y mi capacidad de trabajo, mis superiores elevaron al Ministerio de Salud del GCBA un pedido para la postergación por un año del trámite jubilatorio, para realizar un buen traspaso de todas mis responsabilidades. En este proceso, cometí un error: no haber solicitado fecha en la Anses para el inicio de la jubilación. Ingenuamente, seguí ocupada en mi trabajo y creí que el pedido de postergación se resolvería rápida y favorablemente, como ya había sucedido con otros profesionales de salud. El castigo a mi error: fui dejada cesante el 1º de febrero. He sido durante años una trabajadora incansable, consciente de la responsabilidad que tengo con la salud de la población, con el sistema de salud y con mi hospital en particular. Durante estos dos años de pandemia, nadie se preocupó por mi edad ni mis factores de riesgo, cuando no dejé de ir ni un día a organizar las tareas y rotaciones de los técnicos en uno de los laboratorios en donde se centralizaban los estudios de PCR. Nadie me preguntó si había iniciado los trámites de jubilación cuando, en plenas Fiestas, trabajé días feriados para dar respuesta a la sobrecarga de estudios que significó la irrupción de la cepa ómicron. A los trabajadores de la salud nos han llamado “héroes”, nos hemos expuesto silenciosamente, orgullosos de cumplir nuestro deber. Pero, como tantos otros héroes de este país, terminamos invisibilizados por la inexorable burocracia, que desconoce a las personas detrás de su rutina imparable. Pedí que se revea esta decisión desde hace más de 30 días, sin obtener respuesta de la administración del GCBA. Seguramente mi pedido caerá en el olvido. Termino mi vida laboral “despedida”, me voy con la desilusión y la bronca de ser un número más, de que el esfuerzo y la dedicación de toda una vida de servicio no ameriten ni siquiera una respuesta. Dentro del dolor que transito, me queda el reconocimiento y cariño de los que trabajaron codo a codo conmigo. Hubiera deseado que pudiéramos despedirnos de otra manera. Creo que los “héroes” y las “heroínas” nos lo merecemos.

Ana Trinidad Duré

Riesgos para la salud

Hace no mucho tiempo la nacion publicó un artículo sobre las consecuencias sanitarias que la producción del frigorífico Rioplatense provoca en la salud de los habitantes y empleados de un barrio cerrado. Lamentablemente, ese establecimiento no ha tomado ninguna medida para solucionar los olores nauseabundos (“huevo podrido”) que nos invaden en forma permanente, día y noche, teniendo que convivir con los ácidos que elimina el frigorífico. Prometieron colocar dos barreras sanitarias de árboles en marzo, y hasta la fecha eso no ocurrió. Pero la solución no es esa, solamente, sino cumplir también con las medidas sanitarias, algo que nunca ha hecho. ¿Tendremos la suerte de que alguna autoridad, nacional o provincial, se haga cargo de la solución?

Emilio Sojo

