Liberación, bloque y compromiso moral

En el acto del 13 del actual en el CCK, donde la oradora fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se escuchaba el cántico de sus esbirros rentados: “Cristina, Cristina, Cristina corazón, acá tenés los pibes para la liberación”. Llamativa la consigna, cuando lo que está claro en la Argentina es que de lo único que debemos liberarnos es de los políticos corruptos, ineptos y portadores de ideologías perimidas y perversas.

Como decía Alexander Solzhenitsyn, “la ideología es una teoría social que le permite al malvado blanquear sus actos ante él mismo y ante los demás y oír, en lugar de reproches y maldiciones, loas y honores”.

Denis Pitté Fletcher

DNI 13.770.195

Bloque

Dado que por iniciativa de Cristina Kirchner el bloque del FDT de un día para otro fue dividido en dos, me pregunto por qué a uno de esos bloques, que se lo llamó “Unidad para Todos”, no se le dio el nombre de “Impunidad para Todos”, que es mucho más apropiado para el fin que tal vez se persigue con ese insólito cambio.

Raúl H. Álvarez

DNI 7.619.244

Compromiso moral

“El repetido sainete de las discusiones políticas solo muestra a funcionarios insensibles, que no entendieron que el compromiso moral de los políticos no es estar en la sombra de los que hacen la historia, sino de quienes la sufren” (Albert Camus, al recibir el Premio Nobel de Literatura).

Es muy triste que ya formen parte de la realidad argentina el cartonero que empuja su carro, el que rebusca en la basura, el que no tiene techo o duerme en la calle, y lo peor es que vemos la pobreza como algo irremediable que forma parte de nuestro mundo. “Y también es posible que buena parte de la gente sean pequeños cobardes que prefieren recibir algún subsidio o limosna y callar sus voces; así te quieren ellos, vos dedicado a la vida simple entre gallinas y lechugas o contemplando el crepúsculo, y ellos llenando el saco” (Manuel Vicent Recatalá, escritor español en la España franquista).

Julio César Bartolomé

20poirot20@hotmail.com.ar

Energía

Agua y energía son dos palabras muy importantes que no figuran en nuestra Constitución nacional. Dado el contexto actual, quiero referirme a la segunda, y aunque es muy complejo de entender y explicar, sugiero a nuestros funcionarios que tomen un curso acelerado sobre ese tema. Nuestro país cuenta con muchos recursos energéticos, pero el modo en que los usa es deplorable. Todos sabemos que la energía no se crea ni se destruye, pero muy pocos ven cómo se degrada. Convendría pensar menos en barcos metaneros o gasoductos y empezar a pensar un poco más en bombas de calor, geotermia o cogeneración.

Gaspar I. Gazzola

ggazzola@gmail.com

Tesis “truchas”

Ante el artículo “tesis truchas”, realizadas por empresas locales como condición formal para graduarse y que las venden a valor dólar, considero necesario puntualizar errores conceptuales del sistema y del creciente facilismo que deteriora el nivel académico, de la mano de la gramática del dinero. Es coherente suponer que quien cumplió satisfactoriamente con todas las asignaturas de la carrera esté en condiciones de recibir su título y ejercer, añadirle requisitos formales y no de fondo pone en duda el desempeño del estudiante a lo largo de toda la carrera. No se explicita el fundamento por el cual resultaría imprescindible que los aspirantes a un título de grado deban elaborar una tesis en un tiempo muy limitado. Con décadas como asesor de tesis e incluso jurado, puedo asegurar que al respecto se cometen muchos errores, y no menciono el negocio al que se alude, totalmente reñido con el espíritu universitario y la ética. La tesis no debe ser una obligación, sino una elección, ya que permite alcanzar el más alto grado académico: “doctor”, con el asesoramiento de un tutor o padrino altamente capacitado, la vigilancia del proceso por una comisión de tesis, y finalmente la defensa y aprobación ante un tribunal imparcial. El trabajo de investigación suele demandar años (en mi caso tres arduos y fructíferos años después de graduarme de médico en una universidad nacional). Como consecuencia de esta tarea de alto nivel académico, el tesista revela que sabe manejar el método científico con rigor. No es necesario que para alcanzar un título de grado se deba recurrir a una tesis que menudo no lo es, aunque la llamen tesina, y no es correcto que en el posgrado se expida un título de doctor en una especialidad, cuando el grado de doctor siempre fue y ha sido “generalista” (doctor en derecho, doctor en medicina, etc.). En mi caso la tesis me abrió el camino al profesorado universitario (no es un requisito) y mi título de doctor hasta lo reconocieron en una universidad europea. Debemos terminar con la cultura del facilismo, el marketing engañoso, los negocios non sanctos, si queremos recuperar el rigor académico que alguna vez tuvimos y proyectarnos dignamente en el futuro.

Roberto M. Cataldi Amatriain

DNI. 4.995.152

Enrique Morea

En la nota sobre los 130 años del Buenos Aires Lawn Tennis Club, el autor omite mencionar a Enrique Morea. Nadie que conozca medianamente el ambiente del tenis puede ignorar la importancia que tuvo Morea. Fue el mejor jugador argentino y símbolo de este deporte durante veinte años (1946/1966), y nos representó en el mundo con categoría y prestigio, no solo como jugador, sino también como dirigente. En esa cancha, la catedral del tenis argentino, jugó muchas veces partidos memorables, contra los mejores del mundo en su época.

Presidente de la Asociación Argentina de Tenis durante 5 mandatos entre 1973 y 2014 y vicepresidente de la Federación Internacional (1977 a 1979), impulsor de la carrera de varios de los mejores tenistas argentinos. Símbolo del tenis argentino, continuado luego por otro gran jugador como fue Guillermo Vilas.

Juan R. E. Gear

DNI 4.954.712

