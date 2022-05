Libertad de expresión, falta de vacunas y educación

Libertad de expresión

Las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, respecto de bloquear algunos medios nacionales de comunicación hablan por sí solas del terror que les tiene en particular a las noticias que ponen en evidencia verdades y carencias de su provincia. Los ciudadanos tenemos la libertad de elegir qué es lo que vemos. No hace falta que ningún político, funcionario o periodista nos lo indique o imponga. Este señor Quintela sigue el camino de la negación y prohibición propios de los autoritarismos. No queremos dependencia ideológica y política; somos grandes y para nada tontos. Una vergüenza.

Falta de vacunas

Según el Presidente de la Nación: “Nadie que enfrentó el virus careció de atención médica”. Señor Presidente, la atención médica comprende también las vacunas. Esas vacunas que llegaron tarde para el común de la gente, como para Fernando, mi marido, que tenía 63 años. A él le quitaron la vacuna. Además de llegar muy tarde, mientras el resto del mundo ya estaba vacunando debidamente, se la quitaron los que decían que nos tenían que cuidar. Primero ellos. A Fernando no le faltó atención médica, ya que teníamos una prepaga. Pero quizás si hubiera sido vacunado en tiempo y forma, no lo hubieran internado, no lo hubieran intubado, no se hubiera muerto el 18 de mayo, hace ya casi un año.

Proscripción de Milei

La proscripción de Juntos por el Cambio a Milei no es una buena noticia para las necesidades de unión que la mayoría de los argentinos reclama a todos los defensores de la república. Los dirigentes deben advertir que hay un ordenamiento superior a las parcialidades políticas. Si los partidarios de la república se dividen, la autocracia representada por el kirchnerismo puede imponerse ante una oposición dividida. En las próximas elecciones se decide si deseamos cambiar el actual rumbo, auspiciar las inversiones, el trabajo y el desarrollo o continuar con el actual esquema de planes sociales, empleos improductivos en el Estado y menos demanda de trabajo en las empresas privadas con mejores salarios. En resumen, debemos decidir si deseamos parecernos a Uruguay o a Venezuela. A Rusia o a Suecia y Noruega. De la unión de todos los partidarios de la república depende nuestro futuro. Ninguno que pretenda sostener la república, la Constitución y la independencia de la Justicia debe ser proscripto de la unión que el país reclama.

Educación

Los grandes gobernantes de la última mitad del siglo XIX tuvieron como política de Estado una educación primaria libre, gratuita y obligatoria. En aquellos colegios creados a lo largo y ancho del país, bajo los grandes ejemplos de hombres y mujeres de nuestra historia, los chicos aprendían a amar a la patria, con un noble sentimiento de unión, porque quien ama verdaderamente a la patria comprende y respeta a los demás. La patria, no el patrioterismo. Como el del populismo actual, bajo y mezquino, basado en una ideología que divide y hace odiar al que piensa diferente. La educación pública siempre depende de la filosofía de la cultura que la preside. En la Argentina, el poder político ha ideologizado sus contenidos, porque para sobrevivir necesita que defienda su modelo, en lugar de promover la inteligencia crítica, que como todos sabemos, es la llave del progreso. La educación es lo menos material que existe, pero lo más decisivo en el porvenir de un pueblo, ya que representa su fortaleza de defender y reconocer lo que está bien de lo que está mal. Parafraseando al poeta y filósofo griego Hesíodo: “La educación ayuda a la sociedad a aprender a ser lo que es capaz de ser”. La Argentina lo ha olvidado y así nos va.

Agricultores ucranianos

He visto en algunos envíos de TV cómo algunos agricultores ucranianos, de una región sureña que limita con la línea de frente del conflicto, suben a sus tractores con chalecos antibalas y cascos para cumplir con su trabajo y no perder la siembra de trigo de primavera, protegiéndose en la medida de lo posible del peligro, tal vez cercano, de los invasores rusos. Esos valientes patriotas que profesan la virtuosa devoción por su país y su trabajo nos llenan de admiración. En algunas partes del mundo aleccionan sobre la forma aconsejable de usar las drogas; en otras cumplen con su trabajo aun a riesgo de su propia vida. Prefiero evitar las comparaciones.

Panamericana

En los últimos tiempos, he tenido que circular frecuentemente por la autopista Panamericana y he comprobado lo peligroso en que se ha convertido hacerlo. Ómnibus de larga distancia, camiones de mediano y gran porte ocupando entre tres y cuatro de los cinco carriles habilitados. Sumado a esto, la irresponsabilidad de temerarios conductores que a muy alta velocidad zigzaguean entre los carriles extremos para ganar algunos minutos. Si no se producen más accidentes es por la atención, prudencia y buenos reflejos de los automovilistas. Lo peor, controles del cumplimiento de las normas de tránsito, aparentemente, ausentes.

VTV

La mayoría de los ciudadanos de CABA hace rato que nos dimos cuenta de que la VTV es solo recaudatoria. No es para mejorar el parque automotor, ya que vemos a diario circular carros tirados por seres humanos y vehículos que no pasarían ni el control más condescendiente. Y no pasa nada. Sacar turno para verificar y pagar es muy fácil y los sistemas funcionan; ahora, si usted fue rechazado y ya pagó, volver a sacar turno es casi una misión imposible. ¿Y para qué van a facilitar este segundo trámite si las empresas y el gobierno ya cobraron? Quien no puede gestionar bien una VTV menos podrá gestionar un país. A quien le quepa el sayo que se lo ponga.

