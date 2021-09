Libertad de prensa, tecla “exit”, no a los extremos

Libertad de prensa

Las alarmantes declaraciones del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, en contra de la prensa, al manifestar que “un día el pueblo se va a levantar contra los medios” porque publican críticas contra la figura del Presidente, no solo deben ser repudiadas o quedar como una anécdota, sino que deberían tener consecuencias concretas por su gravedad, al atacar derechos consagrados en la Constitución nacional, como la libertad de expresión. Y esto es más grave aún porque fueron hechas por un funcionario democrático en ejercicio. Debería considerarse su destitución, por atentar contra la república. Aquellos que tienen la responsabilidad de ejercer la función pública deben ser muy cuidadosos de sus expresiones, evitando alentar a la violencia, atentando contra la Constitución que han jurado velar y defender. Aparece como una constante el ataque a la prensa y a la libertad de expresión de algunos políticos enrolados en la corriente popular o de izquierda y no se debería tolerar caer al autoritarismo o al fascismo con el fundamento de defender los intereses del “pueblo”, entendiendo que la libertad debe ser el principal interés a defender dentro de la democracia .

Claudio Jorge Blanco

Tecla “exit”

No, señor intendente Mario Ishii. La gente no se levanta contra los medios. La gente se levanta todos los días y ejerce su derecho de sintonizar la radio que se le antoja, de leer el diario que le plazca y, a la tardecita, de ver el canal y el programa que más le gusta. La gente, señor intendente, también se levanta temprano cada dos años y ejerce su derecho de elegir a quienes la representen en los diversos poderes del Estado. Por lo visto, en las elecciones de septiembre, parece que la gente empezó a apretar la tecla de “exit”.

Tedy Woodley

No a los extremos

El presidente Fernández se quejó, al afirmar: “Nos acusan de libertinos los que nos acusaban de encerradores”. Primero, le hago notar que “libertino”, en su primera acepción, es la persona que “habla o actúa con libertad excesiva y abusiva” y, en una segunda acepción, es la persona que “se entrega sin freno a los placeres sexuales”. Al decir de la candidata Tolosa Paz, la segunda acepción les cabría más a los peronistas... Pero yendo a lo importante de la cuestión, lo que no ve el Presidente es que lo que la sociedad rechaza son los extremos. Ni había que cerrar tanto antes ni hay que abrir todo ahora. Pero son incorregibles...

Francisco E. Cavallero

Barbijos

Mientras las autoridades nacionales toman con ligereza medidas sobre el uso de barbijos, acaba de publicarse un estudio realizado por investigadores de Stanford Medicine y la Universidad de Yale en el que se deduce que el uso de barbijos que cubren la boca y la nariz ha reducido los casos de Covid-19 en comunidades rurales pobres de Bangladesh, sobre todo en personas mayores de 60 años. Se demostró también que a un relativo bajo costo, campañas enfocadas en el uso de este elemento mediante su distribución en zonas rurales de bajos ingresos han demostrado resultados promisorios que se espera puedan alcanzar a millones de personas en el sudeste de Asia y América Latina en los próximos meses. La investigación fue dada a conocer el 1º de septiembre en el sitio de Innovations for Poverty Actions.

Sofía Laferrere

Las PASO 2019

El presidente Alberto Fernández afirmó que, tras perder las elecciones primarias de 2019, Macri había cerrado los ministerios de Trabajo y de Ciencia y Tecnología; pero esos cambios se produjeron el 3 de septiembre de 2018. Una vez más y van… Lo que ocurrió tras la derrota de Juntos por el Cambio en las PASO de 2019 es que el dólar sufrió una brusca subida en su cotización como consecuencia de la desconfianza del mercado hacia los ganadores de esas elecciones.

Roberto A. Meneghini

Generar empleos

Permanentemente leemos, vemos y oímos sobre el tremendo problema de la falta de trabajo, que lógicamente empeoró durante la pandemia. De todos los desocupados, ¿cuántos están realmente buscando trabajo? ¿Cuántos van a un piquete (pago) o se quedan pasivamente en sus casas? Es cierto que trabajo no sobra, pero también es cierto que tomar personal en la Argentina resulta un tema de alto riesgo, debido a la eterna inestabilidad y a los juicios, que ya se sabe cómo terminan. ¿No sería posible, a medida que los vacunatorios vayan completando su función, aprovechar esos espacios para que los verdaderos interesados en trabajar se inscriban, aceptando que el gobierno tenga un año de plazo para ofrecerles trabajo? Mientras esto no ocurre, se les pagará un subsidio, pero deberán a cambio estudiar tres o cuatro materias básicas, quizás en esos mismos lugares donde se inscribieron, u otros similares. Estos dos temas, estudio y mayor libertad de contratación, parecen exóticos para nosotros, pero quizás algún gobierno nacional, algunas provincias o municipios puedan tomar la idea y llevar adelante una transformación laboral dramática. Las condiciones de contratación deberían contemplar todos los derechos adquiridos, con los costos por accidentes de trabajo o enfermedades a cargo del Estado, pero se podrá prescindir de los servicios del contratado en cualquier momento, debiendo volver este al sistema de estudio y subsidio.

Fernando Carlos Muller

Grúas

Señor jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, por favor termine con la mafia de la grúa que remueve autos en tiempo récord, sin mejorar en nada el tránsito en la ciudad. ¡Continúe transformando a Buenos Aires!

Gastón R. Torres Sourigues

