Lo que no duele, alguien sensato, morondanga

Lo que no duele

No puedo salir de mi asombro cuando todos los días le pregunto a mi empleada si sus hijos volvieron al colegio y me sigue contestando que solo cursan una semana por medio, y obviamente la semana que no cursan tampoco tienen clases virtuales. Se trata de la Escuela Secundaria Nº 11 Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Moctezuma, Francisco Álvarez, de la provincia de Buenos Aires. A esta altura de las circunstancias, cuando ya ni las discotecas tienen aforo en la provincia y el señor gobernador Axel Kicillof hace Tik Tok para anunciar la vuelta de los boliches y dice “podemos abrir lo que dolorosamente nos tocó cerrar”, no cabe duda de que la falta de educación a nuestros gobernantes no les duele.

Alguien sensato

Vienen las elecciones y como siempre los candidatos prometen cosas que no van a cumplir. Solo les pido que, alguna vez, propongan modificar la Constitución nacional para reducir el número de legisladores en todos los ámbitos y limitar el número de empleados asignados a ellos. Y que se cumpla, en principio, por 10 años.

Morondanga

Parafraseando a la vicepresidenta de la Nación, la “república de morondanga” está conducida por autoridades de esa misma categoría. Así nos va.

Clases en la UBA

De acuerdo con el ranking de la consultora internacional Quacquarelli Symonds (QS) informado por la nacion el 9 de junio pasado, la Universidad de Buenos Aires está entre las 100 mejores universidades del mundo, y por séptimo año consecutivo es la institución líder de toda América Latina. La nota recuerda que la ubicación de la UBA es de privilegio, y todos los datos consignados corresponden a la época de la pandemia de Covid-19. En una extensa nota de opinión del periodista Luciano Román publicada en la nacion el 28 de setiembre, el autor sostiene que la universidad pública hoy ofrece a los jóvenes y la sociedad un modelo de resignación y de chatura. El argumento central en el que basa tan terminante conclusión está dado por la suspensión de las clases presenciales, cuya subsistencia –dice– no resiste ninguna justificación desde el punto de vista sanitario. Creo que se trata de una conclusión apresurada e injusta. Me referiré a la UBA, en cuya Facultad de Derecho ejerzo tareas docentes desde hace más de 50 años. La universidad no está cerrada, tal como con cierta ligereza se afirma en la nota. La mayor parte de sus actividades vienen cumpliéndose celosamente por el personal docente y no docente, con la restricción de asistencia impuesta por la pandemia. El dictado de clases por internet ha significado una carga adicional para los docentes, especialmente para los de más edad, pero con la plena dedicación de todos se ha logrado superar las dificultades. Han trabajado sin límites profesores regulares, profesores auxiliares y hasta ayudantes alumnos. Concedo que la clase presencial es lo deseable, y todos anhelamos su restablecimiento, pero es aconsejable que ello se produzca cuando la situación sanitaria general lo permita sin margen de error. Están en juego la salud y la vida de alumnos, empleados y docentes, y ello amerita una máxima cautela. La experiencia vivida en países que sufren rebrotes tras haber considerado superada la crisis (Israel e Inglaterra, por ejemplo) aconseja ser prudentes para el retorno a la normalidad.

La nota omite además toda referencia a las universidades privadas. En ellas tampoco se ha normalizado la presencialidad salvo pocas excepciones, que han dispuesto la asistencia en forma reducida. Ello también sucede en las universidades públicas.

Opus Dei

En su programa del lunes pasado en LN+, Carlos Pagni dijo que el Opus Dei era la derecha de la Iglesia Católica. Cada tanto se oye una afirmación semejante, que no por reiterada deja de ser un gran error. En los temas teológicos y pastorales el Opus Dei no tiene otra postura que la de la Iglesia Católica. Y en materia política, sus miembros gozan de absoluta libertad para opinar como les resulte mejor. Como ejemplo, señalo que en los setenta años de actividad del Opus Dei en la Argentina, el único miembro de la entidad que fue ministro del Poder Ejecutivo lo fue del presidente Alfonsín, cuyo gobierno no creo que pueda ser catalogado de “derecha”.

Cuba

El emperador Fidel Castro le dio su “autorización” a una niña de 16 años para que salga de Cuba con su “novio” Diego Maradona y su corte de adulones y colaboradores, ahora arrepentidos. Estos son los “progresistas” de este mundo. Algún día la pesada cortina de terror se levantará y quedará a la vista lo que ha sido y lo que es el drama de la dictadura comunista de Cuba.

Contestador

Pienso instalar en mi línea telefónica un contestador que dé las siguientes opciones: si usted llama para hacer una encuesta, marque “1″; si su mensaje arranca con palabras del tipo “¡hola, soy María Eugenia” u “hola, soy Axel”, marque “2″; si llama para promocionar a una prestadora de telefonía celular, marque “3″; si llama para promocionar a una prestadora de TV por cable, marque “4″; por otros temas, marque “5″.

Para todos estos, casos el contestador responderá, amablemente: “¡Muchas gracias! ¡¡Dejen vivir!!” (María Elena Walsh dixit).

