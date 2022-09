Lo sembrado, paz y justicia, mientras tanto

Lo sembrado

Confieso que no salgo de mi asombro ante la reacción del Frente de Todos y del discurso presidencial ocurrido con posterioridad al deplorable atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación. Más allá de que coincido con la necesidad imperiosa de desterrar todo discurso y expresión de odio e intolerancia de la política, me asombra el cinismo con que se hace responsable a la oposición y a los medios de comunicación de toda expresión de intolerancia. Como siempre el kirchnerismo solo ve la paja en el ojo ajeno. Desde hace casi veinte años ese sector avala expresa o tácitamente al no emitir condena, expresiones de odio de sus principales acólitos. Dudo que alguien haya olvidado, por ejemplo, las declaraciones de Luis D’Elía: “Odio a los blancos, te odio Peña, odio tu plata, odio tu casa, odio tus coches, odio tu historia, odio a la gente como vos…”, o las innumerables expresiones insultantes hacia miembros de la oposición por parte Hebe de Bonafini, que llevaría demasiado espacio compilar. Son veinte años durante los cuales el kirchnerismo se ha referido a sus eventuales adversarios políticos con el mote de “enemigo”. Veinte años durante los cuales se ha llamado al adversario antipatria. Veinte años construyendo antinomia. Deben comenzar ellos por aceptar y respetar al adversario político como debe ser en una democracia. Mientras tanto, podemos condenar cualquier expresión de intolerancia política hacia el oficialismo por parte de algunos sectores, si las hubiera, pero no podemos asombrarnos de que ocurran. Se cosecha lo que se siembra.

Alejandro Jorge Margni

Paz y justicia

Quiero expresar mi total rechazo a los dichos del senador José Mayans, porque paz y justicia van de la mano. El presidente del bloque oficialista pidió que se frene de forma inmediata el juicio de vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner. Estos dichos no solo ignoran los procesos judiciales, sino que también es reírse en la cara de todos los argentinos que creen en la Justicia y en un país mejor.

Juan Tomás Medi Cogo

Mientras tanto

Los integrantes del partido gobernante han aprovechado el atentado que sufrió la vicepresidenta para desplegar acusaciones y amenazas de todo tipo contra el Poder Judicial, el periodismo y la oposición, cada vez más agresivas, en una carrera loca por demostrar quién es más cristinista. Mientras tanto, nos esperan aumentos tremendos en los servicios y se recortan recursos en educación y en salud, y la clase política sigue con sus prebendas.

Políticos que han hecho de la diatriba un deporte peligroso, de consecuencias impredecibles.

Adriana de la Canal

En la B

El reciente episodio de un hombre con pistola apuntando de cerca a Cristina Fernández generó un sinnúmero de reacciones y opiniones públicas, más otro tanto privadas, en cada una de las mesas y hogares argentinos. Más allá de las dudas o certezas sobre el caso, y que alguna vez podamos saber a ciencia cierta la verdad, el sentimiento preponderante sobre cualquier otro es que –como diría el Tano Pasman– estamos en la B.

Marcelo Martin

Infundiendo odio

En su carta del 4 del actual el lector Badillo pregunta irónicamente al señor Presidente: ¿quién escribió en el libro La razón de mi vida que los que no son peronistas son oligarcas, traidores y vendepatria?, a lo que el señor Presidente imagino podría retrucar: ¿y quiénes hacían las pintadas “viva el cáncer?”. Pero las situaciones no son equiparables en absoluto: una cosa es actuar desde el llano, donde cualquier extraviado puede reaccionar de la peor manera, y muy otra infundir odio desde lo más alto del poder.

Juan Carlos Sorondo

Riqueza

Qué rica ha de ser nuestra tierra para darse el lujo de vivir continuamente con paros, piquetes, planes, jubilaciones sin aportes, feriados y más feriados, repartiendo sin producir... flotando como un corcho en el mar de la abundancia… Pero navegar, eso no. Abundancia sin valor agregado no quiere decir riqueza, para nada.

¿Será verdad que el Creador es argentino?

Pedro Sylvester

Dólar soja

Ver al kirchnerismo respaldando el dólar soja resulta tan poco creíble como ver a los productores agropecuarios respaldando los sueldos de los actuales funcionarios del Gobierno.

Mauricio Maurette

Magdalena

Ha fallecido la señora Magdalena Ruiz Guiñazú. La dignidad llora la pérdida de una de sus hijas mas queridas y ruega por la aparición de mil personas dignas para salvar a la república.

Ernesto Leive

Damas Rosadas

Muy interesante y educativo el editorial del lunes pasado, titulado “Los hospitales públicos porteños, pioneros de la salud”, en el que se comenta el libro de Enrique Visillac. En la columna se menciona y valora a verdaderos pioneros de la medicina y el apoyo económico suministrado por verdaderos mecenas como el Jockey Club en su oportunidad, Rocca, Santojanni y otros, así como de la ONG COAS, con su colaboración y ayuda solidaria. En este sentido quiero agregar la labor que desarrollan desde hace años las Damas Rosadas, colaborando a través de su asistencia desinteresada, solidaria y silenciosa en diversos hospitales, cumpliendo tareas de apoyo administrativas en los distintos servicios que brindan los hospitales públicos. Su tarea merece ser reconocida.

Eduardo Firvida

En la Red Facebook

La muerte de Magdalena Ruiz Guiñazú

“Mis respetos a una mujer íntegra. Nunca sus palabras fueron huecas, vacías de contenido. Su amplia cultura y su don de gente se van a extrañar”- Marta Serena

“¡La verdadera abanderada de los derechos humanos! Que descanses en paz”- Mónica Rossotti

“La voz de la democracia, una mujer valiente”- Mirta María César