Logros, segunda dosis, marihuana legal

Comenzó el tiempo preelectoral, en el que los partidos políticos hacen sus propuestas. Y nos encontramos con que el partido gobernante les presenta a los ciudadanos una gran farsa. Como no tiene logros en su gestión, se está dedicando a disfrazar su actuación y pintar los fracasos como logros. En este caso, veamos tres temas, por demás trascendentes para el ciudadano. Pandemia en la Argentina: fracaso total, más de 107.000 muertos. Economía: fracaso total, duplicaron la cantidad de pobres. Inflación: otro fracaso. Y si proyectamos, es para horrorizarse.

Eso solo debería abrir los ojos de cada uno de nosotros. Hay más: atropello a las instituciones, etc.

Pobre Argentina.

Diego R. Mendívil

mendivilprop@yahoo.com.ar

Segunda dosis

El 8 de abril recibí la primera dosis de Sputnik. Llevo ya más de cuatro meses desde entonces. Tengo 75 años. Fui a averiguar varias veces por mi fecha para la segunda dosis en el Hipódromo de San Isidro. “Usted, señora, no tiene fecha aún”, han sido las respuestas. Ahora me entero de que la ministra de Salud, de 49 años, recibió la segunda dosis. ¿Somos todos iguales ante la ley? Saquen su conclusión.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

Islas Malvinas

Los lectores Cristián Bengolea y Juan Carlos Sorondo se refieren a mi carta publicada el 7 del actual. Bengolea dice, coincidiendo con Sorondo, que el librepensamiento de Beatriz Sarlo “es una bocanada de aire fresco”. Sorondo agrega otro elemento: las Malvinas no nos unen, sino que nos fanatizan. Por mi parte, refirmo lo que expresé inicialmente: esas islas (y sus mares y la Antártida) nos unen en una de las pocas causas que compartimos. Constituyen una emoción, asistida por razones, derecho, historia y geografía. Configuran altísimos intereses nacionales estratégicos de los que no es posible apearnos, y para completar el cuadro su recuperación es un mandato de la Constitución. Cuestionar todo esto no es “aire fresco”. Mi inicial conocimiento sobre la historia y el derecho sobre esas islas “envueltas en un manto de neblina” lo tuve leyendo el libro del primer diputado socialista de América, el doctor Alfredo L. Palacios, reafirmado por las investigaciones de ese gran historiógrafo que fue Paul Groussac. Ninguno de los dos “fanáticos”. Si alguna vez –lo cual anhelo– retomamos el camino de una nación seria y próspera, no será abandonando superiores intereses, sino trabajando aunadamente para asegurarlos. El librepensamiento es simpático, pero las naciones se construyen guiadas por un programa. El Preámbulo lo sintetiza.

Por último, en la defensa de la reivindicación de Malvinas no existe demagogia; algo que sí se palpa en esa falaz contraposición que formula el señor Sorondo entre nuestras Malvinas y “darle de comer a la gente”. Tendremos más recursos para asegurar trabajo y bienestar si no abdicamos de los que contienen los territorios y espacios en disputa y, por supuesto, si nos dedicamos a consolidar una nación republicana con todas las libertades que le son inherentes.

Alberto Asseff

Diputado nacional

DNI 4.394.932

Marihuana legal

En plena campaña electoral, el presidente de la Nación dejó la puerta abierta para un debate sobre la legalización de la marihuana para uso recreacional, basado en su procedencia natural (al igual que la cicuta, hongos venenosos y muchos más) y que hay drogas (alcohol y tabaco) que son más dañinas para el organismo. Economía de pensamiento que abre la posibilidad de legalizar numerosas sustancias adictivas menos peligrosas que las mencionadas y por las cuales el Gobierno muy poco hace para la prevención de su consumo. El componente farmacológico de la marihuana (aceite de canabidiol) ya se emplea en medicina para las epilepsias refractarias, dolor crónico, antiemético, estimulador del apetito, todo basado en documentación científica. A los entusiastas de la legalización de la marihuana para empleo recreacional o como salida económica para cultivadores y provincias(¡!) hay que aconsejarles que lean la literatura científica. Se enterarían de los posibles daños al organismo que implica su utilización, en especial sobre los jóvenes y durante el embarazo, de la manipulación de las plantas para que contengan cada vez más principios activos, su relación con sustancias adictivas y que un 10% de los consumidores cumplen con el criterio de adicción a aquella. Discutamos estos proyectos con las evidencias existentes, sin apelar al activismo naturalista, intereses económicos y desconocimiento farmacológico que nos pueden llevar a consecuencias no deseadas. El desorden en nuestro país es muy elevado y no debemos incrementarlo.

Basilio Aristidis Kotsias

kotsias@yahoo.com

Frase de Voltaire

En los últimos tiempos, y con motivo de las contradicciones y vaivenes dialécticos del Gobierno, ha sido frecuente citar la frase “mentid, mentid, que algo quedará”, pero atribuyéndola, erróneamente, a Joseph Goebbels, cuando en realidad corresponde originalmente a Voltaire, quien la expresó por escrito, en una carta del 21 de octubre de 1736. Goebbels la repitió (aunque con otras palabras: “Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad’') y la practicó, pero su autoría corresponde propiamente al mencionado escritor francés. Tal vez la confusión se deba a que es políticamente más correcto atribuir la cita (y la perversión que implica) a un ministro nazi que a uno de los padres de la Ilustración.

Enrique Pablo Mayochi

DNI 13.530.887

Monsieur Messi

Finalmente los argentinos tenemos un representante que nos hace quedar bien frente al mundo; en efecto, monsieur Messi, sin gestos grandilocuentes, medido al extremo y sin opinar sobre lo que no le corresponde, se perfila como el nuevo “Fangio” para nuestro bendito país, tan ávido de recuperar la coherencia y el sentido común.

Germán Guglieri

DNI 18.555.018

