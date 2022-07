Los que se van, dónde está el piloto, la rana y el escorpión

Los que se van

En el siglo XX, la Argentina recibió un enorme flujo de inmigrantes europeos que huían de la guerra o la pobreza y eligieron nuestro país para tener un futuro mejor. Con trabajo y esfuerzo prosperaron y muchos “hicieron la América”. Hoy, los descendientes de esos mismos inmigrantes buscan emigrar por no poder visualizar un futuro en este país. ¡Cuánta tristeza da!

María Teresa Ezcurra

DNI 11.265.171

Dónde está el piloto

Apelo a los excelentes periodistas de tantos medios de difusión para que no abandonen la crónica sobre el avión iraní. Las graves noticias del día no deben dejar de lado otras igualmente graves, como el aterrizaje en nuestro país de un terrorista proveniente de un país que ya llevó a cabo dos atentados y un magnicidio en nuestro territorio, y se mueve bajo la actitud cómplice de varias personas del Gobierno. Si no es el periodismo, nadie mantendrá este tema en vigencia y un día no lejano nos preguntaremos ¿dónde está el piloto?

Carolina Rawson

DNI 12.491.898

La rana y el escorpión

Dice una leyenda popular que, perseguidos por un incendio voraz, un escorpión que no sabía nadar pidió a una rana que huía a su lado que aceptara se montase sobre ella para vadear ambos un río cercano y escapar así de la muerte. La rana se negó rotundamente aludiendo al peligro que significaba para ella, y respondió: “No estoy dispuesta a hacerlo, porque corro el serio peligro de recibir una picada venenosa de tu parte y ambos moriríamos”. Luego de discutir un rato acaloradamente, la ranita se compadeció finalmente del escorpión, aceptó su propuesta y, montándolo sobre sus espaldas, se lanzó al agua. Cuando estaban a mitad de camino, el escorpión le dio un tremendo picotazo a su eventual salvadora, quien antes de morir envenenada, arrastrando al fondo del río a los dos, miró al escorpión y le dijo: “¿Por qué has hecho esto, sabiendo que ambos moriríamos?”. Dicen que el escorpión le contestó mientras se hundían: “Perdón querida ranita, pero soy una víctima de mi propia naturaleza”.

Cuando uno observa el comportamiento de Cristina respecto de Alberto y algunos otros compañeros de ruta, recuerda inmediatamente esta anécdota que ha sido transmitida por generaciones, comprobando, una vez más, que la vicepresidenta, como el escorpión, no podrá jamás cambiar sus instintos. Las languidecientes flores artificiales sobre un suéter inmaculado que lució Silvina Batakis al asumir la cartera de Economía ¿serán una premonición de que pueda constituirse más pronto que tarde en una nueva víctima del escorpión venenoso?

Carlos Berro Madero

carlosberro24@gmail.com

Gesto de austeridad

¿Sería imposible que el presidente de la Nación se siente cara a cara con el presidente de la Corte Suprema y los presidentes de ambas cámaras del Congreso –solo hacen falta cuatro voluntades– y convengan en que cada uno en su esfera baja el 40% los emolumentos de sus respectivas áreas? Allí se produciría una bisagra y, por el efecto espejo, tal nueva austeridad se trasladaría lentamente al resto de la economía. Soñar no cuesta nada, pero siempre nos preguntamos cómo torcer este círculo vicioso y nunca encontramos una respuesta. Aquí hay una, pero hay que tener voluntad política. Valor, que le dicen.

Juan Manuel Peire

peirejuanmanuel@gmail.com

Esteban Bullrich

El lunes pasado, el programa La voz argentina tuvo un plus especial. Pudimos ver a un Esteban Bullrich emocionado hasta las lágrimas acompañando a su bella hija Margarita, que audicionaba en el certamen con la canción “Aprender a volar”, traduciéndola simultáneamente en lenguaje de señas (inclusivo si los hay). Esa familia es todo lo que está bien. Resulta evidente que tanto Esteban como su esposa han inculcado en sus cinco hijos los mejores valores imaginables. Y él está ahí, resistiendo, despertando conciencias, ayudando a quienes padecen de ELA, sin descuidar ni desatender los sueños de su prole. Un ejemplo de resiliencia, de optimismo, de tenacidad, de constancia, de lucha.

“La vida es hoy”, nos recuerda Esteban Bullrich. Y todos asentimos y lloramos con él.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Agencia antidrogas

La presentación del proyecto para crear una Agencia Federal Antinarcotráfico no tiene sustento alguno para optimizar los resultados hasta aquí logrados en los últimos años, más allá de la buena intención que tengan los legisladores firmantes. El hecho de constituir una fuerza con los elementos de Drogas Peligrosas de la Gendarmería, Policía Federal, Prefectura o la Policía de Seguridad Aeroportuaria no hace más que desmantelar a esas instituciones y sacarles una de las misiones fundamentales de su doctrina, como es el combate contra ese flagelo, y al mismo tiempo poner en juicio el trabajo coordinado con la inteligencia estratégica criminal. Por otra parte, esa agencia tendría el mismo rango que las otras fuerzas y con un personal cuyo especial sentido de pertenencia hacia las instituciones que lo vieron nacer haría impracticable su desenvolvimiento. Y para finalizar se incrementaría el gasto en el Estado por las partidas que se desprenderán en los presupuestos anuales, aunque los firmantes no lo avalen.

Juan Carlos Holm

DNI 14.951.829

Chau Cacho

Las noches de Odol pregunta fueron maravillosas, marcaron generaciones con educación y respeto.

Cacho Fontana, te vamos a extrañar. Con seguridad.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

En la Red Facebook

Las encuestas marcan el peor momento de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

“Solo hay que ver cómo esta el país. No hace falta decir más nada”- Ángel Camino

“Y no se entiende que todavía haya gente que los defienda”- Cata Pirovano

“¡El peor momento del país!”- Hilda Delgado

“¡El voto castigo nos castigó a todos!”- María Elina Tripicchio

“¿Para qué los votaron? Si ya los conocían”- Isabel Lucioni