Los vuelos de Fabiola, persistencia, derechos

Una investigación de la nacion informa que Fabiola Yañez utilizó en 20 oportunidades, para su uso personal, aviones de la flota presidencial para viajar a la provincia de Misiones, donde se crio. Literalmente un escándalo en un país con tantas carencias. Recuerdo que un jefe de Gabinete de los Estados Unidos, John Sununu, utilizó en varias oportunidades aviones de la Fuerza Aérea para viajar a esquiar en Aspen, Colorado, luego de lo cual fue advertido severamente por su conducta y tuvo que reembolsar el dinero de los viajes.

Y como pequeña anécdota recuerdo que el expresidente Arturo Illia utilizaba el subte para sus movimientos en la ciudad, pagando el pasaje con dinero de su propio bolsillo.

Espero que la vocera oficial nos explique, con su amable retórica, este caso tan particular como costoso.

Persistencia

La Argentina ocupó el último lugar en la evaluación regional sobre educación que realizó la Unesco.

La persistencia produce sus frutos, y por fin recogemos los de tantos años de aplicación del conocido lema peronista: “Alpargatas sí, libros no”.

Derechos

Los organismos de derechos humanos deberían exigir la anulación del sobreseimiento de la vicepresidenta y otros, porque atenta contra los derechos que todos ellos poseen –como cualquier ciudadano imputado– de refutar oralmente todas y cada una de las acusaciones de las que afirman ser inocentes.

Lawfare

Y ahora resulta que el juez Bava procesa al expresidente Mauricio Macri ¡prohibiéndole salir del país!

El kirchnerismo olvidó su tan remanido lawfare.

Cuando el juez Bonadio permitía a la hoy vicepresidenta viajar a Cuba a pesar de sus múltiples procesamientos eso era, como mínimo, normal.

Han colmado mi paciencia.

Buscando culpables

La nueva vocera, en línea con el Ejecutivo, con un micrófono a mano no deja pasar oportunidad sin mencionar al expresidente. No es la originalidad que caracteriza a estos funcionarios, con tal de sacarse el lazo del cuello su narrativa no es la mejor. Acaso es el único plan que tienen para gobernar, buscar culpables y no soluciones. Ahora convocan a la oposición para que “ayuden” a arreglar con el FMI. ¿No es que estamos en este escenario porque no supieron hacerlo? ¿O quieren incluirlos en las negociaciones, responsabilizándolos por si las moscas?

Si volvieron mejores para gobernar, háganlo, nadie se opone. Es lo que esperamos desde hace dos años.

Vacunación

Respecto de la carta de le lectora Susana Cohen Arazi, en la que sostiene que el amor es el método eficaz en la lucha contra el Covid, estoy de acuerdo, pero en el paraíso, no en nuestro mundo terrenal. La libertad de una persona termina cuando comienza la de otra. La libertad es un derecho que solo puede ser ejercido con obligaciones. Las pandemias se solucionan con dos acciones: el aislamiento y la vacunación. A la medida que la vacunación se generaliza, el aislamiento se va liberando hasta que se consiga la inmunidad de rebaño. Las vacunas contra el Covid desarrolladas en tan corto plazo son bastante eficaces, son limitadas las reacciones adversas. Lo serán absolutamente en el largo plazo cuando quizás estemos en el paraíso. Los que no deseen vacunarse necesariamente tienen que aislarse, no actuar, como suavemente califico, como “desamorados”. Es la única forma de evitar los contagios, aunque sea con barbijo, distancia social y colgándose un cartel “no vacunado”. Los que no se vacunan son los que saturan al personal de salud, los hospitales, las UTI y los cementerios. Solo 1 de cada 10 muertos estaba vacunado. Cuando los “desamorados” tratan de correr las barreras de los vacunados, los gobiernos deben intervenir. Lamentablemente cometen errores, no suministrando las vacunas en tiempo y no estableciendo ni controlando los límites. Este es un breve análisis que requiere un debate mucho más profundo.

Tribus originarias

Durante nuestros años de escuela nos enseñaron sobre los distintos pueblos originarios en el hoy territorio de la República Argentina, y que yo recuerde nunca se nombró a los mapuches o araucanos.

Por otra parte, y confirmando esto, la Armada Argentina reglamentariamente bautiza a sus buques en función de su tipo y clase. Los remolcadores de puerto y mar han llevado históricamente nombres de tribus originarias que habitaron en el territorio argentino. Algunos de estos nombres fueron: ARA Tehuelche, ARA Querandí, ARA Ona, ARA Guaraní, ARA Mataco, ARA Puelche, ARA Timbu, ARA Comechingón, ARA Diaguita, ARA Ranquel, ARA Huarpe, ARA Abipón, ARA Yagan, ARA Pehuenche, ARA Tonocote, ARA Guaycurú, ARA Quilmes, ARA Chulupí, ARA Mocoví, ARA Calchaquí, ARA Capayan, ARA Chiriguano, ARA Toba, ARA Yamana, etc. Pero nunca existió ningún remolcador denominado ARA Mapuche.

No sería más sencillo que nuestras autoridades hagan una lista de todos los pueblos originarios de nuestro territorio y declarar formalmente que el pueblo mapuche no pertenece a esa categoría, por lo que no puede reivindicar nada sobre ese territorio.

Por qué un árbol de Navidad hecho en China se paga 10 veces más en la Argentina

