Lucha anticorrupción, no son peronistas, armas a Bolivia

Durante estos meses he escuchado y leído lo que los futuros legisladores expresan, pero ninguno de ellos habla de la corrupción. No tienen idea de la extensión a todo nivel que tiene este mal en nuestro país, ni del daño que origina. Tratar de reducirlo al máximo mejoraría la calidad de vida de los argentinos y la eficiencia de todas las actividades. Se debería establecer como política de Estado el combate a todo acto de corrupción en los niveles nacional, provincial y municipal. Y que hubiera un acuerdo al respecto entre todos los partidos, cualquiera que fuera su orientación ideológica, para incluir el tema en sus propuestas. Se debería crear además un organismo independiente que tenga la responsabilidad de investigar y sancionar severamente a todos los que hubieran realizado actos de corrupción. De esa forma iniciaremos una etapa de acuerdos de toda la ciudadanía para salir del deterioro social y económico que tenemos.

Alberto R. E. Santambrogio

asantambrogio7@gmail.com

No son peronistas

En una nota reciente Jorge Fernández Díaz recordó un aforismo de Borges: “Los peronistas son gente que se hace pasar por peronistas para sacar ventaja”. Opino que esa sarcástica definición se puede aplicar perfectamente a los integrantes del actual gobierno. Mirando su ideología se nota claramente que en realidad no son “peronistas”, sino los que el propio Perón echó de la plaza y de su partido, y sus sucesores. Desde ese lejano y ya diluido vínculo tomaron otras posturas, hoy más cercanas al chavismo que a alguna otra cosa. No obstante, a veces todavía se denominan peronistas, para lograr popularidad con esa imagen. Lamentablemente algunos opositores caen ingenuamente en el juego y los siguen llamando peronistas, favoreciendo así sus tácticas.

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

El mechón colorado

Comenzó la campaña. La carrera a noviembre se ha largado. Noviembre será el juez. La pobreza, la pandemia, la educación han quedado suspendidas a la espera de su dictamen. ¿Cómo se repartirán los escasos bienes? ¿Y las vacunas? La imagen de un mechón colorado asoma insolente, descarada. Una publicidad confusa, marketinera y utilitaria ha degradado el mensaje político y ha menospreciado nuestra condición de ciudadanos. El desconcierto que produce y los comentarios procaces de bromistas y burlones nos apremian a preguntarnos si esta es la estrategia que nos inspirará y nos dará alas para soñar.

Elena Wichner

DNI 5.957.433

Armas a Bolivia

Me imagino que el fiscal Carlos Navas Rial, ante la nueva evidencia surgida de l envío de armas a Bolivia, imputará a Alberto Fernández, Sabina Frederic y al ministro Rossi con el mismo celo y la celeridad con que acusó a Macri y a Bullrich, y el gobierno de Bolivia también hará las investigaciones del caso, ¿o soy un iluso?

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Vacuna Sputnik

La indignante actitud y torpeza de los responsables del arribo de la segunda dosis de la vacuna Sputnik hace que aumente la incertidumbre sobre su aplicación. Esa es la situación actual de miles de argentinos con riesgo incrementado de enfermarse no solo por la edad, sino también por la presencia de comorbilidades, frecuentes en las personas mayores. Nada se informa sobre la aplicación de la segunda dosis, solo que hay demoras en la provisión. Surgen preguntas: ¿por qué se aplicó la primera dosis si no se sabía cuándo llegaría la segunda?; ¿cómo no se pensó que si los primeros en vacunarse eran los mayores, justamente con más riesgo de vida al contraer la enfermedad, era impostergable contar con la segunda dosis?; ¿qué medidas se toman frente a miles de personas mayores vacunadas y que esperan hace más de cuatro meses? Si está confirmado que luego de las 12 semanas la inmunidad desciende rápidamente, ¿por qué no se implementa una segunda dosis con otra vacuna?; ¿recién advirtieron esa posibilidad y se están efectuando pruebas? Y finalmente, ¿por qué no se implementa la revacunación con otra vacuna, por ejemplo, AstraZeneca?

Y seguimos esperando, mientras bajan progresivamente nuestras defensas frente a la grave enfermedad, y la incapacidad, cinismo y desidia de las autoridades nacionales no hacen nada por solucionarlo.

Ana Josefina Amoedo

ajamoedo@yahoo.com.ar

Liviandad

Patético, mediocre, insultante. Pensé que como argentino ya lo había visto todo en un país tan especial y complicado como este, pero me equivoqué. Hace muy pocos días, y con gran repercusión pública, en una de las tantas coreografías del programa ShowMatch, Sofía “Jujuy” Jiménez interpretó un tema de Paulina Rubio, “Yo no soy esa mujer”, tema que dice luego “que no sale de casa”. Esto no tendría la menor importancia de no ser porque de fondo apareció una imagen de Ana Frank, conocida víctima del nazismo. Está de más decir (o por lo visto, quizá no) que esta joven no eligió quedarse en su casa, sino que tuvo que esconderse forzosamente de la implacable persecución nazi por su simple condición de judía. Quiero pedir perdón a todos mis hermanos judíos por semejante mezcla de brutalidad e ignorancia, perdón por la forma desalmada y por la liviandad que se tratan varios temas que tienen que ser para conciencia de todos y que merecen el mayor respeto y compromiso posible. La Argentina es un país con una extensa trayectoria de hechos judeofóbicos. Es el único en el mundo que tiene dos terribles atentados sin resolver. Es el país (fuera de Alemania, claro) donde se ha hecho el acto nazi más grande del mundo (Luna Park, 1938). Las ¿disculpas? de la propia intérprete no hacen más que confirmar la total falta de empatía y desinterés por estos temas de lesa humanidad. Imposible transmitir en su justa proporción el rechazo que muchos sentimos ante este tipo de programas, que nada enseñan pero que tampoco deberían minimizar hechos tan dolorosos. Un historiador urgente por ahí…

Gustavo Sterczek

DNI 22.147.627

