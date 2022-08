Malena escracha; facturas de AySA; Boca, espejo del país

Malena escracha

La Malena que escracha no es la Malena del tango de Manzi y Demare, esa que canta el tango como ninguna. Es Malena Galmarini, la titular de AySA, que el martes 16, en una presentación conjunta con la licenciada Flavia Royón, anunció el “reordenamiento de los subsidios”. Es la que, mostrando una foto del edificio Kavanagh, acusó de beneficiarse con las tarifas desactualizadas a quienes nunca pidieron disfrutar de esa ventaja. Durante largo tiempo, con excepción de los denostados cuatro años de gobierno “neoliberal”, los subsidios a los servicios públicos fueron una rendidora argucia para cosechar votos. Pero ahora llegó el indisimulable momento de la verdad y el gobierno K no tiene otra salida que enfrentarlo. Aunque, fiel a sus políticas habituales, lo hace apelando a la división de los argentinos y al odio clasista. Malena, seguramente gracias a un buen coaching, parece haber aprendido la esencia del relato.

Silvio Saks

silviosaks2020@gmail.com

Facturas de AySA

Las facturas de los servicios de electricidad y gas contienen un monto fijo mensual y un monto variable, proporcional al consumo de cada usuario. Esto es así en todos lados y tiene una lógica inamovible. Supongo que el mismo criterio rige en aquellas propiedades que puedan medir el consumo de agua. No ocurre así en mi factura de AySA. Hay un valor fijo mensual supuestamente calculado con una fórmula difícil de comprender en su dorso. Entiendo que al no poder medirse el consumo en un departamento no preparado para ello hay que adoptar un método diferente al de los otros dos servicios. Para ello propongo que se utilice un nuevo criterio, que haya un cargo fijo y además un cargo variable calculado sobre la base de los consumos de electricidad y gas de cada mes. De esta manera, si me ausento de mi departamento, pagaré siempre los montos fijos de los tres servicios, y lo consumido de los tres. Ahora pagamos lo mismo por agua, aunque no consumamos una gota.

Elías Zubcov

ezubcov@gmail.com

Boca, espejo del país

Muchas cosas de nuestro gobierno se parecen a lo que sucede en el club Boca Juniors. Presidentes que no tienen ninguna responsabilidad y solo inauguran jardines de infantes o sedes partidarias en alguna provincia. El control del gobierno y las cajas más importantes lo tiene la vicepresidenta y La Cámpora. En Boca también es un vicepresidente junto a sus amigos del consejo quienes deciden todo. Hoy Boca tiene un técnico que como único galardón obtuvo dos títulos de la reserva del club, muy pobre su CV.

Desde hace algunos meses Boca no tiene sponsor en su camiseta. Hasta los clubes de Primera C lucen sponsors. Hace algunos años había varias empresas interesadas en patrocinar a Boca. ¿Qué habrá pasado? Cuando algún periodista que no simpatiza con Riquelme le hace alguna pregunta poco cómoda, este responde con soberbia y desprecio. Todo lo que pasa, pasó y pasará con los jugadores es una clara demostración de los manejos de la actual dirigencia.

Riquelme y el consejo creen que están al frente del Riquelme Fútbol Club. Una lástima.

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

Reglas del pasado

Veo todos los días situaciones en las que se juzga con leyes del presente, o costumbres actuales, hechos ocurridos hace muchos años. Hace años, a los niños para educarlos se les pegaba “una paliza”; a mi mamá en la escuela la maestra le pegaba con una regla en los nudillos; ¿sería correcto denunciar hoy por abuso o maltrato a esa maestra o a esos padres? El mundo progresó, y con eso vinieron nuevas costumbres y formas de manejarse. No se puede juzgar con leyes de hoy lo pasado hace años.

Florencia Franchino

DNI 26.257.710

Alejandro de Aguado

En su columna del 15 de este mes, Ricardo Esteves se refiere a un personaje muy importante en la vida de nuestro Padre de la Patria, el señor Alejandro de Aguado. Dice el autor de la nota (luego de destacar la importancia de Aguado): “Aguado resulta hoy una figura irrelevante para la historia, al grado de que su recuerdo se limita a un puente sobre el río Sena en las afueras de París, a la calle Alejandro de Aguado en el barrio de Palermo Chico de Buenos Aires y al monumento allí erigido”.

La verdad es que la nota debería haber sido más rigurosa en el chequeo de los datos. La escuela primaria a la que concurrieron mis hijos en el barrio de Monte Castro, en la ciudad de Buenos Aires, lleva su nombre. Y no solo eso, sino que en su currícula (por lo menos durante el paso de mis hijos por esa institución) se lo recordaba y mencionaba específicamente.

Con solo “googlear” el nombre de Alejandro de Aguado podría el firmante de la nota haber descubierto una escultura en la Plaza Chile (CABA), otra escuela en Dock Sud (CABA), la Villa Marqués Alejandro M. de Aguado (localidad de San Andrés, partido de Gral. San Martín, provincia de Buenos Aires); otra escuela primaria en Udaondo, y una calle en Alejandro Petion, en ambos casos también en la provincia de Buenos Aires, además de una infinidad de otros lugares, calles y monumentos a lo largo y ancho del país que omito detallar en mérito a la brevedad.

Marcelo Wainstein

DNI 12.447.836

Paseadores de perros

De lunes a viernes voy caminando a mi trabajo en el Hospital Pirovano. Soy médica. Más de una vez me sucedió pisar excrementos de perros, con las consecuencias imaginables. Días atrás me crucé con un paseador de unos 20 años que circulaba por la vereda con más de 10 perros, ocupando toda la vereda, hablando por celular. Situación habitual. Se me ocurrió decirle que por favor me hiciera lugar para pasar, y la respuesta enérgica del chico fue que él estaba trabajando y que a mí me era más fácil bajar a la calle. Yo todavía puedo bajar de la vereda y esquivar las jaurías, pero otros, por su edad o impedimentos físicos, no pueden hacerlo, y no creo que sea apropiado que los animales tengan más derecho para circular por las veredas que nosotros.

María Jesús Vaca

majeva216@gmail.com

En la Red Facebook

El video que muestra cómo llevaban gente a la marcha de la CGT

“Vergonzoso, la gente perdió su dignidad y derecho de elegir. Convertidos en esclavos… de los sindicatos”- Alicia Pety Castañeda Sokoloski

“Por voluntad propia no va ninguno. Es patético el sindicalismo”- Natalia Schro

“La ignorancia mata. Se dejan acarrear como ganado. Cero dignidad”- Adriana Infante