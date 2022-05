Maltrato al Presidente, felicitaciones y cargos hereditarios

Maltrato al Presidente

Pensar que el ingeniero Julio Cobos, vicepresidente de Cristina Kirchner, fue denostado, ninguneado, demonizado, acusado de traidor, etcétera, por su voto no positivo en el debate por la famosa resolución 125. ¿Cómo habría que tildar hoy a la actual vicepresidenta, su hijo y demás miembros de La Cámpora, por el maltrato que le dispensan al presidente elegido por ellos para integrar la fórmula?

Felicitaciones

El secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, declaró textualmente: “El Gobierno es nuestro”. No puedo menos que, con el mayor de los respetos, felicitarlo por haber asumido que todos los errores que a diario comete el Gobierno le competen a La Cámpora.

Cargos hereditarios

En la Argentina, ni la muerte ayuda a disminuir el empleo público de personas incompetentes. La noticia de que el Banco Central volverá a tener cargos hereditarios no es ninguna novedad. En la Argentina, hay reparticiones y empresas del Estado donde los cargos se heredan, y hasta se pagan al heredero salarios retroactivos por todo lo que tarden en nombrarlo, aunque durante ese tiempo nadie trabaje. Otros organismos disponen una “preferencia” para familiares de un agente muerto y en los hechos ocurre también la disparatada herencia del cargo. Paradójicamente, en la Anses rige esa monstruosidad. Como la Constitución –algo escrito para proteger a la gente precisamente de los gobiernos– dice que no hay prerrogativas de sangre y que la idoneidad es el único requisito para el empleo público, semejante aberración se incluye tramposamente en los convenios colectivos de trabajo que negocian los mismos cuyos hijos después la aprovecharán. Ningún juez la declaró inconstitucional porque nadie demandó tal cosa (cualquier fiscal debería hacerlo), ni el sindicato ni las reparticiones que la firmaron ni el Ministerio de Trabajo, que homologó algo ilícito y además inmoral. Sería bueno averiguar en cuántos países habitualmente ocurre esto.

Inflación

Sepan los funcionarios del Ejecutivo que no necesitan esperar los resultados del Indec o consultoras privadas para medir la inflación. Con solo vivir en el mundo real de los ciudadanos –tal vez muy alejado para ellos– podrán darse cuenta de cuánto es la inflación sin recurrir a nadie que se lo diga, tal como lo hacemos los de a pie todos los días.

Pensar en la gente

Qué nos espera a los ciudadanos cuando a diario vemos y/o escuchamos las discusiones y hasta agresiones de quienes fueron elegidos para dirigir los designios de nuestro país. La vicepresidenta no se reúne ni habla con el Presidente, a quien ungió. Los ministros se comunican mediante mensajes por las redes en lugar de reunirse y decirse cara a cara lo que tengan para discutir involucrando, quieran o no, a quienes estamos mirando desde la vereda de enfrente cómo se pelean, en lugar de ocuparse de aquello de lo que verdaderamente deberían ocuparse y para lo que fueron elegidos. Cuando falta casi un año y medio para las próximas elecciones, les pedimos a nuestros dirigentes que se ocupen de gestionar pensando en la gente y dejando de lado las diferencias que pudieran tener.

Jubilaciones sin aportes

Leí que en el primer trimestre de este año, el 65% de las nuevas jubilaciones no tenían los 30 años de aportes exigidos, es decir que se iniciaron gracias al imbatible sistema de moratoria. Así es este país: no pague, ya que tarde o temprano llegarán moratorias, planes de pago o reducción de deuda, y ahora se regalan jubilaciones sin aportes. Eso hace que la pirámide se aplaste para repartir siempre la misma partida destinada a jubilados. En medio de esa pirámide me encuentro yo, con edad y aportes cumplidos, cobrando un monto mensual por debajo del nivel de pobreza, pero suficientemente alto como para no aplicar al festival de bonos y refuerzos al que apela el Gobierno para calmar a los “abuelos”.

Parque de Caballito

Como vecino de Caballito quiero expresar mi postura en favor del proyecto Parque Lineal Honorio Pueyrredón. La creación de nuevos espacios verdes siempre es una buena noticia. En mi opinión, además del área de esparcimiento, la iniciativa va a revitalizar el barrio, aumentando la actividad económica, social y cultural. Sin embargo, un pequeño (pero ruidoso) grupo de militantes de la oposición judicializó la obra, razón por la cual actualmente se encuentra paralizada. Estos grupos políticos manipulan la opinión de algunos vecinos, desinformando y planteando falsedades. Somos miles los vecinos que esperamos ansiosos la concreción del parque para disfrutarlo en familia y con amigos. Especialmente los niños y las personas de la tercera edad.

Piedrazo en autopista

El 1º de mayo a la tarde, tomé la autopista del Buen Ayre hacia Capital y circulé unos kilómetros hasta que me arrojaron un piedrazo que hizo estallar el parabrisas y puso en riesgo mi vida, junto con la de los demás automovilistas que circulaban en ese momento de máxima concurrencia. Siguen sucediendo estos hechos, que no son nuevos, pero nadie se hace cargo. Al hacer la denuncia en la policía de la autopista, los efectivos me informaron que ya sabían que estaban tirando piedras. No obstante, no se cerró la autopista ni se me informó esa circunstancia al cobrarme el peaje. De ahora en más, será conveniente optar por evitar ese camino del terror. Bueno sería que al menos se colocase una malla de alambre tejido para proteger a los que circulan. Así se hizo en la autopista La Plata y se terminó el problema.

