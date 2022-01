Marcha a Tribunales, ministerios, inflación

Marcha a Tribunales

El doctor Juan Ramos Padilla ha promovido para el 1º de febrero una marcha al Palacio de Tribunales cuyo fin es remover a los integrantes de la Corte Suprema. Lo hace bajo la pantalla de la libertad de opinión, pero utiliza un método propio de los que descreen de las instituciones. El juez Ramos Padilla se ha destacado a través de sus tuits por ser un insultador serial de jueces, políticos y periodistas que no piensan como él. De esta manera se dedica, sin importarle demasiado los principios, a proteger a la doctora Kirchner de los juicios que enfrenta. Para esta marcha tendrá el apoyo de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño; de Hugo Moyano; Hebe de Bonafini; Roberto Baradel, y Aníbal Fernández, entre otros. Seguramente el día de la marcha a la república se le escapará una lágrima. No debemos permanecer impasibles y defender las instituciones. La democracia tiene en las elecciones sus fechas de renovación, pero la república requiere el día a día de los ciudadanos de bien.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Ministerios

Recientemente el presidente Fernández recordó que en la renegociación con el FMI tras la crisis de 2001 desaparecieron los ministerios de Salud, Trabajo y Ciencia y Tecnología. Más relevante sería explicitar a la sociedad si ante la actual crisis económico-social piensa mantener organismos irrelevantes para los fines que dicen defender, como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el Inadi, organismos de control de opinión, y cargos políticos grandilocuentemente identificados como gerentes, coordinadores y asesores, todos ellos creados solo para responder a compromisos políticos cargados de nepotismo y falta de profesionalidad. Esto no lo va a exigir el FMI; será responsabilidad exclusiva de las tradicionales castas políticas.

Alberto Landau

arquilanda@hotmail.com

Inflación

La municipalidad de Lomas de Zamora ha incrementado su Tasa de Servicios Generales (ex ABL) el 77%. Tanto para el importe de su cuota anual 2022 como para el pago de la cuota mensual de enero 2022. No hay salario público, menos privado, que haya logrado ese beneficio en relación con 2021. No hay dirigente sindical por trasnochado que sea que pretenda una paritaria con un 77% de aumento. Martin Insaurralde y su gobierno han dispuesto incrementarse los ingresos municipales en más del 50% del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fijado por el Indec de Marco Lavagna, que determinó una inflación en 2021 del 50,9%.

Acá, errores no hay. En Lomas de Zamora, “la inflación es el otro”.

Heraldo Rodríguez Delgado

Soberbia

Soy liberal hasta la médula, pero reconozco que sus dirigentes son arrogantes, soberbios y mal educados.

Tenemos en Milei y Espert sus expresiones más populares. Espert llegó a tratar de “inmundo” a un miembro de otro espacio.

Romeo Di Piero

romeodipiero@hotmail.com

Palacio Paz

Con respecto a la interesante nota sobre el Palacio Paz, discrepo cuando en ella se dice: “Se buscaba romper con lo colonial y que no se vinculara más a la ciudad con una aldea…” El afrancesamiento de Buenos Aires se origina a partir de la invención del frigorífico, por Charles Tellier, y en especial por el barco frigorífico. Hasta 1870 la ciudad era una aldea pobre en el extremo sur del mundo. De los enormes rodeos vacunos solo se comercializaba el cuero y algunos cortes especiales hasta que en 1877 el buque Le Frigorifique lleva exitosamente carne enfriada a Europa. Así fue como de un día para otro los ganaderos pasaron de la subsistencia a ser inmensamente ricos, no sin antes importar reproductores de Inglaterra para mejorar el ganado cimarrón de aquel entonces. La Argentina pasó de esta forma del ostracismo económico a ser uno de los países más ricos del mundo. Los nuevos millonarios viajan, lógicamente, a la Ciudad Luz. La París del barón Haussmann era la envidia que todo el mundo quería copiar; pero para poder copiarla había que tener dinero y voluntad de demoler. Londres y Berlín fueron las que más admiraban a París. En Londres había dinero, pero no voluntad de demoler (de ahí que esta ciudad no tenga casi avenidas y mantenga una traza medieval); Berlín no tenía inconvenientes en demoler, pero carecía de dinero para la monumental obra urbanística. En Buenos Aires sobraba el dinero y no había que demoler nada porque la epidemia de fiebre amarilla de 1871 había originado la migración de los adinerados de San Telmo a la zona norte de la ciudad. El afrancesamiento de Buenos Aires es un emergente de la fiebre amarilla y el enriquecimiento que en la Argentina produjo el invento de Tellier.

Vicente Lema

arquilema@gmail.com

Luz encendida

Soy vecino del barrio de Belgrano. En un piso de un edificio frente al mío dejan la lámpara eléctrica del balcón encendida todo el día. Probablemente el dueño esté de vacaciones y con la luz encendida quiere dar la impresión de que está en el domicilio y evitar a los ladrones, lo cual es un error. Ese comportamiento, además de inútil, es socialmente objetable. Primero, es un despilfarro de energía eléctrica. Segundo, muestra una falta de solidaridad social en momentos en que buena parte de la sociedad está sufriendo cortes de electricidad. Tercero, el precio o costo de la energía afecta a toda la economía. La tarifa de servicios como la luz, el gas y el agua debe cubrir su costo, para eliminar así la absurda carga impositiva que sufren. Y hay que dejar de macanear con segmentar la tarifa por clases sociales porque el precio es subsidiado. E igualmente se despilfarra. ¿Cuándo nuestra sociedad respetará dos principios fundamentales de la ciencia económica: el de escasez y el de restricción presupuestaria?

Guillermo A. Sandler

guillermosandler@hotmail.com

