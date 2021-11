Más gastos, trabajando, los DNU

Más gastos

El acto “del militante” o el “festejo de un triunfo” (que no existió) de ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue un despropósito, esto independientemente de a qué partido político uno pertenezca. El país está transitando por un momento crítico de pobreza, desigualdad social, e inseguridad individual y colectiva, haciendo que la rutina diaria sea agobiante para cada habitante. Los recursos económicos utilizados para este acto seguramente surgirán de más emisión monetaria, generándonos a todos los habitantes del país (incluidos aquellos que asistieron al evento) el empeoramiento de la situación de cada uno.

Indigna la apatía.

Dolores Young

DNI 25.838.374

Trabajando

Señor Presidente, festeje tranquilo la derrota en la Plaza de Mayo. Los millones de argentinos que sostenemos este país aquí estamos, en las trincheras, trabajando.

Luciano Carou

Los DNU

Llama mucho la atención que desde el oficialismo se estaría hablando de dictar 116 decretos de necesidad y urgencia (DNU), cuando falta apenas un mes y medio para que los nuevos representantes del Poder Legislativo de la Nación asuman sus bancas. Pero es además preocupante el variopinto temario que se ha dado a conocer y que incluiría la creación de nuevos impuestos –por ejemplo– cuando el artículo 99 de la Constitución nacional no deja dudas sobre la exclusión del tema tributario en el dictado de leyes con este nuevo instrumento legislativo de la última reforma constitucional: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe del gabinete de ministros”.

Si continuamos leyendo el artículo veremos los recaudos de tiempo y forma que se toman para evitar la tentación de caer en esta costumbre legislativa, que tuvo su auge mayor en los tiempos de la pandemia y que se toma con tanta ligereza.

Sofía Laferrère de Pinedo

DNI 0.495.590

Sociedad interpelada

Los resultados eleccionarios del domingo pasado le han dejado a la política un mensaje claro sobre la insatisfacción de las demandas de los ciudadanos. También a nosotros como sociedad nos está interpelando. La mitad de los argentinos hoy están sumergidos en una pobreza extrema. Participar de un proyecto de país distinto es un desafío del cual nos tenemos que hacer cargo entre todos, cada uno desde el lugar que nos toca actuar, ya que las posibilidades y responsabilidades son distintas. Me tocó fiscalizar en una zona humilde de nuestro conurbano bonaerense. Me impactó y esperanzó el pedido de muchos de esos hermanos que ya no quieren un plan social, sino la posibilidad de estudiar y trabajar para ser más libres y poder elegir sin condicionamientos. Tenemos que apoyar, cada uno con nuestros talentos, a líderes sociales, como Toty Flores o Lalo Creus, quienes conocen mejor la problemática de los más vulnerables y en quienes estos confían por ser personas que han nacido en los mismos lugares y bajo iguales condiciones.

Raúl Aguirre Saravia

DNI 12.548.198

Doble jubilación

La doble jubilación otorgada por la Anses y que percibirá la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y más allá de toda consideración legal sobre su procedencia o lo contrario, me trajo a la memoria el gesto del fino jurista Julio César Oyhanarte –exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que integró en dos ocasiones y que entre muchas acciones notables de su vida pública evitó un golpe de Estado, tomándole juramento a José María Guido mientras el Ejército se disponía a tomar por la fuerza el Palacio de Justicia de la Nación–, quien, treinta años atrás, donó su jubilación como Juez de la CSJN (idéntica a la que percibirá la expresidenta por partida doble conforme ley 24.018) a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Lo hizo en silencio, sin alardes, sin mover un dedo para hacer campaña o publicidad de sí mismo, con la modestia y discreción de los estadistas que intentan proceder con el ejemplo.

Gervasio Caviglione Fraga

Reductores en peajes

En casi todos los peajes en autopistas han colocado lomos de burro o reductores de velocidad de plástico, en forma de parrilla, antes de las barreras e, inexplicablemente, también después de ellas. La exagerada altura, forma aguda y número de esas barras sacude el automóvil, aun cuando el conductor pase con el vehículo a muy baja velocidad o casi detenido. Sufro problemas derivados de una prótesis en columna posteriores a una operación e imagino que los dolores que me provocan esos pasos los padecerán también las personas con dolencias similares. Esto sin contar que inevitablemente se deteriora la suspensión de los automóviles. La autopista del Buen Ayre es la peor respecto de la desconsideración con la que fueron construidos y dispuestos esos obstáculos. Algo similar ocurre en las entradas de algunas estaciones de servicio YPF situadas al borde de rutas o autopistas. Está claro que se debe procurar la reducción de la velocidad de los vehículos antes de los peajes, pero no es necesario hacerlo con montículos que por su diseño pueden causar ese tipo de daños. Esperemos que los responsables tomen conciencia del perjuicio que provocan o las autoridades regulatorias los obliguen a modificar las características de esos reductores.

Marina Adriana Marino

DNI 13.859.249

