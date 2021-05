Mayo de 2021, postergada y médicos clínicos

Mayo de 2021

Ayer cumplimos 211 años del primer gobierno patrio. Antes de su proclamación la gente repetía: “El pueblo quiere saber de qué se trata”. Hoy, más de dos siglos después, la sociedad está preocupada y pide saber “hacia dónde vamos”. Los argentinos que soñamos con una patria de grandeza estamos decepcionados, porque vemos que desde hace varias décadas venimos en decadencia. Mucha pobreza y poca educación, mucha impunidad y poca Justicia independiente. A esto se suman el desempleo, la inseguridad, la inflación... Todo agravado por la pandemia: somos el país con más contagios y muertos con relación a su población, hay pocas vacunas y pocos testeos. Lo más grave es no reconocer los errores y culparse mutuamente el oficialismo y la oposición. Así vamos mal. Todo lo que se decide tiene relación con la política y las elecciones. Si los líderes argentinos honestos no se unen y buscan soluciones, no habrá futuro para la clase más humilde y la clase media. Solo los privilegiados tendrán futuro. Sin unidad y sin respeto a las leyes y a la Constitución el futuro es incierto.

Vamos, argentinos, exijamos un cambio, por respeto a nuestros próceres de Mayo y a nuestros hijos.

Luis Elbaum

DNI 7.978.455

Postergada

Mi hija Clara Ríos, de 25 años, nació con una discapacidad (una miopatía congénita, sin diagnóstico) que le generó una severa escoliosis de aproximadamente 90 grados, una insuficiencia respiratoria del 32%, una cardiopatía y duerme con un dispositivo Bipap todas las noches. Hace 440 días que está aislada, sin acceso a un seguimiento médico personalizado presencial, ya que no sale de casa porque exponerse al virus sería fatal para ella. Clara se anotó para recibir la vacuna contra el Covid en enero de 2021 y aún no le han asignado un turno. Por contraste, una amiga de 55 años, que tiene asma, se anotó hace 3 semanas y ya está vacunada, porque el actual criterio para priorizar la vacunación privilegia la edad, por sobre la patología de la persona y su condición de riesgo.

Nuestro país cuenta con excelentes profesionales de la salud a quienes consultar para establecer con criterio y justicia un orden de prioridad que proteja a los más vulnerables entre los menores de 60 años, sin importar la edad. Con la esperanza de que prime este criterio, y a la espera de que Clara sea vacunada con la urgencia que necesita y merece, así como tantas otras personas de alto riesgo que están siendo postergadas por ser jóvenes.

Zelmira Peña

loderios@gmail.com

Médicos clínicos

Desde el inicio de la pandemia han surgido médicos y medicastros, sabios y sabiondos, unos y otros alcanzando notoriedad en los medios a partir de sus saberes o frecuentemente por sus vacías imposturas. Se ha hecho justicia en notas sobre la dura labor de los médicos intensivistas y su trabajo a destajo; ellos, como la caballería, aparecen al final de la batalla y, con sus idoneidad duramente obtenida, dan lucha aun sabiendo lo esquiva que suele ser la victoria. Pero no quiero olvidar aquí a los médicos clínicos e internistas, que, como la vieja infantería, al son del redoblante, son los primeros en poner el pecho a las balas, siendo sostén de pacientes y familias, peleando contra el virus para no llegar a la terapia intensiva, haciendo ingentes esfuerzos para que sus pacientes, y ellos mismos, resistan. Se les suele preguntar a los médicos clínicos: “¿Vas a seguir alguna especialidad?”, ignorando que su especialidad, ingrata y ninguneada, es la más difícil, cuando se la practica con idoneidad y destreza.

Gloria y loor a nuestros especialistas en clínica médica y medicina interna.

Luis López

Medico cardiólogo

DNI 16.785.602

Segunda dosis

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su programa de vacunación para ciudadanos con serios problemas de movilidad y mayores de 80 años, me permitió vacunarme junto a mi esposo en nuestro domicilio. El 18 de mayo, previo aviso de día, hora e identificación del personal, se nos informó que se nos aplicaría la segunda dosis de Sinopharm, tarea realizada por una enfermera y un administrativo auditor, que fueron transportados en un vehículo que los esperó hasta que finalizaran. El tiempo de la vacunación duró quince minutos. Fue una palmaria demostración de que cuando gobiernan, en este caso el Ministerio de Salud, sin demagogia política, pero con honestidad y responsabilidad favorecen a cualquier ciudadano de CABA.

María del Carmen Preciado

mensi38@gmail.com

Producción de carne

La carne bovina, en cualquiera de sus cortes, es un alimento proteico de alta gama. Existen otras proteínas animales más económicas y de buena calidad, y también legumbres, con un costo por kilo diez veces inferior al bovino. Lamentablemente, el ingreso promedio argentino ha quedado muy lejos para acceder a este alimento, considerado en el mundo como un lujo. Solo un aumento significativo en la producción de carne y su exportación a valores altos permitirán que los cortes de menor demanda externa puedan ofrecerse al mercado interno a precios menores. Haber suspendido la exportación de carne equivaldría a frenar en Alemania la exportación de Mercedes-Benz para que sus ciudadanos los adquieran al precio de un automóvil económico. Hace más de 50 años que no crece el stock ganadero porque los gobiernos, sistemáticamente, se ocuparon de intervenir en los precios, las exportaciones, y hasta con vedas al consumo. Mientras tanto la población creció y hoy hay menos vacas por habitante.

Y se sabe qué pasa con el precio cuando hay poco.

Dejar producir con rentabilidad es la única solución.

Estanislao Garat

DNI 14.602.960

En la Red Facebook

México enviaría 800.000 vacunas esta semana

“Muchos convenios y pocas vacunas, mientras tanto tenemos millones de contagios y más de 73.000 muertos“- Mariana Giber

“¡Vamos!”- Ricardo Lascano

“¿Esto iba a ser en febrero?”- Julián Mingori

“Enviaría...”- Matilde del Carmen Espert

“¿No eran millones?”- Juan A. Barboza

