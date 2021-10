Mejor inversión, ideologizar el arte, heladera o educación

Mejor inversión

Aníbal Fernández dijo, en un pasado no muy lejano, que la inseguridad en la Argentina era una sensación y que la pobreza era menor que la de Alemania (5%). Ante esta situación, propongo al gobierno nacional que reduzca a su mínima expresión el Ministerio de Seguridad y el de Desarrollo Social y ese dinero sobrante, en realidad mal invertido –si tomamos en cuenta las palabras del ministro–, pase a mejorar, aunque mínimamente, las magras jubilaciones de quienes hemos aportado sistemáticamente durante toda una vida de trabajo.

Juan Bautista Garona

ganix.garona1952@gmail.com

Ideologizar el arte

Una vez más, el Teatro Colón ha seleccionado una pieza exquisita: Theodora, de Haendel. Ya había gozado con Altri canti, de Monteverdi. Compré la entrada con enorme agradecimiento, expectativa e ilusión. La experiencia resultó desilusionante y agraviante. Desde el mismo momento en que entré en la sala comenzó el adoctrinamiento en la ideología de género basado en frases de una tal Marta Altus Red, incluso, el oratorio se interrumpía para leer pasajes de su obra. Nunca visto. Un espectáculo autoritario, agresivo, forzado, con resentimiento, sin lógica. Triste. Vulgar.

No puedo dejar de preguntarme: si saqué entradas para escuchar un oratorio de Haendel, ¿por qué terminé escuchando lecciones sobre la ideología de género? ¿Cuál es la relación entre la ópera y Altus Red? ¿Cuál es la relación entre Haendel y la ideología de género? ¿Cómo es posible relacionar lógicamente la historia de una mártir cristiana del siglo III con la ideología de género? Perdón mi ignorancia, pero ¿quién es Marta Altus Red?

Todas las lecturas resultaron agresivas e insultantes hasta llegar a una que fue claramente blasfema. Reiteradamente blasfema. Recuerdo que ese pasaje finalizó con una blasfemia a Nuestra Señora, la Virgen María. Alguno protestó en voz alta. Hubo silencio. Me levanté y me retiré de la –tan querida– sala. Me quedé sin Haendel. No había arte. No había belleza. Me sentí estafado. Me fui vacío. Sin lugar a dudas, este lamentable hecho –que no es el único, ciertamente– da lugar a muchas reflexiones. ¿Es necesario ideologizar el arte? ¿Aprovechar la indiscutible belleza de un oratorio de Haendel para “adoctrinar” a quien va a ver ópera?

Huelgan los hechos. La agresividad pública a la santa fe católica es manifiesta e indiscutible. Me parece que utilizar el Teatro Colón como palestra para ideologías es degradarlo y utilizarlo para un fin diferente. Pero acaso ¿no están ya degradados la sociedad, la política y el arte?

La pieza final de Altri canti fue Ave Maris Stella, el antiquísimo himno que fue bellísimamente interpretado y con una reggie elegante que dio lugar a un clímax íntimo y piadoso. Aquella vez me fui feliz, pleno espiritualmente, agradecido. Esta vez me fui triste, agraviado y muy preocupado. Frente a este espectáculo de barricada recordé el refrán: “Aunque la mona se vista de seda, mona se queda…”.

¡Qué pena!

Gabino Oliva

DNI 20.233.440

Heladera o educación

Por fin nuestros chicos volvían a la escuela. Esa fue la ilusión que tuvimos un grupo de “abuelos de cuentos” (personas mayores que dedican parte de su tiempo a leer a los niños) de poder seguir en contacto con ellos. Hace años que mes a mes nos acercamos a distintas escuelas de un municipio del norte del conurbano. Un ratito de buena literatura, de promoción de la lectura, de alegría, de lindo intercambio, de adivinanzas, de juegos del lenguaje, de dibujos, de risas y abrazos. Todo se vio interrumpido en marzo de 2020. Muy difícil de poder llegar a ellos a pesar del enorme esfuerzo de los docentes. ¡Cuántos de nuestros chicos quedaron fuera del sistema escolar! ¿Un teléfono celular para cubrir “la escolaridad virtual” de cuatro hermanos? ¿Dónde quedó la conexión a una red? Fue entonces enorme nuestra alegría al saber que podríamos volver a conectarnos con ellos. Estarían juntos en las burbujas, en el aula. Soñamos que podrían vernos y volver a compartir ese ratito feliz de intercambio. Solo 40 minutos de un “Zoom”. Lamentablemente, en muchos casos no fue así. Conexión defectuosa, incluso inexistente en algunos casos. Estuvimos convocadas en algunas escuelas. Enorme esfuerzo otra vez de los maestros y maestras. Y muchas veces sin éxito.

Parece nuevamente más redituable regalar bicicletas y heladeras que pensar seriamente en la educación de esos mismos niños que recibieron bicicletas.

Catalina Hadra

DNI 5.248.463

Calvario

Los vecinos de Recoleta adyacentes al ex-Design Center y al Patio del Pilar nos solidarizamos profundamente con los habitantes cercanos al Hipódromo de Palermo, ya que hemos sufrido durante cuatro años el mismo flagelo. Se había instalado un bar privado en el Patio del Pilar (espacio público) con música a altísimo volumen de 19.30 a 5 de la mañana, de miércoles a domingos, transformando la zona en una discoteca al aire libre, sumándose a esto los espectáculos del Centro Cultural Recoleta. Era imposible vivir y descansar en esas condiciones. Ni los medios ni las autoridades de la ciudad nos prestaron atención. Juntamos cientos de firmas, tuvimos reuniones con funcionarios, intervenciones policiales, recurrimos a la Justicia, todo en vano. Este horror solo finalizó (por ahora) porque el gobierno de la ciudad cedió el predio en concesión a un grupo extranjero que pondrá un “centro de atracción turística” con juegos electrónicos y gastronomía. Estamos aterrados a la espera de lo que vendrá, en atención a nuestra experiencia. Deseamos que a los vecinos de Palermo no les pase lo mismo, sabemos de qué se trata ese calvario.

Ana María Cao

DNI 5.646.300

En la Red Facebook

Alberto Fernández se reunió con L-Gante

“Conozco un montón de pibes jóvenes profesionales que desearían reunirse con algún presidente para charlar sobre sus proyectos”- Fabio Pinto

“Pregunto: ¿era necesario? Señal de que no hay nada importante para que se ocupe el Presidente”- Inés Fernández

“Qué pretende hacernos creer el Presidente. Pagamos asesores para esto”- Carlos Laviuzza