Mejorar la Justicia, Quinta de Olivos, dar el ejemplo

Mejorar la Justicia

Mejorar el funcionamiento de la Justicia empieza por cubrir los juzgados vacantes (hay más de doscientos, entre nacionales y federales). Preocuparse por la ampliación de los miembros de la Corte Suprema pone en evidencia que las prioridades del Gobierno (y de los gobernadores afines) están totalmente desconectadas de las del ciudadano común, a quien raramente lo afecta la cantidad de jueces que pueden integrar el más alto tribunal. El desatino es mayúsculo si se compara con los Estados Unidos, país que tiene más de 300 millones de habitantes y una Corte de 9 miembros. Aquí pretenden una Corte de 25 miembros para un país de 47 millones de habitantes. Más gasto público y mayor dispersión de criterios jurisprudenciales que en nada contribuirán a afianzar la Justicia.

Quinta de Olivos

Según el fallo del juez de la causa, el señor Alberto Fernández no es presidente durante la noche. Así las cosas, no debería dormir en la quinta presidencial de Olivos.

Dar el ejemplo

En diversas jurisdicciones gobernadas por el frente opositor se esclaviza el trabajo (anestesistas en Mendoza), se cobran impuestos regresivos como Ingresos Brutos o se disfrazan de tasas (contraprestación por servicios públicos) a impuestos sobre bienes, que representan una doble imposición inconstitucional (embarcaciones CABA), y “servicios” que se cobran sobre un porcentaje de la facturación bruta (equivalente a una sobretasa de II.BB.), que nada tienen que ver con el costo efectivo del servicio (por ejemplo, Seguridad e Higiene en municipios de la provincia de Buenos Aires).

¿No debería la oposición, para que la ciudadanía pudiera confiar en su prédica antiimpuestos y de libertad, gobernar dando el ejemplo de lo que propone?

Silvano Santander

En la reciente nota del doctor Alberto Benegas Lynch, del 27 de mayo, en la que intenta radiografiar a Perón y al peronismo, creo que cada uno tiene el derecho de opinar sobre lo que le parece, pero lo que no está bien es utilizar bibliografía panfletaria y documentos falsos, que forman parte de tantas falacias sobre el nazismo echadas a correr. Digo esto porque cita una supuesta carta enviada el 12 de junio de 1943 por el ministro consejero de la embajada de Alemania, Otto Meynen, al capitán Dietrich Niebuhr, que no es sino una burda falsificación que junto con otros documentos puso en evidencia el teniente general Carlos von der Becke en un libro, Destrucción de una infamia - Falsos documento oficiales. Demostró que habían sido fabricados a pedido de Silvano Santander por un ciudadano alemán, Enrique Jürges, debido al allanamiento de su domicilio, donde se encontraron las pruebas.

Después de la caída de Perón se constituyó un tribunal de honor, que el 26 de septiembre de 1956 desestimó la totalidad de los cargos, haciendo constar: “Solicitar que esta resolución del tribunal y sus antecedentes reciban amplia publicidad para que el pueblo de la Nación se entere de la falsedad de los cargos contenidos en el libelo del proceder del señor Santander”. Fueron los firmantes del dictamen los tenientes generales Juan Carlos Sanguinetti, Diego I. Mason, Benjamín Rattenbach, y el general Luis César Perlinger.

Antimercado

En una época se suponía que si un cliente bancario pagaba en término su tarjeta de crédito y no registraba deuda, su límite de compra se actualizaba al ritmo de la inflación. Lamentablemente no es lo que viene ocurriendo desde hace unos años, ya que la enorme absorción de fondos a causa de la imposición estatal a través del BCRA, obligando a las entidades a la compra de instrumentos financieros públicos a fin de contar con fondos para la exorbitante cantidad de planes sociales, deja a los bancos al límite de los encajes mínimos como para ofrecer mayor crédito de consumo a los usuarios de tarjetas de crédito. Es decir, no solo el Gobierno emite indiscriminadamente y se endeuda en el mercado financiero, ocasionando una inflación escandalosa, sino que además perjudica tanto al consumidor “en blanco” como a la actividad comercial privada, generadora de empleo legítimo y principal contribuyente del fisco. Una perfecta ecuación antimercado, a la que bien le cabe la siniestra expresión “combatiendo al capital”. ¿Les suena conocida?

Tramo de bicisenda

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una vez más, y sin importarle las verdaderas necesidades de sus contribuyentes, construye una bicisenda en el lateral norte del túnel de la Avenida del Libertador a la altura de Belgrano, mano a provincia, dejando en el lateral del túnel una sola mano para todo el tránsito que del centro se dirige a la zona residencial de Belgrano, ya que el resto lo ocupa la bicisenda. De esa manera, queda toda la superficie debajo del viaducto libre, con el propósito de generar un negocio inmobiliario. ¿No sería mejor para todos colocar ese tramo de la bicisenda en el espacio que quedó debajo del viaducto, y así facilitar la vida de los capitalinos en vez de privilegiar a unos pocos?

Wikipedia

Estoy completamente de acuerdo con lo que manifestó Pablo Sirvén en una reciente columna de la contratapa. Y agregaría que no solo en Wikipedia trastocan las biografías de los políticos argentinos, sino también las de otros sectores sociales, culturales, religiosos, profesionales.

