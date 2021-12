Memoria, argumentos, derechos

Memoria

Señora Cerruti, triste papel el suyo. ¿No recuerda acaso que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tuvo que ir a la Justicia para solicitar la apertura de las escuelas, cuando en ese mismo tiempo estaban abiertos y funcionaban los bingos?

Basta de decir tonteras y de tomarnos el pelo como si fuésemos estúpidos, por favor.

Mónica Brindisi

DNI 5.198.492

Argumentos

Un estudio realizado por una oficina de la Unesco muestra que los estudiantes argentinos están por debajo del promedio regional en cuatro de las cinco evaluaciones que se consideraron.

Las pruebas PISA de los últimos años anticiparon el actual deterioro educativo. Siempre fueron calificados más allá del puesto 50. Cabe recordar que en mayo de 2018, en la Expo Empleo, se presentaron 170.000 jóvenes de entre 16 y 35 años para cubrir 20.000 puestos de trabajo, de los que se cubrieron solo 1800. La principal causa de rechazo fue la falta de conocimientos en nuevos saberes y competencias. Los jóvenes aspirantes nacieron entre 1983 y 2002. Son producto de 6 años de Raúl Alfonsín, 2 de Fernando de la Rúa, 4 de Mauricio Macri y 26 de peronismo. Gabriela Cerruti prefirió ignorar estos antecedentes y culpó a Mauricio Macri, al afirmar que este despreciaba la educación pública. La vocera estudió en la Universidad de La Plata (Argentina) y en la de Westminster (Inglaterra), lo que hace suponer que su formación académica es sólida. Debería mejorar sus argumentos. Al nombrar permanentemente a Macri hace crecer su imagen positiva y simultáneamente disminuir, aún más, las de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y dudar de la excelencia de ambas universidades.

Gabriel C. Varela

Derechos

Los organismos de derechos humanos deberían exigir la anulación del sobreseimiento de la vicepresidenta y otros, porque atenta contra los derechos que todos ellos poseen –como cualquier ciudadano imputado– de refutar oralmente todas y cada una de las acusaciones de las que afirman ser inocentes.

Héctor Pastorino

DNI 4.081.837

Prohibición a Macri

Y ahora resulta que el juez Bava procesa al expresidente Mauricio Macri , prohibiéndole salir del país. ¡El kirchnerismo olvidó su tan remanido lawfare! Cuando el juez Bonadio permitía a la hoy vicepresidenta viajar a Cuba a pesar de sus múltiples procesamientos eso era, como mínimo, normal. Han colmado mi paciencia.

María Laura Piola

DNI 5.638.442

Perdón, Lucio

Dónde estaban los docentes que recibían a ese chiquito golpeado, humillado, ultrajado. Dónde estaban los médicos que atendían a Lucio, destruido por los golpes, los jueces, visitadoras sociales, asistentes, etc., que tenían que salvarlo y llevarlo a su padre y abuelos, protectores, dadores, humanos, amorosos. Dónde y por qué una y otra vez la sociedad que falla y mira para otro lado, cómplice de una aberración intolerable y un horroroso filicidio.

Perdón, Lucio, perdón.

Gabriela Amburgo

DNI 13.852.669

Alquileres

Distintos medios han transmitido y publicado que el ideólogo de la ley de alquileres vigente –que ha resultado, como se preveía, un fracaso para todos– es un diputado de JxC. Creo que sería oportuno que sus colegas le hagan saber quién fue Dalmacio Vélez Sarsfield.

Marcelo de Elizalde

DNI 4.280.637

Mejor prevenir

El relajamiento, la negativa a vacunarse y la vacunación incompleta están causando estragos en muchos países de Europa, aun en los más desarrollados. Esto sucede por no respetarse el distanciamiento social y dejar de usar barbijo. Hoy, surge una nueva cepa en África, continente relegado que es una amenaza y con el que deberían colaborar las naciones más avanzadas donando vacunas para paliar la enfermedad, una ayuda que nos beneficiará a todos. La OMS tiene la obligación de abocarse a esa tarea, que es una de las misiones que posee. Es importante el consejo de científicos de renombre, como la doctora Marta Cohen. Una nueva variante del virus en Europa está causando decenas de miles de casos por día y centenares de muertes. La vacuna ayuda, pero el virus avanza o muta y genera nuevas cepas y casos a pesar de estar inmunizado. Esto dice que la enfermedad, aun con dos dosis o más, se propaga. Aunque provoca menor cantidad de decesos, hay que ser cautos. No dejar de usar barbijo y mantener el distanciamiento son las premisas a seguir para evitar contagios, y además vacunarse.

Rodolfo C. Castello

Reductores

En los peajes de las autopistas se colocaron reductores de velocidad. Los hay normales y algunos exagerados. Me voy a referir en particular a la Autopista Camino Parque del Buen Ayre. En el peaje ubicado al norte (cercano a la Panamericana) se observa, además de los reductores pequeños, dos más altos y anchos, uno al inicio y otro en el medio de la vía de circulación, que hacen vibrar todo el auto, y a las personas que van en ellos, y hay otros, a la salida del estrecho peaje. Y en el peaje de Ituzaingó, además de los reductores menores, y luego de estos, hay dos reductores juntos, más altos y anchos, y hay otro más parecido a los anteriores, en medio de la vía. Los golpes secos y seguidos no pueden ser absorbidos por la suspensión del auto, son sumamente agresivos, dan miedo a hacer daño, en primer lugar, a las personas –sobre todo a las no pocas que tienen problemas de columna vertebral– y a los autos. Cabe señalar que usamos esta vía todos los días para ir y venir de nuestros trabajos. Sugiero a la empresa Camino Parque del Buen Ayre que saque esas pequeñas –como les llamo– “líneas Maginot”, para bien de los que transitamos por allí.

Alfredo Cuerda

DNI 5.541.733

Festejo en Olivos: rechazan el planteo del Presidente para ser sobreseído

“Señor Presidente, usted dijo a todo el país que se terminó la Argentina de los vivos, que debería cumplir con sus decretos de la pandemia. Es decir que para usted ni su decreto le puede llegar por incumplimiento de sus mismas leyes”- César Gus Achinelli

“Justicia, ¡basta de impunidad!”- Claudia Masot