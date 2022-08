Mensajes nefastos, facturación del agua, influencias

Mensajes nefastos

Mostrar edificios “emblemáticos”, según Malena Galmarini, para dar a entender que abusaban de los subsidios cuando no fueron pedidos por los que allí habitan, sino otorgados por el Gobierno para el cual ella trabaja, y dar nombres, me parece directamente fomentar el resentimiento y las divisiones, ya que todos los que trabajan en las altas esferas públicas gozan de los mismos subsidios. ¿Por qué no mostraron los departamentos de los funcionarios de este gobierno? Ahora comprendo por qué mi hijo se fue a otro país: estos mensajes nefastos se suman a un gobierno en el cual el Presidente firma, el poder lo ejerce Cristina y la gestión está a cargo de Massa. Es algo más que complicado.

Clara Rut Halac

DNI 6.256.926

Facturación del agua

La empresa AySA está cambiando de modalidad de facturación en CABA, para los edificios de PH. En lugar de enviar una factura a cada unidad funcional, dos en algunos casos si hay departamento y baulera, ahora envía una única factura al consorcio, indicándole que es el consorcio el encargado del pago y el posterior prorrateo de cada UF por su porcentual de superficie, para recuperar el pago efectuado. Es evidente que cada departamento es un mundo, con una, dos, cuatro o más personas, y que el consumo de agua tendrá incidencia directa en el costo no por superficie, sino por cantidad de ocupantes. Si se toman como parámetro o presunción los m2, se dará el caso de un edificio con local para uso como garaje, que no tiene consumo de agua, pero al ser su porcentual el mayor del edificio pagará consumo no realizado por cuenta de otros copropietarios con familia numerosa. Si el problema de AySA es el de reducir personal para contar un solo medidor por edificio, en lugar de todos los medidores de todos los departamentos, desde hace tiempo, más de 40 años, existen los telemedidores, que envían una señal desde un caudalímetro, indicando el consumo y evitando el tener que mandar personal a constatar la medición. La instalación de telemedidores requiere tiempo y esfuerzo, necesarios para cualquier logro. Una vez más debemos indicar que se cuenta con información compilada en el Censo 2022 de mayo pasado, que indica con precisión cuántas casas hay en la Argentina, cuántas personas las ocupan y qué servicios tienen. Si no se usan estas cifras por un cortocircuito interno entre el Indec y AySA, deben solucionarlo.

Alberto Gesualdi

agesualdi2014@gmail.com

Influencias

A raíz de la graciosa nota “Malabarismos” del amigo Hugo Beccacece, en la nacion de ayer, quisiera agregar a la influencia de Sartre, Simone de Beauvoir y Jean Genet en nuestro fugaz apoyo al peronismo de la época, la figura olvidada de la periodista española Elena de la Souchère, que escribía en Les temps modernes notas sobre política española y latinoamericana. Sacando del título de su artículo “¿Dios es antiperonista?” los signos de interrogación, nuestro febril entusiasmo nos permitía ver en la quema de templos en Buenos Aires una escena de la Guerra Civil Española. No debe extrañar entonces que, a esta sorprendente ligazón entre el existencialismo sartreano y el hegelo-marxismo, se agregara ahora el POUM barcelonés y el naciente peronismo de izquierda. Para aclarar esta extraña mezcla de un breve período de nuestra vida puede leerse el prólogo de la última edición de mi libro Los deseos imaginarios del peronismo.

Juan José Sebreli

DNI 4.346.956

Rezar por Nicaragua

Como cristiano, católico y escritor, me uno a todos mis hermanos de la Iglesia de Nicaragua, tanto del clero como de los laicos, que ven cercenada su libertad religiosa por la dictadura de Daniel Ortega. Sería bueno que la Conferencia Episcopal Argentina diera algún comunicado ante tales hechos, convocando a una jornada de oración en solidaridad con nuestros hermanos en Cristo vilmente perseguidos. El tema es tomar conciencia de que la catolicidad pasa por la universalidad de la Iglesia y que, cuando unos hermanos en la fe sufren, todos sufrimos.

Jesús M. Silveyra

DNI 11.045.065

Hasta cuándo

La Avenida del Libertador es famosa en todo el mundo. Elegante y majestuosamente arbolada, es a la vez el mejor paseo democrático que tenemos en CABA. Esto quedó plasmado en infinitas postales de reuniones y caminatas desarrolladas desde el Rosedal hasta el Palais de Glace, cuando nos abrieron las “tranqueras” allá por 2021. Si bien felicito al señor Rodríguez Larreta por obras como el Paseo del Bajo o el impulso a las bicisendas, paradójicamente el caso del proyecto de la ciclovía en Libertador resulta casi un disparate. Espero que los ciudadanos reaccionen frente a este atropello inusitado; solo basta con imaginarnos qué sería de los desfiles patrios y paseos por Palermo que al día de hoy todos podemos evocar con una sonrisa.

Delia Cordone

deliacordone@hotmail.com

Tarjetas SUBE

A un amigo le robaron el celular y la tarjeta SUBE. Quiso viajar en el subte y no pudo. Recorrió varios quioscos en la ciudad de Buenos Aires y le resultó imposible comprarla, porque le dijeron que está en falta desde hace 8 meses. Yo quise ayudarlo y recorrí la calle Pueyrredón, desde Juncal hasta Corrientes, y en todos los locales que antes las vendían me informaron que desde hace 8 meses no les entregan ninguna. O sea que la persona que pierde esa tarjeta tiene forzadamente que viajar en taxi porque los ministros de Transporte de

la Nación y de CABA no se preocupan de este grave problema. Y si no se preocupan de este importantísimo inconveniente que le impide a la gente usar el transporte público deben ser inmediatamente eyectados de sus puestos, por inoperancia.

Edgardo R. Purnik

edpurnik@gmail.com

En la Red Facebook

Se podrá volver a viajar en tren de Constitución a Bariloche

“Tarda 19 horas a Bahía Blanca, ¿a Bariloche cuántos meses?”- Ale Vásquez

“No pueden consolidar Buenos Aires-Mar del Plata y quieren llegar a Bariloche. ¿Hasta cuándo el relato… la mentira?”- Antonio Gdolzer

“Lo que el gobierno menemista hizo con la red ferroviaria y el sistema tranviario nacional es, fue y será una de las mayores acciones criminales contra la economía y la sociedad argentina... y debería enseñarse como tal”- Emanuel Ginnattasio