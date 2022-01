Mi voto inútil, canallada, cuando llegue ese día

Mi voto inútil

Por mi edad ya no tengo obligación de votar; sin embargo, concurro sin dudar a poner mi voto en la urna, convencido de que es un deber ciudadano hacerlo cada vez que nos toca. En las elecciones del 14 de noviembre, los argentinos concurrimos a las urnas para elegir diputados y senadores. Convencido de que mi voto ayudaría a renovar parte del Congreso y a contribuir, con la alternancia de los representantes de los diferentes partidos, a mejorar un Congreso transformado en una guarida, caigo en la cuenta de que finalmente todo sigue igual. De que los nuevos representantes del pueblo son lo mismo que los que queríamos reemplazar, que siguen siendo irresponsables, venales e inoperantes como los que se van. Ello me obliga a pensar de qué sirve mi voto si solo es para empujar una puerta giratoria por donde entran y salen siempre las mismas personas y los mismos defectos.

Florencio Olmos

DNI 5.941.080

Canallada

A gran parte de la ciudadanía le causó estupor y enojo la reciente ley de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, que, reformando una ley que lo impedía, permite la reelección de intendentes y otros funcionarios municipales. Entre los enojados hay muchos que aplaudieron la restricción sancionada hace muy poco tiempo, pero también hay muchos, tal vez demasiados, que cambiaron de parecer, porque les conviene, directamente (intendentes y concejales que se quedan sin conchabo) e indirectamente (militantes rentados, que se quedan sin paga) y quienes creen que su permanencia en los cargos es un servicio al partido, a los movimientos sociales o a su bolsillo. Una verdadera canallada de la que participaron legisladores de diversos partidos, aunque debe lamentarse la conformidad de quienes sancionaron la restricción anterior. Lo peor del trágico caso es que muchos votantes bajan la cabeza y no se escandalizan, pues tienen las mismas taras de sus representantes. Tanto cacarear contra la casta política y los siguen votando y aplaudiendo, en la mayoría de los casos sin saber quiénes son sus representantes.

Guillermo Lascano Quintana

DNI 4.415.520

Cuando llegue ese día

El día que un presidente esté dispuesto a terminar con la financiación de Aerolíneas Argentinas, a reconstruir los ferrocarriles, a terminar con los ministerios inútiles, los cientos de asesores, las reelecciones indefinidas, los impuestos distorsivos, las retenciones a las exportaciones, los cortes de calles, los subsidios, las mafias sindicales, judiciales y políticas, la venta de pasajes por parte de los legisladores, la mentira, la corrupción y los bolsos, la coima generalizada, la intervención en los precios, el cepo cambiario, el subsidio a las tarifas… en fin, todas las barbaridades que nos hemos acostumbrado a soportar, dejaremos de parecernos a Venezuela para emprender un camino que nos libere de la pobreza, la decadencia y la deshonestidad.

Ernesto H. Perasso

DNI 7.731.904

Tests hogareños

Recientemente nuestra ministra de Salud informó que la Argentina “está capacitada para utilizar los tests de Covid hogareños”. En EE.UU. hace bastante tiempo que se comercializan hasta en supermercados, a un precio de aproximadamente veinte dólares. Pero en la Argentina eso no sucede. Vizzotti auspiciosamente, como corresponde a un funcionario público que está por sobre la dimensión de nosotros, los humildes administrados, nos ha declarado “capaces” para utilizarlos. Seguramente luego de un sesudo análisis. Y las autoridades regulatorias (Anmat) aún están, como siempre cuando se trata de favorecer a laboratorios farmacéuticos locales, esperando evaluar no el mejor test, sino a “quienes” le otorgan su aprobación. Claramente no se les ocurre dar fe de lo decidido por otros reguladores de países desarrollados, ahorrando tiempo, dinero y esfuerzos, habida cuenta del éxito de esos tests en el exterior. Con el latiguillo de defender la salud de los argentinos y, agregaría, de la salud económica de los “industriales” locales, siempre tan protegidos, demoran su aprobación para darles tiempo a esos amigos a acomodarse. Solamente hay que asegurarles el negocio a quienes obviamente “retornan” parte de ese negocio. Al igual que atrasaron el ingreso de vacunas, que hubieran salvado cantidad de vidas, en aquel caso como en este es más importante para Vizzotti, así como lo fue para su anterior jefe González García, asegurarle el negocio a algún empresario local. La salud era y es un tema secundario cuando se trata de defender a empresarios locales que se dedican, junto con la Anmat, a sustraer la propiedad intelectual ajena, resultado de la inversión e investigación de laboratorios extranjeros.

La salud de los argentinos mientras tanto, bien, gracias. Un poco demorada.

Jorge L. Pérez Alati

Susana Freire

Corría el año 2006 cuando Susana Freire fue nombrada académica de la Academia Porteña del Lunfardo, ocupante del sillón Roberto Arlt. Habíamos ingresado casi juntas y juntas nos sentamos en la primera sesión académica a la que asistimos, como un acto de coincidencia empática en aquella cofradía de varones. Llegaba de la mano de Luis Ordaz con su bagaje de reconocida periodista con activa participación en el quehacer teatral, al que enriqueció con su pluma a través de cinco obras que le dieron la oportunidad de expresarse dramáticamente, interpretando la realidad nacional, en la que cualquiera de nosotros podría ser un personaje, tal como el de Sofía en Punta inicial, el prototipo del carácter femenino capaz de vencer la adversidad con inteligencia y memoria. Atributos que sin duda Susana tenía incorporados como un estado espiritual que asomaba detrás de su sonrisa y su alegría manifiesta. ¡Hasta el encuentro!, inolvidable amiga y cofrade. Quiera Dios que haya sido apacible tu crepúsculo.

Otilia Da Veiga

Presidenta Academia Porteña del Lunfardo

