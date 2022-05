Milei y el liberalismo, Timerman, heroísmo

Milei y el liberalismo

Sugiero al diputado Milei que no recurra a “la moral” como atributo de sus propuestas para conseguir el respaldo del Congreso, en caso de que llegue a la presidencia. No solo “la moral” acepta subjetividades o interpretaciones, sino que también en su nombre se ha argumentado a favor de decisiones y regímenes intervencionistas de todos los grados de peligrosidad para las libertades del individuo.

Friedrich Hayek, uno de los filósofos preferidos por Milei y premio Nobel de Economía, ha correctamente argumentado a favor de la experiencia o el aprendizaje como el camino para validar o rechazar teorías económicas y modelos de sociedad. Por esto mismo, el diputado Milei puede muy bien defender las bondades del liberalismo recurriendo al ejemplo de sociedades donde ha sido puesto en práctica y recurrir al diálogo y la negociación con fuerzas afines como la forma de impulsar sus ideas, sin precisar arrogarse el conocimiento de una verdad indiscutible.

Timerman

Escribo para manifestarle mi indignación por la nota publicada el 5 de mayo, en la que Marcelo Gioffré afirma que mi padre, Jacobo Timerman, ha sido socio de los Montoneros y de David Graiver. La única prueba que el señor Gioffre exhibe para lanzar semejante afirmación es la que resulta de testimonios producidos bajo la tortura de la picana eléctrica del general Ramón Camps, y ampliamente desmentida por la historia. Quisiera recordarle que Camps fue condenado por crímenes de lesa humanidad por su papel durante la dictadura militar, destacado por su antisemitismo, al que denominaba “la cuestión judía”, y responsable directo del así llamado Caso Timerman. También fue ejecutor del secuestro y asesinato de estudiantes de escuela secundaria en la llamada Noche de los Lápices. Documentos del National Security Archive de los Estados Unidos del 3 de diciembre de 2010 sostienen que los militares usaron decenas de pretextos legales para desarticular el diario La Opinión, quitarle propiedades, hasta despojar a mi padre de la ciudadanía argentina y expulsarlo del país. Al mismo tiempo, en aquellos documentos fue reconocido por su “reputación de excelencia en el periodismo y por su cobertura honesta y valiente de las violaciones de derechos humanos”. Ni siquiera el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, que juzgó a mi padre, determinó que el diario La Opinión fuera financiado por los Montoneros. Tampoco lo hizo la Corte Suprema de la dictadura militar. Mi padre ha recibido innumerables premios por las más prestigiosas organizaciones internacionales de los derechos humanos y ha demostrado, con su propia vida, la ética periodística y la excelencia que animó la conducción del diario La Opinión. Ojalá hoy hubiese más herederos de esa ética, independencia, valentía y rigurosidad periodística.

Heroísmo

Entre tantas noticias desalentadoras que, en su deber de informar, la nacion nos trae todos los días, el domingo 8 de mayo nos renovó la confianza en los argentinos con su relato sobre el Crucero General Belgrano, que vale la pena leer. Más allá del disparate de aquella guerra, está el heroísmo de los que la lucharon y esta historia nos muestra a un capitán del barco que cumplió con los deberes, aun heroicos, de su mando. Fue el último en irse. Pero, además, debe haber sido un líder cabal como para haber generado la heroica anécdota que relata la crónica. El otro protagonista, el suboficial Barrionuevo, cumpliendo también con su deber, apela a un gesto que lo engrandece: cuida al capitán que cuidó de todos ellos. Nos recuerda al sargento Cabral.

La borrosa foto de esos dos héroes de nuestra malograda guerra debería estar en todos los libros de lectura de los niños de la escuela primaria… si es que aún se usan.

Ganar la guerra

Elliott Roosevelt, hijo y asistente en todos los viajes y conferencias del presidente Franklin Delano Roosevelt, en sus memorias de 1946 Así lo veía mi padre, expone textualmente lo que manifestó Stalin en la Conferencia de Teherán del 28/11 al 1/12/1943, respondiendo a una declaración del general inglés sir Alan Brooke: “Quiero decirles a ustedes lo que desde el punto de vista soviético han hecho los Estados Unidos y su presidente para ganar la guerra. Lo más importante en esta guerra son las máquinas. Los Estados Unidos han demostrado que puede producir de ocho a diez mil aeroplanos por mes. Inglaterra fabrica tres mil, principalmente bombarderos. Por consiguiente, los Estados Unidos son un país de máquinas. Sin el empleo de tales máquinas, mediante el préstamo y arriendo, habríamos perdido esta guerra”.

Ojalá la historia se repita en Ucrania.

Trato humano

Por una emergencia cardiológica fui derivado en la madrugada del martes 3 del actual a la Fundación Favaloro. No necesito destacar la eficiencia y calidad de la atención medica recibida, considerando el prestigio de la organización continuadora del maestro argentino, que lleva su nombre. Lo que creo digno de mencionar es el comportamiento de contención humana que se brinda a los pacientes y su familia. A las 3 a.m. mi esposa, que me acompañaba, fue aconsejada que se retirase y que regresara al hospital a la mañana siguiente, debiendo tomar un taxi en una ciudad desierta y sin compañía. Fue entonces cuando un empleado la acompañó a buscar el taxi, le dio su teléfono para que avisara al llegar a su domicilio y me informó de lo actuado, para mi tranquilidad.

Cuando recibió el llamado el empleado regresó a verme y recibí la confirmación del regreso de mi esposa, sin novedad. Tenemos más de ochenta años y estos comportamientos que demuestran calidez humana complementan lo que recibimos de la ciencia.

Gracias, señor Daniel.

