Modelo en crisis, vicepresidencias, que no nos engañen

Modelo en crisis

El inesperado resultado electoral no es un triunfo de la oposición, es la peor derrota del peronismo. Fue un voto castigo de la clase media, de los sectores populares, de los trabajadores en blanco y del trabajo informal, donde el atraso de salarios, jubilaciones y subsidios no alcanzaron para contener la creciente pobreza y falta de esperanza. También es una derrota del populismo, un modelo en crisis que, al ahuyentar a la inversión y la creación de empleo, todavía puede sobrevivir a expensas de la actividad privada, que es exprimida, para financiar a un Estado que se sigue agrandando, con una economía que se achica. En las próximas semanas el modelo será exigido al máximo con un festival de papel pintado, planes, colchones y heladeras, ya no para intentar la utopía de aumentar el número de bancas en la Cámara de Diputados, sino para tratar de retener la mayoría en el Senado. En la próxima elección, los ciudadanos que soñamos con un país mejor no solamente tenemos que ir a votar por la república, porque eso solo no alcanza. Es necesario, además, comprometernos como fiscales para controlar la sospechada transparencia del proceso electoral y evitar un previsible colapso de la libertad y las instituciones de la democracia.

Ricardo E. Frías

Vicepresidencias

En agosto de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner echó a tres funcionarios de confianza del vicepresidente Daniel Scioli por unas simples declaraciones ante empresarios sobre un probable aumento de tarifas. La tensión entre ambos escaló a tal punto que Scioli fue totalmente relegado de la gestión diaria del gobierno. ¡Cómo cambiaron las cosas! Hoy la vicepresidenta lo desautoriza al Presidente y lo vacía de poder.

Rubén Casco

Que no nos engañen

En los años setenta fui testigo de los atroces actos de la guerrilla montonera, que quiso imponer su ideología por las armas. Los militares, a pedido del pueblo, evitaron que cayéramos en una dictadura de izquierda. Aunque supimos después que en esa lucha se cometieron excesos, fue una guerra que, como todas, dejó heridas muy profundas en ambos lados. Desde hace unos años esa ideología montonera reaparece nuevamente, mezclándose con el peronismo, intentando por la vía democrática establecerse en el poder. Los Kirchner no perdieron esa oportunidad y lo lograron, llevando al país a uno de sus momentos más oscuros. Pero hoy la mayoría del pueblo argentino demostró que ya es tiempo de terminar con tanta corrupción, inmoralidad y mentira.

No nos dejemos engañar por maniobras políticas que el propio Gobierno intenta instalar, cual manotazo de ahogado, para distraer la atención y ganar terreno. Ya perdieron y está en nosotros no permitir que recuperen la credibilidad perdida. Tenemos en las urnas nuestra arma más poderosa.

Georgina Walker de Ayerza

Imágenes violentas

Queremos manifestar nuestro más profundo rechazo por las imágenes y leyendas ofensivas hacia la religión católica que se exhiben en la muestra “Amar, luchar, vivir”. Es inadmisible que una vez más, en nombre del arte, se busque herir el sentir de los católicos y agraviar los principios de nuestra fe de manera descarnada y deliberada. ¿No son ya suficientes la violencia y la división que vivimos a diario para fomentarlas aún más entre los jóvenes y adolescentes de Buenos Aires y la Argentina que asisten al CCR y que son los destinatarios de las muestras y actividades que allí se realizan? ¿Cómo creen que se siente un joven cuya fe es la católica al verla vilipendiada de manera sistemática en un lugar que –se supone– debería acoger las manifestaciones del arte, respetando a todos? ¿O es que ahora solo interesa la ideología pura y dura? De un tiempo a esta parte el CCR acoge más y más muestras de dudoso contenido estético, decididamente no inclusivas y discriminatorias hacia quienes no son partidarios de miradas totalitarias, sustentadas en discursos de odio a lo religioso. El espacio que dirigen se está haciendo tristemente conocido por la divulgación y el fomento de ideas violentas, falsamente rotuladas como “arte”. Por favor, no subestimen nuestra inteligencia: nunca puede ser considerados “arte” la burda violencia y la burla, el desprecio por las creencias del otro, el ultraje y la profanación de imágenes sagradas y la fe religiosa. No quisiéramos imaginar las consecuencias que se cernirían sobre un lugar que se dice “centro de cultura” si atentara de manera semejante contra otros credos. Y ni siquiera hace falta ir tan lejos, pensemos qué pasaría si se osara poner en tela de juicio alguno de los postulados ideológicos –escritos de a miles y sin tapujos– que tapizan los muros, como otra afrenta, del otrora convento de los hermanos recoletos.

Exigimos que se retiren esas imágenes violentas que hieren la sensibilidad, ya que no puede tolerarse en una sociedad democrática que se realicen exhibiciones que promuevan violencia, discriminación e ideologías destructivas.

Silvina Trapani

Magdalena Silveyra

Carolina Brown

Sanatorio Mater Dei

Estuve internada durante 17 días en el Sanatorio Mater Dei, después de dos operaciones y una anemia muy fuerte. No me va a alcanzar la vida para agradecer la profesionalidad y el cariño con que me trataron, hicieron que mi estadía fuera tanto pero tanto mejor. En especial, un enorme gracias a su director, Enrique Camerlinckx, que trabaja incansablemente para que el servicio al paciente sea la prioridad, y realmente se nota. A las hermanas de la congregación, que rezaron tanto por mí, principalmente a la hermana Lourdes y a la hermana Teresa, que cuando le agradecí el trato humano recibido me dijo que ellos no tratan cuerpos, sino personas. Y eso es casi tan importante como lo profesional. A los doctores Carlos Brancato y Ezequiel Martínez, a las enfermeras Flavia, Miriam y Nati, y a todos aquellos que me atendieron y que hicieron posible que mi recuperación fuera milagrosa, como mi nombre.

Milagros Campos

