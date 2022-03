Nadie deja su lugar, heroísmo, dos realidades

Nadie deja su lugar

Un sector del Frente de Todos está severamente enfrentado con el otro sector del Frente de Todos, por posturas irreconciliables respecto del FMI, pero al final todos terminan por aclarar que nadie se va del Frente de Todos, ni de los cargos públicos que ocupan. ¡Vaya ejemplar espíritu de servicio! ¿O es que la motivación será otra? ¿Alguien sabe? En fin.

María Graciela Bancalari de Sorondo

Heroísmo

Hay consenso en que la deuda contraída con el FMI –como cualquier otra deuda– hay que pagarla, ya que la honradez básica del pueblo así lo exige. Pero ¿cómo hacerlo desde nuestra raquítica economía? Los ciudadanos sabemos que esto no sería posible sin un ajuste, y creo que estaríamos mayoritariamente dispuestos a hacerlo, pero cuánto nos ayudaría si los políticos de todos los niveles y sus múltiples asesores tomaran en serio su priorización del bien común sobre el propio con un gesto magnánimo. ¿Acaso sería una locura que cada uno cediera la mitad de su sueldo o que cobraran un mes sí y un mes no durante un año, que es lo mismo? ¿O diseñar alguna otra medida restrictiva de los excesivos gastos administrativos y de personal de este Estado elefantiásico? Los números de la deuda bajarían, pero por sobre todo esto permitiría reducir un poco el descrédito generalizado que se ha ganado esta “casta” en la población.

¿Habrá algún diputado heroico que lleve esta propuesta a la Cámara?

Olga Aristegui

Dos realidades

Tengo un nieto que vivió en Australia muchos años. Volvió de visita a la Argentina justo antes de la pandemia y no pudo regresar. Dejó su auto en el aeropuerto de Perth estacionado, esperando recogerlo a su regreso, con algunas de sus pertenencias en el interior. No pudo concretar su vuelta hasta los primeros días de febrero de este año; su mayor preocupación fue cómo encontraría su vehículo después de dos años estacionado en un lugar abierto. Lo encontró y cuál no sería su sorpresa, en el mismo lugar donde lo dejara, limpio gracias a la lluvia y con todas sus pertenencias adentro.

Me lleva a escribir estas líneas la carta de la señora Marta López que leí en esta sección. Dos jóvenes del mismo país, viviendo dos realidades diferentes.

¿Por qué estarán tantos jóvenes queriendo dejar el país?

Sylvia Walker

Oportunidad

Si Europa antepone los principios a los intereses, debería sancionar a Rusia donde más le duele, la economía; en especial en el área de gas y petróleo; debería suspender las compras de esos combustibles. La Argentina tiene una brillante oportunidad si sabe rápidamente ubicarse donde corresponde, proponiendo asociarse con los capitales alemanes para desarrollar a pleno Vaca Muerta; para así satisfacer las necesidades propias y las de gran parte de Europa. Sus recursos se estiman en 16.000 millones de barriles de petróleo y 308 billones de pies cúbicos de gas, lo que significa que, de ser explotados, se incrementarían las reservas probadas del país más de 8 veces y tendríamos asegurado nuestro consumo de gas y petróleo para los próximos 150 y 85 años, respectivamente.

Jorge Augusto Cardoso

Hungría, 1956

El escritor italiano Indro Montanelli cubrió como periodista del Corriere della Sera el levantamiento popular de Hungría de 1956, que fuera aplastado por los tanques rusos. Al respecto, escribió: “La verdad sea dicha: en cuanto a acción política, de gobierno y de diplomacia, este Occidente, en nombre del cual los estudiantes de Budapest han apilado sus cadáveres bajo las orugas de los tanques soviéticos, nunca había caído tan bajo como en estos días. Todo en nombre de la ‘sensatez’. A más de sesenta años de ese levantamiento, la conducta de Occidente no ha cambiado. Ucrania lo prueba

Daniel Zolezzi

Barco equivocado

Disiento redondamente con el lector Alejandro Orloff (carta del 3/3/22). Sus abuelos no tomaron “el barco equivocado” cuando llegaron a nuestro país. Tampoco mis abuelos paternos. Y los tres hijos del lector que emigraron “no están a salvo”, sino que se desarraigaron. Que la Argentina se halla realmente muy mal es desgraciadamente irrefutable, pero de ahí a literalmente dar un mensaje tan profundamente desesperanzado y pesimista me parece que deberíamos ponerle un largo trecho de distancia. ¿Cuándo aflora el temple de un pueblo y se expresa su amor por el país? Precisamente, cuando su tierra está en graves problemas. Esta no es la hora para renegar de la Argentina, sino para apuntalar un harto difícil, pero imprescindible cambio de rumbo, con grandes reformas estructurales. ¿Quién las va a hacer si nos marchamos o si trasladamos nuestro rechazo al Gobierno? De última, señor Orloff, todos los argentinos somos responsables de nuestra decadencia porque los gobiernos que la impulsaron no llovieron del cielo.

Alberto Asseff

Diputado nacional (Juntos por el Cambio)

Teatro Colón

Una nueva dirección asume la conducción del Teatro Colón. Cabe desearle el mayor de los éxitos, en bien de nuestra cultura. También cabe esperar el estricto cumplimiento del artículo 2 de la ley de autarquía del ente (Nº 2855 de 2008), que impone la misión de “crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical –sinfónico y de cámara– y experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo con su tradición histórica”.

Demandar excelencia y adhesión a la tradición histórica no es el capricho de una elite, sino el mandato de la ley.

Guillermo Scarabino

